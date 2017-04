Prepara Riult iniciativa que apoyará a mujeres en reconstrucción de senos

*El cáncer de mamá ya es un problema de salud pública y las mujeres de nuestra sociedad que han sido víctimas de esta enfermedad, le son extirpados sus senos pero no cuentan con el recurso para su reconstrucción y quedan con secuelas psicológicas y anatómicas

Belisario Romero | El Observatorio

[Segunda y última parte]

Colima Col.- El legislador Riult Rivera Gutiérrez, en la entrevista con El Observatorio, señaló que otra de las iniciativas que prepara, es una que apoyará a mujeres en la reconstrucción de senos, cuando éstas hayan sido víctimas del cáncer de mamá.

Agregó que en los próximos días tendrá reuniones con especialistas en cirugía reconstructiva, en donde se pretende que el estado absorba parte del gran costo que representa la reconstrucción del seno, por motivo de la extirpación por el cáncer de mamá.

“este problema no termina en el momento que le extirpan el seno a la mujer, existen secuelas de daños psicológico, del daño anatómico, termina hasta en el momento en que la mujer recobre su seguridad, psicológicamente se sienta bien, se sienta nuevamente mujer”.

Aseguró que hay muchas mujeres que no tienen la capacidad económica para adquirir el material para la reconstrucción del seno, es ahí donde el estado tiene que entrarle, es un problema de salud y además, son nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras hijas, son las mujeres de nuestra sociedad y son las que nos dan vida, entonces son a las mujeres entre otro sector que hay que cobijar, aseveró.

Respecto al costo que representaría, financieramente hablando, comentó, estamos centrándonos en los puntos más finos que nos permitan cobijar este problema y que una vez que esta iniciativa salga al pleno, sea votado en positivo, porque antes ya contemplaríamos la factibilidad financiera que deberá de erogar el estado.

“soy abogado, sé que existe el problema, pero no tengo la preparación ni científica ni médica para poder determinar que tanto podemos afectar financieramente hablando, como en el área de la salud, por eso es que en estas puertas que estamos tocando tengo la certeza de que la iniciativa queda perfectamente ajustada e imposible de que sea votada en contra”.

NO SE IRÁ DEL PAN

Riult Rivera dejo en claro que no se va del PAN, “en toda mi trayectoria como legislador jamás he dicho, ni diré, ni diría, ni siquiera la intención de pensar que me saldré de las filas del PAN, hay otros actores políticos que han comentado que me voy del PAN, son falacias totalmente, soy político de identidad e ideología panista y de ahí no nos mueven ¿y por qué no nos mueven?, porque el ser panista o el tener identidad con una ideología o una doctrina, pues no es algo como si te quitaras la camisa al momento que te conviene, que te da calor o frio, no, eso debe ser un estilo de vida, debe ser algo que realmente sientas de corazón y pensamiento para poderlo llevar a la práctica.

Dijo que es un convencido de que existe el flagelo de la impunidad y la corrupción en todas las sociedades, y la población lo eligió para que trabajara en favor de la sociedad colimense.

“Aquí es donde hay que sembrar y hay que luchar todos los días contra esos dos flagelos, tratando de erradicar en la mayor proporción de impunidad y la corrupción, que van de la mano una de la otra”.

Tenemos que seguir siendo responsables al momento de analizar las conductas que la autoridad propositora nos envíe, recibimos la propuesta de sanción por parte del organismo fiscalizador o de alguna autoridad jurisdiccional como fue hace unos días el caso del alcalde de Cuauhtémoc.

Si hubiéramos hecho caso omiso a ese mandato, habíamos tenido que aceptar un procedimiento en nuestra contra por no hacer nuestro trabajo y estar incurriendo en actos de corrupción.

“Con Rafael Mendoza, la sala especializada en material electoral con sede en Toluca, nos ordenó sancionar al alcalde, nos dijeron qué conductos habría que sancionar, nos señalaron que preceptos de la constitución se violentaron y el procedimiento que la ley estatal de responsabilidades marca para esa conducta y definitivamente lo que ésta marca, es juicio político y éste contiene dos tipos de sanciones: que es la inhabilitación y la destitución en el caso de ser un servidor público en funciones”.

Abundo que seguirá trabajando de esa forma con la intención de que en Colima las cosas cambien, con la intención de que sepa la población que la ley se aplicará parejo, nada de ver cargos o partidos políticos, aquí existen procedimientos para desaforar servidores públicos y si es necesario se llevarán a cabo.

Dijo que los cargos son temporales y el juicio viene después de que se acaba el puesto, siempre hay que manejarnos con la mayor rectitud, con los pies sobre la tierra y que el poder sirva para estar más abajo del ciudadano y que podamos servir, que no nos vean ellos hacia arriba, si no al revés, nosotros verlos a ellos hacia arriba porque al final de cuentas son nuestros patrones.

PISO PAREJO SE TRATE DE QUIEN SE TRATE

Confía en que Mario si será castigado

El diputado local, finalmente comentó que en el tema del ex gobernador Mario Anguiano hay confianza de que si será castigado, ya hubo reuniones con funcionarios de la PGJE y de la PGR para conocer los avances de la investigación, hay pruebas y elementos suficientes para que sea la autoridad judicial la que prosiga con su trabajo de investigación.

“Ya vimos casos como Chihuahua y Veracruz y Colima no debe quedar exento de que se castiguen a ex funcionarios, de que impere la impunidad, debe prevalecer el estado de derecho, sea quien sea, del partido que sea, y de la ideología que sea, quien se haya enriquecido con los recursos públicos y haya violado la ley que se le castigue”.

“Necesitamos sentar esas bases, no es tanto por lo que ya lo hicieron, es por los que están actualmente y las fututas generaciones de políticos, que vayan viendo que en Colima se castiga a quien tome dinero público y sobre esa tesitura seguiremos trabajando en la comisión de responsabilidades, caiga quien caiga, sea quien sea, no vamos a distinguir colores partidistas porque si caeríamos nuevamente en el compadrazgo y la corrupción que es contra de lo que estamos luchando”.