Lunes 01 – MAYO – 2017

Déjenme decirles que: En más de una ocasión Enlacemanzanillo ha reiterado que aspirantes a políticos como el diputado local panista Alejandro García Rivera es lo más parecido a un fusible eléctrico. ¿Por qué?

Porque su principal objetivo es contener las descargas eléctricas o variaciones de corriente; es decir, sirven de “paraguas”, o de “pararrayos” de políticos sinvergüenzas, saben, que al verificarse una potente descarga o un escándalo político, llegó el momento de su quema pues.

Su hacedor y guía político el Senador panista Jorge Luís Preciado atraviesa hoy por un mar de descalificaciones orquestadas por el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez quien ha ordenado su exterminio a través de ataques furibundos en los medios de comunicación, mismos, que ya le pegan de frente al “Mono” García en su desproporcionada (pero legitima) ambición de querer ser el candidato del PAN a la presidencia municipal del puerto.

El Mono García no ha logrado convertirse en tan siquiera un mediano político, no cuenta con la capacidad, ni el perfil y mucho menos la trayectoria necesaria para convertirse, ya de perdida, en un politiquillo de medio pelo.

Pienso que el tema del primate blanquiazul cae más en el terreno de la psicología que en el de la política, un muchacho con amplias cualidades para el trago, mentiroso, tóxico, muy acostumbrado a las tiranías mezquinas, sin discurso y con argumentos falsos con apariencia de verdad.

Allí está el pequeño Mono, personaje frustrado, valentón. Todos sabemos que no es una persona brillante ni confiable, que es, uno de los fusibles de Jorge Luís, que no habla por sí mismo, que responde con saltos y maromas a la voz del amo; que no tiene capacidades ni elocuencia para ser el candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía del puerto.

No se inmuta a la hora de sus incoherentes parlamentos en el Congreso del Estado (así andan Luís Ayala Campos, Edith Velázquez, Fede Rangel, Martha Meza, Juana Andrés, Joel Padilla, Javier Ceballos tan sólo por mencionar a algunos “compañeritos del Mono) a pesar del abucheo, sabemos, que no todo es culpa del primate García, lo que pasa es que está mal asesorado. Hay que tener valor para seguir en la escena y eso, hay que reconocerle.

No recae sobre sus hombros la división interna del panismo, ni la lenta agenda parlamentaria del Congreso. Pero sí, es su responsabilidad la creación de un entorno político que no le es nada favorable de cara a la anhelada candidatura panista por la presidencia municipal de Manzanillo, es su responsabilidad la desconfianza que causa su aspiración política y, el problema, su problema, no es sólo de percepción.

Un primate desvencijado entra en problemas cuando genera más conflictos de los que soluciona, no sabe vivir en manada, éste Mono, nunca podrá alcanzar un liderazgo fuerte y efectivo ya que es agresivo, atenta contra el instinto básico de sobrevivencia mintiendo, arrebatando y, así, es un peligro para toda comunidad.

La dirigencia estatal del PAN bien podría tomar algunas recomendaciones para primates, no hacerlo, al igual que ellos, serán incapaces de proteger al grupo.

Ahí se ven.

GOBIERNO INCENDIARIO: El Gobierno Cevichero de José Ignacio Peralta Sánchez es cómplice junto a su Tía La Gobernadora madre quien a través del Diario de La Jaula de las Locas ataca ferozmente a los alcaldes (Ciudad Capital, Tecomán, Cuauhtémoc, Minatitlán) que no han querido someterse a sus caprichos y extorsiones ya que la Tía Incómoda, exige terrenos propiedad del pueblo debidamente escriturados, fuertes sumas de dinero y, contrataciones por trabajos que NO se efectuaran de sus cercanos. ¡Vaya familia!

TRANZA: Emulo del ladrón exgobernador veracruzano Javier Duarte, el Mandatario de Colima José Ignacio Peralta Sánchez ha seguido sus pasos al no “Trasparentar” sus negocios y tranzas, (Perdón, sus actos de gobierno yo no ando de llevado) mismos que dejan ver el incorrecto manejo de los bienes públicos de Colima para beneficio de él y sus amiguis.

¿Qué pasará (como ya se conoce públicamente) cuando se descubra que Nacho Peralta recibió dinero sucio del Gobierno corrupto del encarcelado mandatario veracruzano Javier Duarte?

HAY LES HABLAN: Afirma el Gobernador del Estado de Morelos y Presidente de la CONAGO Graco Ramírez que muchos Gobernadores ladrones para robar y limpiar los rastros de lo robado contratan a despachos de contadores.

¿Le sabrán algo al despacho contable familiar de “Alushe” Carlos Noriega García quien es el secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno de Nacho Peralta? El tema da para otra columna.

