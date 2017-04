Piden a productores no cortar limón tierno para mejorar precios

*Gracias a que productores de Apatzingan no cortan ciertos días ni fruta tierna, se han mantenido un buen precio, dice Ramón Moreno

Belisario Romero | El Observatorio

Tecomán Col.- El productor de limón, Ramón Moreno Camacho, pidió a los productores limoneros a no cortar fruta tierna y respetar ciertos días para no cortar, con la finalidad de mejorar los precios de la fruta.

Comentó que actualmente se vende desde los 8 hasta los 11 pesos, no está tan mal, pero si se ha venido reduciendo porque el costo de producción que tenemos es alto, a consecuencia de las plagas que ya conocemos y que nos han venido afectando”.

“Aunque este precio se ha mantenido porque se han tomado algunas medidas, como no cortar ciertos días, solidarizarnos con la gente de Apatzingan Mich. que han estado contantes en el tema de no corte, que desde enero a la fecha han estado haciendo paros de corte y con esto se logra que no entre tanta fruta al mercado y de esa manera se logra mantener el precio”.

Reconoció que en el caso de Colima, los productores no se han podido poner de acuerdo, pero si hemos venido tratando de concientizar a los productores para hacer los paros también y que no corten fruta tierna, que es lo que más nos pega en calidad de fruta, aseveró.

“cortas fruta tierna y va a pasar a los mercados nacionales, incluso al extranjero, la gente va y compra limón tierno, al momento de que lo exprima no sale nada de jugo y se detienen un poco en ir a comprar porque están caros y sin jugo”.

Exhortó a los productores de que traten de cortar fruta llegada para tratar de mantener el precio y no se desplome tanto.

Finalmente comentó que no hay desabasto de fruta en Colima, actualmente está cortando 300 toneladas diarias, mientras que Michoacán anda en mil 200 y en Guerrero alrededor de 200 toneladas.

“Quiero hacer la invitación a no cortar los días sábados, aunque los productores proponen que se corten tres días por semana, que viene siendo lunes, miércoles y viernes, eso es para tratar de mejorar el precio, lo importante es que se deje de cortar ciertos días”.