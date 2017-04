“Peje-Locho” contra “Mercenario-Anaya”

La Manera de Opinar de…

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Pues a que caray, como dice el dicho; se enojan las comadres y salen las verdades; mientras Leoncio Alfonso Morán Sánchez sigue empecinado en ser todo un “Peje-Locho”, Héctor Anaya Villanueva, está convertido en todo un mercenario político, ya tan sólo le hace falta dirigir al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid, es todo un chapulín.

En reciente rueda de prensa, el conocido por su frase, Ánimo Viva La Villa, acompañado del regidor de Coquimatlán, Sergio Polanco, le dieron con toquio al “Lochito” y lo mandaron a Chihuahua a un baile, ya que a su perecer, es un vil gandaya y tan sólo vela por sus propios intereses.

Del mismo modo, los munícipes de Coquimatlán y Villa de Álvarez le hicieron saber al buen “Locho”, que no está siendo equitativo con la repartición del pastel, no se mocha como es debido y está guardando la lana rumbo al 2018 concretamente, para la campaña con destino a la alcaldía del municipio de Colima, cargo que ya tuvo en el trienio 2009-2012.

Hay que recordar que el buen Héctor Anaya Villanueva, comenzó su peregrinar en la política en la Asociación Democrática Colimense (ADC) de Carlos Vázquez Oldembourg, posteriormente se fue al Partido Verde Ecologista de México y enseguida, le pidió asilo Al “Peje Locho” en el Movimiento Ciudadano para buscar la alcaldía de Villa de Álvarez pero no la alcanzó, los decimales si le ajustaron para ser actualmente regidor en el cabildo villalvarense.

En ese entonces, Socorro Bayardo y Adelaida Fernández Ramos, fueron las candidatas a diputadas locales por los distritos siete y ocho respectivamente, quizá en gran parte, los votos que obtuvieron las aspirantes a legisladores, les fueron vitales al Ánimo Viva La Villa para ser actual munícipe.

De ser el candidato “El Peje-Locho”, pues ojalá ahora si sea más sensato y no tan sólo sirva de esquirol. El tres veces candidato a gobernador del estado ya anda desatado tras la alcaldía de Colima 2018-2021 tan seguro de ganarla como cuando en 2015 y 2016 la hizo de palero del priista José Ignacio Peralta Sánchez para pasar a la historia política de Colima como el esquirol número uno de la alternancia en la gubernatura del estado.

Por cierto, nunca jamás le aclaró a los colimenses de dónde obtuvo los muchos millones de pesos que se gastó en carísimos conciertos musicales, decenas de espectaculares, cientos de activistas y movilizadores, etc., etc. , y etc., que rebasaron por mucho los topes de campaña.

Ahora su argumento de campaña es el haber sido según él un alcalde de excelencia, mejor que todos, cuando la verdad es que apenas superaría a Jesús Orozco Alfaro, Mario Anguiano Moreno y José Ignacio Peralta Sánchez, pero no a Carlos Vázquez Oldenburg, Carlos De La Madrid Virgen y Federico Rangelo Lozano.

Y si camina hacia a tras encontrará que en el señorial edificio de la céntrica calle Gregorio Torres Quintero despecharon señorones de la talla de Leonel Ramírez García, Eduardo Herrera García, Arturo Noriega Pizano, Roberto Pizano Saucedo, Jorge Mortales Pico, Roberto Levy, Antonio Ramos Salido, Rodolfo Chávez Carrillo, etc., todos personas serias, de valía, honorables, capaces y con verdadera vocación de servicios, no payasos hocicones y provocadores callejeros como pejelocho.

Pejelocho presume de honesto cuando tuvo un manejo más que truculento de los recursos financieron de la fracción panista en la cámara de diputados que en el trienio 2009-2012 presidió Josefina Vázquez Mota.

Por cierto, como legislador federal se hizo notar por haber agredido cobardemente desde tribuna a una guapa asistente de su compañero de legislatura Gerardo Fernández Noroña, quien como respuesta a su conducta misógina le puso una tunda de perro bailarín que lo dejó encuerado ante propios y extraños, lo menos que le restregó fue el no haber indemnizado a la familia del ciclista al que por atrabancado atropelló para mandarlo al panteón.

Pejelocho regresa al ruedo electoral capitalino creyendo que los electores del municipio que pretende gobernar olvidaron ya lo sucio que como contendiente es, sus locuras como remover esculturas y abrazarse en público de agentes ministeriales, el papelazo de comparsa que sus nuevos dueños Dante Delgado Ranauro y Enrique Alfaro Ramírez le asignaron desempeñar en las elecciones de gobernador del estado de 2015 y 2016 para que ganara a toda costa el candidato de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray y Caso.

Maniqueísta como el que más, Pejelocho se asume como la única opción de cambio, incorruptible y de una sola pieza. Para él, las mujeres y los hombres que lo siguen son dechado de “valor, dignidad, congruencia y decisión para cambiar a bien la historia de Colima”, pero si lo dejan hablando solo, si se le van hartos de su protagonismo como lo hicieron recientemente los regidores Héctor Anaya, Villa de Álvarez; y Sergio Polanco, Coquimatlán, entonces los convierte en “vendidos, carentes de valor, dignidad y congruencia”, aferrados a “preservar a toda costa el estado de cosas prevaleciente”. Cualquier semejanza con el discurso maniqueo del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador es mera coincidencia.

En sí, parece ser que el regidor de Coquimatlán, Sergio Polanco, goza de una excelente aceptación, mientras que Héctor Anaya Villanueva, es conocido más por pedir camisetas prestadas para lograr objetivos; tal vez en el 2018, podría traer la camiseta de Morena, hay que esperar a ver qué ocurre.

Con el membrete del MC Pejelocho será de nuevo candidato a presidente municipal de Colima para terminar sumándose al virtual candidato a los mismo del PRI, Nicolás Contreras Cortés, otro loco de atar. Juntos esperan ganarle la partida al panista Héctor Insúa García que buscará reelegirse para concretar los grandes proyectos de largo plazo que tiene para hacer de la capital del estado una mejor ciudad para quienes la habitan.

Pejelocho ya está en campaña, con todo y troles y defensores de oficio prestos a invertirle para obtener a cambio jugosos contratos y hacer negocios en grande en la alcaldía 2018-2021. Tiempo y oportunidad habrá de irlos exhibiendo.

Así las cosas en el Movimiento Ciudadano, ya andan al más puro estilo Julio Chávez Junior y Saúl “El Canelo” Álvarez y como dijera la Banda Móvil, tú le das compadrito tú le pegas, no te dejes compadrito no dejes. ¡Pásela bien!.