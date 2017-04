Ignacia Ceviches y el PRI: Cascajo político

“La generación de priistas lame culos que sufrimos en Colima, es una generación de corruptos y ladrones”

JMC

Para “Cerdo-ta-do” rogelio rueda sánchez.

www.enlacemanzanillo.com G-8 Independiente

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Jueves 20 de Abril 2017

Déjenme decirles que: Roto el velamen; desarbolado el mástil, la quilla destrozada y carcomidas las cuadernas; averiado el timón; en escora; así va el maltrecho navío del PRI-Colima a la elección del 2018.

En la suprema locura política el dizque Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez el PRI de Colima navega rumbo al desastre político, ya carga el mandatario con todos los yerros cometidos por él mismo, llegará a la elección cargando la culpa de la complicidad con el crimen organizado, la corrupción, las raterías, la impunidad y el pésimo Gobierno que viene desarrollando, razón por la cual, los colimenses le piden que se vaya.

Las ambiciones políticas ya están en camino y deja muchas revelaciones, no sólo las traiciones de cada priista, sino que exhibe, con claridad lapidaría, el anuncio del gran fracaso electoral en el 2018 del PRI de Colima.

La debacle de la oferta del PRI de la mano del primer priyista Ignacia Ceviches (así lo calificó Guinness) del estado nos dice que su derrota anunciada se deberá a su poco oficio político, su falta de palabra y compromiso, a la distancia y los pleitos con sus propios demonios quienes vienen mostrando los mismos vicios de siempre.

En una dinámica enfermiza y anticipada los priistas andan acelerados, no tienen oferta política que vender, están detenidos por una sociedad que sabe y conoce las trapacerías del exgobernador Mario Anguiano Moreno y, las actuales y recientes sinvergüenzadas y corrupciones del actual Gobernador Nacho Peralta quien no suele transparentar sus actos de Gobierno.

La gran ola corrupta de éste nuevo Gobierno estatal sirve para poner de manifiesto a un jefe político incapaz de predicar con el ejemplo, José Ignacio Peralta no ha sido bien calificado por sus gobernados, pero lo peor, es que existe una miseria en la lista de cuadros que puedan sólo competir para no dejar, ya no hablemos de ganar una candidatura.

En el puerto de Manzanillo el PRI como partido político no existe, no hay en sus filas un perfil que pudiera estar destinado a representar dignamente y con posibilidades de triunfo, lo que existe, está podrido, cercano a la violencia verbal, la amenaza, al narcotráfico, la locura, la frivolidad y la desvergüenza.

Hoy, el PRI porteño con un trasnochado dirigente trata de engañar a la sociedad haciéndole creer que va a cambiar, que es un iluminado y piensa que regalando dinero, pagando borracheras o con canciones de rap encontró la fórmula rescatable para la contienda electoral del 2018.

Ni la lámpara del mítico filósofo griego Diógenes podrían facilitarle al iluso remedo de dirigente priista porteño conseguir facilitarle la tarea de tan siquiera que lo tomen en serio, tendrá que buscar candiles en la calle para llenar nuevamente de luz una casa sombría, abandonada, con olor a muerte, apesadumbrada, corrupta y con tufos de intolerancia.

El PRI de Colima con Nacha Ceviches repostuló la corrupción como cultura y, su sociedad con el crimen organizado, como tradición.

¿Qué pasaría si se diera a conocer que más de 150 millones de pesos del narcotráfico se utilizaron para financiar la campaña política del actual Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, hecho revelado por algunos priistas, quienes, inclusive, dicen, haber visto la firma de Nacho Ceviches acusando recibo del dinero sucio?

Hoy el Revolucionario Institucional en Colima carece de la capacidad de articulación y reflexión imprescindible para rehacerse y recolocarse en quince meses en la palestra política.

Recuperar Manzanillo para el PRI es cosa más que imposible ya que los poquitos Ponchos Miados que le quedan, están en un pantano del que no saldrán nunca, y mucho menos, de la mano de un chamaco grosero y malagradecido qué piensa que “Papi” le va a comprar la Presidencia municipal del puerto con sus millones.

La realidad es que el PRI de Colima es un partido en constante conflicto, con rupturas y quiebres de sus élites políticas y, así, lo único seguro es, el fracaso.

Ahí se ven.

