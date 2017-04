DESCUBRIENDO EL HILO NEGRO

Observador Político

Belisario Romero

Ya casi vamos a llegar al segundo año de gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, como de todos es conocido, no ha hecho nada trascendental que marque la pauta en su administración, ha hecho solamente anuncios a través de algunos de sus secretarios que Colima se convertiría en la nueva Finlandia, Singapur etc, etc, , pero hasta ahí, el tiempo les está ganando y no se ve claro o muestras de que empiecen con la conversión.

En ese tenor, quiero aprovechar este espacio para señalar algunas de las acciones que a estas alturas ya se habían dando en pasadas administraciones y que en la actualidad familias colimenses disfrutan de espacios recreativos y alguna que otra obra, pero obvio, fue cuando los gobernadores de ese entonces les gustaban trabajar, gestionar y avanzar.

Por ejemplo recuerdo que cuando el tecomense Silverio Cavazos Ceballos, era gobernador, a Tecomán llevó algunas obras importantes, tal es el caso de la remodelación del centro histórico, el jardín parecía tianguis, el ambulantaje se había adueñado de los espacios de recreación familiar, y cuando esta obra se realizó, éstos se tuvieron que ir a los alrededores, hoy en día las familias siguen disfrutando de un jardín y centro histórico digno.

Obviamente para realizar la obra había que dialogar con los líderes de los ambulantes, que alegaban-como siempre- que trabajan por necesidad, pero como el gobernador era de filiación priista así como los líderes de ambulantes, no quería aventarse el pleito el sólo y buscó aliados para que ellos hicieron tal función, fue en ese entonces que a través del municipio se les exigió el retiro y así se hizo tal obra.

La obra contemplaba aparte de los portales y la remodelación del jardín, remodelación del andador López Mateos, construcción de un nuevo mercado Cuauhtémoc, aunque éste se construiría con otros recursos- sin embargo, en ambos lugares fue imposible el dialogo y el acuerdo y no se hizo nada, hoy en día están afeando la imagen del centro. Lamentablemente quizás pasarán otros 50 años para que algún gobierno vuelva a interesarse en remodelar esas áreas, con Silverio estuvo la oportunidad y la desaprovecharon.

En fin, líneas arriba sólo di una comparación de lo que era trabajar en las pasadas administraciones- del periodo de Fernando Moreno hasta Silverio y párenle de contar- a estas alturas de su mandato y menciono Tecomán porque es aquí donde vivido y crecido, conozco este tema a la perfección, por eso comparado con la actualidad, no hay nada, por eso hacen bien muchos colimenses en pedirle al hoy gobernador resultados y que cumpla sus compromisos.

Otra de las realidades era de que por ejemplo a Silverio Cavazos le daban el orgullo cuando le pedían resultados, no respondía con ataques o achaques políticos, sino con resultados, iba al lugar a entregar dicha obra o apoyo y dejaba a propios y extraños y a quienes lo criticaban con la boca cerrada. Al tiempo que lleva Nacho en el poder, para Silverio ya estaba fuera de tiempo en la ejecución y entrega de obras y programas, a estas alturas ya estaba programando las del próximo año.

Nada que ver en la actualidad, en donde incluso, le piden a Nacho que renuncie y éste en vez de analizar y aceptar la realidad para buscar soluciones y superarlo hace oídos sordos y hasta pide investigación de los autores como el reciente caso de las lonas aparecidas en varios puntos de la capital donde exigían su renuncia.

Es más, se dice en las charlas de café y las bohemias que los colimenses estábamos mejor cuando estábamos peor, que incluso hasta Mario Anguiano era mejor gobernador que Nacho y hasta piden que regrese, tenía mejor contacto con la sociedad. En aquel entonces, en el periodo de Silverio, se veía mayores resultados- de perdida en sus primeros años- , agro productores satisfechos, constructores con obras, alcaldes con recursos, comerciantes con apoyos económicos, fue una época aún de bonanza pese a que ya se escuchaba por doquier el fenómeno de la corrupción y posiblemente el saqueo a las arcas no estaba aún tan descarado.

En aquellas épocas gobernaban valga la redundancia hombres íntegros, de formación masculina, de hechos y dichos masculinos, hoy en día, por todos lados se dice que actualmente ya no. Y ahora están más enfocados en atender y servir al sector, club o grupo de estas personas que por pertenecer a este clan, se olvidaron de cumplirles a los colimenses. Chequen dato y todos los caminos, voces, luces y sombras conducen a ello. Desde quienes operan desde el periódico Sicario de Colima hasta Los Pinos. No nos preocupa ni ocupa sus vida privada, nos preocupa la falta oficio, tacto político y de resultados. Saludar y andar en competencias no es lo que se pretende. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

***El líder sindical Audelino Flores Jurado se ha puesto al tú por tú con el secretario del Ayuntamiento Salvador Ochoa Romero, esto tras la postura que dio el secretario a través de una rueda de prensa referente al paro laboral que hicieron el pasado viernes.

El secretario con conocimiento de causa, de oficio abogado, ex consejero del IEE, ex amigo personal del extinto gobernador Silverio Cavazos conoce el tema al derecho y al revés y los argumentos que dio no son ocurrencias, habla con la ley en la mano. La misma ley que el líder sindical alega que se está violando.

Chava Ochoa conoce, fue del PRI, le enseñaron la armas, le dieron alas y ahora lo quieren parar, “jurídicamente nos veremos”, trató de decir, el secretario al líder sindical que lanzaron consignas en cartulinas en contra del alcalde en turno y de algunos funcionarios. La cosa se pone buena, por lo pronto ya toparon con el secretario del ayuntamiento y veremos si le siguen.

Lógico la postura del líder sindical fue la misma, “páguennos los que nos deben del fondo de ahorro”. Por cierto en las redes sociales algunos de los sindicalizados en vez de solidarizarse con la gente del municipio se ponen a ofenderla si alguien les hace una crítica. Sus conquistas ya están, no se las quitan, no es necesario ofender y meterse con el pueblo, no creo que esa sea la instrucción de sus liderazgos. Es cuanto

***Las siguientes elecciones del 2018 ya están a la vuelta de la esquina, y por eso en Manzanillo, de entre los posibles, esta semana que concluyó circuló en redes el nombre del regidor priista Fernando Morán como un posible gallo para la presidencia municipal. Desde luego que sale el nombre a destiempo no tanto por desesperación, si no para que los porteños vayan siguiéndoles la huella a esas personas que aspiran dirigir los destinos del municipio. No los vayan agarrar en curva imponiéndoles- como saben- a alguien desconocido que llega a vender espejitos a la gente con la misma canción, prometiendo traer la varita mágica para darle solución a tooodo. Fernando Morán aparece un día sí y el otro también trabajando a favor de la gente, eso ya es una gran ventaja. ¿Dónde están los demás?.

***El armeritense, Luis Alberto Gama Espíndola, sorprendió a más de algún despistado que fue invitado por él a una reunión a Cuyutlán en donde estuvo el gobernador. Luis Gama desde hace años aspira ser diputado local, pero no ha corrido con tanta suerte, esta ocasión que anda muy de la mano con el gobernador, busca hacer puntos para que éste le dé alguna candidatura. Por esa en la pasada reunión sostenida en Cuyutlán, algunos de los invitados lo vieron como el anfitrión y como el que le habla al oído al gobernador. Crecieron sus bonos en algunos de ellos y vieron a Gama por el momento como el conducto para llegar al gober. Ahora Luis Gama debe seguir correspondiéndoles a sus allegados y aprovechar la relación con su amigo Nacho para que sus bonos se le multipliquen, que lo sigan viendo bien y sobretodo confiando en él.

*El autor de esta columna es integrante del #G-8 Independiente