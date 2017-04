VACACIONES AJETREADAS PARA GABY BENAVIDES

PERFILES POLÍTICOS

LUIS ANTONIO BARBOSA ZAMORA

En días pasados en una entrevista radiofónica que se le hizo al líder del blanquiazul estatal Enrique Michel Ruiz dejó muy claro, cuál es la responsabilidad que deben asumir los presidentes municipales de Acción Nacional en materia de seguridad pública municipal, sin necesidad de meterse en camisa de once varas, simplemente utilizando en materia política la teoría y la práctica.

Como se ven las cosas, todo parece indicar que a la edil porteña Gabriela Benavides Cobos no ha sabido utilizar estos recursos (la teoría y la práctica) indispensables para el buen funcionamiento de un gobierno, la edil porteña sigue encaprichada en no sustituir a dos funcionarios carentes de conocimientos en el cargo que les asignó, por un lado el vicealmirante Miguel Ángel García Ramírez quien actualmente funge como director de seguridad Pública y el director de tránsito y vialidad en Manzanillo.

El primero de plano, un militar de carrera no ha podido con el paquete, pues la delincuencia organizada resultó ser más hábil e inteligente para cometer sus fechorías que la propia policía municipal, de quien se dice que algunos elementos de la corporación policiaca solapan, protegen e inclusive se comenta están involucrados en actos delictivos como: robo a mano armada a transeúntes, robo casa habitación, robo a tiendas de conveniencia, robo de contenedores, protección al narcomenudeo.

La ciudadanía, señora presidenta municipal está cansada, pero sobretodo preocupada e impotente ante esta ola de robos, asesinatos dolosos que se vienen acrecentando, gracias a un militar blindado que ha dejado mucho que desear, que no ha puesto orden en la dirección que le fue asignada. Pregunta obligada para la presidenta municipal ¿de qué ha servido la inversión económica en patrullas policiacas, incluso algunas de ellas asignadas a las delegaciones municipales? ¿Porque la corporación policiaca utiliza más las patrullas para trasladar a las familias de los altos mandos, incluso para uno que otro mandadito?.

El segundo funcionario de nombre Jovanni Silva Galván director de tránsito y vialidad en Manzanillo, se dice que resultó ser un neófito en materia de vialidad, no ha podido encontrar estrategias propicias para desahogar el tráfico en horas pico, los elementos a su cargo están etiquetados por la ciudadanía por hacer el uso indebido del poder, prepotentes e ignorantes, carentes de criterio, en pocas palabras unas joyitas como servidores públicos, mientras esto sucede en el interior y exterior de la dirección de tránsito, los embotellamientos automovilísticos horas quebradas, la falta de interés por buscar una fórmula adecuada que sirva capacitar e instruir al personal a su cargo, esta ha sido la constante del director de tránsito que busca como único recurso repantigarse y mientras que el mundo ruede (crucero de las brisas, distribuidor vial de tapeixtles – Colima, recinto portuario, carretera a jalipa, traileros, servicio urbano, taxistas, cabalgatas, motociclistas etc..) de que privilegios gozara este “eficiente” funcionario público?.

Pero no sólo son estas dos dependencias si le echamos un vistazo a la dirección de obras públicas, el titular de la oficina Don Telesforo Mendoza del Castillo no canta mal las rancheras, su tendencia preferida, es nadar de muertito y andar en la garufa, que ver lo que acontece en las obras que se están realizando en la periferia de la ciudad como la de la glorieta de San Pedrito más de tres años y no tienen fecha para cuando terminar gracias a la lentitud e ineficiencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que bueno que a la autoridades no se les ocurrió construir un puente como el Golden Gate, y que decir de las obras del barrio cinco y el boulevard MMH, prefiere más cuidar los intereses de los políticos contratistas, que ver las necesidades del pueblo. !Ahque mi Telesforo! ¿de a cómo fue el billetillo?.

PERFILAZOS

* Todo parece indicar que al Delegado federal del ISSSTE, Guillermo Villa Godinez, le fascina el desmadre y el cotorreo como todo ser humano goza de cualidades y defectos, dentro de sus cualidades dicen las malas lenguas que le gusta practicar el arte del pancracio (la lucha libre) lo que no se sabe a ciencia cierta si es técnico o rudo, algunos conocedores de la lucha libre dicen que su inclinación es más hacia el aspecto técnico (enmascarado), en una de las tres caídas su contrincante (el Rudo) le aplicó varias llaves entre ellas la quebradora, la tapatía, la nórdica, la cruzada y la patada charra, el caso es que le quitó la máscara para sorpresa de chicos y grandes el vencido resultó ser Guillermo Villa Godínez Delegado del ISSSTE, entre sus defectos, dicen algunos derechohabientes que es un prepotente, majadero, abuso de autoridad, hostigamiento laboral, tráfico de influencias y para acabarla de amolar dicen (no me consta) que este funcionario ejemplar era como el tren de pasajeros de Manzanillo- Guadalajara- Manzanillo entraba de reversa a la estación del mentado cañón ubicado en Manzanillo. !De lo que se entera uno tarde o temprano como periodista!.