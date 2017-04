Ultimos días para actualizar datos como militante del PAN

*Afiliados que No Actualicen sus Datos se Entenderá como Baja Voluntaria

*Lunes a Viernes de 9 am a 6 pm, con receso de 3 a 4; Sábados y Domingos de 9 am a 2 pm

A menos de 20 días de que concluya el programa de actualización de datos en el estado de Colima, y por motivo de que en las últimas fechas se ha incrementado el número de miembros activos que acuden a los Comités del Partido Acción Nacional (PAN) para actualizar sus datos, se modificó el horario de atención para cumplir con un servicio oportuno, informó la titular de la Secretaría de Afiliación en Colima, Mónica Cruz

Como se recordará, el Registro Nacional de Militantes del PAN lleva a cabo en todo el país una actualización de miembros activos de este instituto político con el objetivo de contar con un padrón de militantes actualizado, confiable y transparente, explicó Cruz Calvario, en el estado tenemos hasta el 6 de mayo para cumplir con esa encomienda, por lo que al estar cerca de la fecha límite se han acercado más panistas para refrendar su compromiso.

El Comité Directivo Estatal, representado por Enrique Michel Ruíz, y en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, decidió modificar el horario de atención de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde con receso de una hora a las 3 de la tarde, y sábados y domingos de 9 a 2, contando así con una mejor cobertura.

Mónica Cruz puntualizó que los miembros activos que no actualicen sus datos en este periodo estipulado, se darán de baja del padrón panista.