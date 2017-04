COLIMA: tiempos funerales

“El ocultamiento de la verdad agrava el pecado”

Lunes 24 de Abril 2017

Déjenme decirles que: La política esquizofrénica que lleva a cabo el actual Gobierno de Colima no necesariamente tranquiliza a un político oligofrénico. Sin idea en la política interior y sin pivote en la política partidista el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ha terminado por trasroscar a las dos.

Colima integra con apuros y después de 15 meses de dar bandazos un gobierno frágil. Liderada por ladrones, cínicos, corruptos, mezquinos, las tribus priistas han decidido regresar a las cavernas, el Gobernador Nacho Peralta revive la piedra y el fuego.

Pero lo más curioso es que varios miembros de su gabinete festejan que tales aberraciones deriven del desarrollo de la democracia.

Aquí en Colima con José Ignacio Peralta Sánchez la emoción desbanca a la razón política, a quienes lo rodean nada les preocupa porque el ridículo corre a cargo del jefe político estatal quien es objeto de calificativos que dan risa: El Asquitos, Nacho de Día e Ignacia de Noche, Ignacia la Cevichera.

Pero no sólo eso, los refranes tienen en su Gobierno cobertura amplia: Aquí no pasa nada porque cómo, Colima no hay dos, y si algo pasa, No hay mal que por bien no venga porque cada problema es una oportunidad.

Poco a poco, pero sin aflojar el paso cobra fuerza en todo el territorio colimense el grito de ¡Nacho Vete! A lo único que le apuesta Nacho Peralta es a aislarse, parapetarse en los muros de Casa de Gobierno con la consigna de más vale, desintegrar al otro, que integrarlo.

Que cada quien se rasque con sus propias uñas porque las uñas sirven para todo: rasguñar, romper, robar y hasta para comérselas de miedo y arañar los sueños.

Los latrocinios, crímenes, corrupciones, complicidades con los narcotraficantes, abusos y desmesuras de la clase política del PRI en el Gobierno estatal son ahora más notorios gracias a un incipiente despertar de los ciudadanos que gritan ¡Nacho Vete!

Colima oscila entre el riesgo y el peligro.

El riesgo de seguir soportando a un gobernante corrupto, frívolo, quebradizo, mentiroso, ausente, descerebrado, el peligro de continuar repitiendo errores que lo van llevando a igualarse con los dos últimos gobiernos estatales.

Colima avanza aceleradamente a una situación gravísima por sombría, por el mal Gobierno de Nacho de Día, sin embargo, crece la conciencia social, no con la fuerza requerida pero, si puede desplazar al grupo mafioso hoy enquistado en el poder estatal, ya se está viendo, José Ignacio Peralta Sánchez no puede contener a la sociedad por más investigaciones macuarras que realice…el resultado podría no ser un empate, sino un desastre.

Porciones de la sociedad colimense van explorando nuevos derroteros, van creando la fuerza y la organización para sacar del Gobierno a un Gobernante inútil, locuaz, bueno para nada y ladrón.

Los colimenses se han revelado en una actitud que ha incomodado al PRI el cual se ha apoltronado en la indiferencia y el insulto. Tirante la relación Nacho Peralta-Gobernados, cualquier descuido puede llevar a una revuelta social más nutrida, hoy fueron las lonas ¡Nacho Vete!… Mañana, habrá que sacarlo de Casa de Gobierno.

El desafío en puerta es gigantesco, enorme. Los sectores activos de la sociedad libre tienen que armarse de fuerza y organización si quieren acotar y no sólo transparentar las trapacerías y corrupciones de Ignacia Ceviches y sus cómplices en el Gobierno de Colima.

¡NACHO VETE! … Te lo dice éste “Zorro Interplanetario” quien firma lo que dice, yo no ando con pandeadas como tú, comprenderás .

Ahí se ven.

¿Pero qué necesidad? El rector de la UTdeM Humberto Uribe Preciado buscó sus cinco minutos de fama y ya los consiguió: Primero: Nadie le ha regateado a los alumnos de la Universidad la elaboración del “ceviche más caro del mundo”, Dos: El evento lo “Politizó” el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez (Ver Diario de Colima 26 de Enero 2017) quien dijo: “Haremos el ceviche más grande del mundo”, Declaración que le ganó el mote de “Ignacia la Cevichera”, Testigos de calidad, la alcaldesa de Manzanillo Gabriela Benavides y el secretario de Turismo estatal César Castañeda.

Tres: El rector dice que: el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Manzanillo tuvieron una participación del 17 por ciento en la cevichada de atún, ¿Entonces qué don Humberto, sí o no estuvieron presentes la política y los políticos?

Es pregunta: Señor rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, en la vida pública pero, sobre todo, en la enseñanza universitaria los actos siempre deben de ser transparentes, vamos, la estricta “Rendición de cuentas”, por ello, públicamente le pregunto: ¿Quién pagó los 25 mil dólares que costó el evento del ceviche de atún? Espero su respuesta y de antemano le digo: No es nada personal, reciba un cordial saludo.

