¿Qué tan productivo ha sido el diputado Riult Rivera?

*El legislador mencionó que desde que tomó protesta se ha dedicado a legislar para combatir la problemática social de sectores más desprotegidos, problemática que recabó en reuniones con integrantes de los mismos.

(PRIMERA DE DOS PARTES)

Belisario Romero | El Observatorio

¿Qué tan productivos están siendo tus diputados locales, qué tanto han trabajado legislativamente en favor de la sociedad colimense?

En una entrevista concedida a El Observatorio Noticias, el diputado local Riult Rivera Gutiérrez, hoy preside la Comisión de Responsabilidades, cuestionado al respecto, dijo que desde que tomó protesta como diputado, traía un programa de trabajo, previo a un análisis sobre diversas problemáticas que aquejan a diversos sectores vulnerables y no tan vulnerables en el estado, en donde a partir de ahí surgió la primer iniciativa de ley:

-EXHORTO AL EJECUTIVO PARA PAGAR PENSIONES A LOS ADULTOS MAYORES

El legislador dijo, que la primera iniciativa presenta fue cuando presidía la Comisión de los Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, la cual tomó con mucha responsabilidad por la importancia que revisten los derechos humanos.

“Nos dimos a la tarea de recorrer todo el estado como en 4 ocasiones, pero no únicamente de paseo, si no para estar en contacto directo con diversos grupos de sectores vulnerables y con organizaciones de la sociedad civil que se dedican y regalan su tiempo para apoyar en este tipo de problemáticas y con quienes de la mano hemos estado escuchando para llevar las cosas a las practicas”.

Destacó que la iniciativa que se presentó producto de esas reuniones, fue presentar un exhorto al ejecutivo en el año 2015 para que de forma inmediata, dispusiera recursos para que se le pagara adeudos contraídos ya por más de un año con las pensiones de los Adultos Mayores, el cual entre gestiones y movimientos que se hicieron con diversos sectores de la población, derivó en que se regularizara el pago de dicha pensión.

“Nos metimos en el tema al 100 % y hubo buenos resultados, la tarea claro que no está concluida, hay que ser vigilantes todo el tiempo de que esta situación no vuelva a suceder”.

-CASTIGAR DELITO DE PECULADO

El diputado panista comentó que en esa misma línea de trabajo, entre otras cosas presentó otra iniciativa para reformar el código penal, en donde se propuso que se generara una nueva figura o una vertiente del delito Peculado.

Explicó que en la actualidad existen décadas en que los alcaldes o los que administran recursos públicos, les descuentan a los trabajadores por diversos conceptos, entre ellos para el fondo de pensiones, para alguna organización sindical, para cuestiones del IMSS, Infonavit y les descuentan ya sea quincenal o mensual, pero el recurso no llega al ente que se debe de entregar, entonces el trabajador pierde de diversas formas; su quincena llega mermada, pierde porque queda como deudor ante el organismo al cual se le debió entregar el recurso por parte del administrador, ya sea el Ayuntamiento o Gobierno del Estado y no fue entregado, él queda como deudor, y por estar así, no reciben los beneficios que deben darse por parte de su organismo.

“Derivada de esa problemática propusimos que aquel administrador de recursos públicos que descontara cuotas a los trabajadores y que no los entregara en un tiempo estipulado, se le impusiera una pena en materia jurisdiccional y claro que trae sanciones rígidas como es la inhabilitación para desempeñar cargos públicos, incluso hasta el cese de su cargo si está en funciones”.

“Esto lo hacemos con la finalidad de proteger a los trabajadores, no es posible que a los trabajadores se les afecte de esta manera y que no reciban los beneficios de los descuentos que se les está haciendo o que su dinero que se ganan con su esfuerzo diario para sus familias, vaya a parar a fines distintos que no es la finalidad de ello. Esa es otra iniciativa en materia de Derechos Humanos”.

-QUE HAYA OPORTUNIDADES LABORALES Y ECONÓMICAS PARA POBLADORES DE CERRO GRANDE

Asimismo, Riult Rivera, señaló que en materia de naturaleza se ha trabajado con asociaciones civiles, con gente líder de algunas comunidades que están insertas en el territorio del Cerro Grande, se pretende resolver problemas históricos en cuanto a oportunidades laborales y económicas que se les han negado a estos sectores

Explicó que existen por ejemplo, la comunidad de Zacualpan, el Sauz, Campo 4, El Terrero en donde no tienen la posibilidad de ejercer su derecho constitucional de dedicarse a la actividad que ellos deseen siempre y cuando sea licita, y esta limitativa es porque el Cero Grande es el gran captador de agua de la zona conurbada Colima – Villa de Álvarez y algunas poblaciones aledañas.

“al momento que ellos pudiesen llevar actividades agrícolas, turísticas o industrial, pudieran quebrar o romper el equilibrio ecológico o contaminar de alguna manera el manto freático y generar problemas de salud muy fuerte aquí en la zona conurbada, por lo tanto ellos están muy limitados sabemos que es parte de la de la reserva de la biosfera de Manantlán y por tanto no tienen la oportunidad de ejercer su derecho de manera libre y poder obtener los ingresos que en el día a día requieren su familias para generar la riqueza o el patrimonio”.

“Nadie nos hemos preocupado o quienes se han preocupado, no se ha logrado brindarle estas oportunidades, hoy en conjunto con esos líderes de las comunidades con la asociación Mavio, hay una ambientalista de nombre Angélica, que es muy comprometida y entregada con la causa del Cerro Grande, estuvimos trabajando en conjunto, diseñando un mecanismo para que pudiéramos generar recursos que se enfoquen directamente a estas zonas de población”.

En ese sentido, el legislador, recordó que población de Zacualpan históricamente ha sido marginada en este aspecto e históricamente los comuneros reclaman una retribución por el líquido que pasa por su territorio y que llega a zona conurbada Colima – Villa de Álvarez, pero como las aguas son nacionales, existe impedimento para poder generar algún tipo de pago o retribución por este paso del agua por territorio zacualpeño.

“Sin embargo con este proyecto creemos que al momento de descontar del ingreso que se tiene en el organismo operador del agua, específicamente Ciapacov, un recurso y al dejar la puerta abierta para que la población en general pueda hacer aportaciones voluntarias”.

En ese sentido mencionó que se creará un fondo económico para que por medio de un comité que será con gente de la sociedad civil, con las comunidades que están en territorio de Cerro Grande y aparte el gobierno tanto municipal como estatal, se pueda administrar este fondo a favor de estas comunidades.

-¿CÓMO FUNCIONARÍA?

Dijo que se pretenden abarcar dos líneas de acción: la primera es darles las oportunidades laborales e ingresos económicos a estas familias a quienes se les ha vejado por muchos años.

Segundo: mantendremos el cuidado permanente de Cerro Grande durante todo el año para tratar de que el equilibrio ecológico bajo ninguna circunstancia se vaya a romper y son precisamente los integrantes de dichas poblaciones los que deben de trabajar ahí, ellos tienen el derecho de obtener los recursos económicos y de cuidar su propio territorio.

“Es un proyecto muy ambicioso pero tenemos la certeza de que va a obtener buenos resultados en favor de la población del estado de Colima”.

-INICIATIVA PARA PROTEGER A LOS SORDOS

Asimismo el legislador local, dijo que otra de las iniciativas en la que se ha venido trabajando y ya se llevó al Congreso y pasó a comisión, es en torno de poder proteger a los sectores de los sordos.

Ellos definitivamente tienen una problemática porque actualmente están considerados en un plano lineal como toda la población, donde la lengua que se debiera o se habla, pues es el español oral y ellos no pueden por la situación de la discapacidad en materia auditiva, hay algunos que bajo ninguna circunstancia pueden tener la lengua madre o el español oral y lo que se debe hacer es trasformar esto para que su lengua primaria sea el lenguaje mexicano de señas.

“esto será un gran avance en materia de erradicar la discriminación, de reconocer los derechos humanos de este sector vulnerable y claro que les va abrir puertas para poder evolucionar a la sociedad, además de eso”.

-QUE SE OTORGUE EL 7% DE ESPACIOS LABORALES AL SECTOR DISCAPACITADO

Dijo que lo anterior se ha complementado con una iniciativa más, encaminada a quienes tienen alguna discapacidad y que consiste en que todas las dependencias de gobierno sean estatal o municipal del territorio de la administración colimense, deban de tener un mínimo porcentaje del 7 % de toda su planta laboral contratada por persona con algún tipo de discapacidad, necesitamos abrirles la puerta, que el estado cobije a este sector en el área productiva.

“Si la propia constitución de la república obliga a todas las autoridades a que no discrimen por acción u omisión, necesitamos generar el marco normativo a la autoridad para que pueda evitar el discriminar por falta de la operatividad normativa.

Hay que recordar que la autoridad no puede actuar más allá de lo que la norma le permite y el ciudadano común es a la inversa, todo lo que no está prohibido le es permitido, entonces para que la autoridad pueda actuar de esta forma, necesitamos darle la ley para que tenga la obligación de contratar y de analizar su planta laboral y pueda incluir a este sector que en el estado se tiene un registro de más de 50 mil personas que tienen algún tipo de discapacidad, necesitamos a ellos darles las oportunidades para que sean autosuficientes y que incluso puedan llegar a tener un patrimonio familiar.

-GARANTIZAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO A TODAS LAS FAMILIAS COLIMENSES.

Otra de las iniciativas presentadas , dijo el legislador, es derivado a que existe una gran desorganización a nivel estatal sobre diversas colonias que por algún motivo no han logrado municipalizarse y tienen problemas con el alumbrado público, esta problemática no es exclusivo de un sector de la población, hablando en el aspecto de la capacidad económica, eso se tiene en todos los niveles, existen fraccionamientos de gran plusvalía y cuentan con esta problemática, no tienen alumbrado público pero si les descuentan el DAP(Descuento por Alumbrado Público) por lo tanto es una situación totalmente anómala e injusta.

“los ayuntamientos en este caso, se justifican que le corresponde al edificador pagar pero existen actuaciones en que el que edificó ya no existe, el constructor desapareció y quedan entrampados en una problemática de salud y seguridad pública, porque el no tener alumbrado público pone en riesgo a las familias y al patrimonio de las mismas”.

“estamos ya formulando la mecánica que vamos a poner para que bajo ninguna circunstancia un ente público como es el ayuntamiento, les niegue el servicio de alumbrado público, los pobladores no tienen culpa de que el constructor o ayuntamiento no tengan la forma tan exacta para poderles garantizar eso.

Ya lo estamos trabajando y espero que en estas dos próximas semanas lo estemos llevando a tribuna para que se mande a comisión y posteriormente lo discutamos y se convierta ya en una ley vigente y que ninguna colonia por ninguna circunstancia en el estado de Colima se encuentre con habitantes sin el servicio del alumbrado público. Continuará…

¿Irá Mario Anguiano a prisión?

¿Se va Riult Rivera de la fracción del PAN?

Entérate el próximo miércoles 26 de abril en la SEGUNDA Y ULTIMA PARTE