NI EL NEGRO NI NACHO PUEDEN

LA MANERA DE OPINAR DE…

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Me cae que Judas Iscariote le viene guango al des- gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien ha traicionado vilmente al pueblo colimense con sus injurias, falacias, inseguridad, homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones, nula generación de empleos, cero inversiones, un gabinete más descarriado que cabras locas. ¡Vivir Feliz y Seguro fue una vil mentira del tamaño de los Volcanes de Colima¡

Mención aparte merece el ya bastante comentando tema de las lonas que aparecieron en diferentes puntos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y en Manzanillo. En ellas señalan: “Nacho, no vivimos ni felices, ni seguros. Vete. Artículo 39 Constitucional. El pueblo te lo demanda”, Nacho apareció en ellas porque está en la lona patas pa’ arriba aunque se empeñe en negarlo

Pues la neta del planeta sobre este tema. Los pollos oyeron cantar el gallo y no supieron ni por dónde. ¡Ah que “Pollo” Cruz tan descabezado¡ Mejor ponte a arreglar el cochinero que tienes en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado y luego le hacen al detective, al Inspector Ganget. ¡Bruto¡ dejaste entrever que tú y tu gavilla de macuarros, como investigadores, se mueren de hambre. Mejor sigan saqueando las finanzas estatales. Es lo mejor que saben hacer.

Ni Jorge Luis Preciado Rodríguez ni Meyle Pastora Beltrán Rolón ni Daniel Munguía Pizano ni muchos menos mí estimado amigo y Colega Javier Montes Camarena (G8 Independiente) fueron los autores intelectuales ni materiales de las comedidas lonas. Fue Fuente Ovejuna, el pueblo, pollo lego. Si no sabes no inventes, pregúntale a este Columnista que tiene información veraz sobre el chusco asunto.

Sabes que “Pollo” buche pelón , como dijera el extinto alcalde de Villa de Álvarez, “Don Poncho” Rolón, en lugar de buscarles chiches a las culebras mejor danos a conocer el tiradero de dinero que hicieron con el récord del Ceviche más grande del mundo Yo te pregunto, ¿cuántos dólares nos costó ese chistecito de “Nachito”, ¿cuánto dólares nos costó la venida de la muchachita representante de Récord Guinness? Queda de manifiesto que “Nachito” Peralta es un vil des- gobernador atrincherado.

Su siervo “Pollo buche pelón” Cruz de inmediato mueve a lo tarugo a sus títeres de los medios de comunicación que tiene a su más entera disposición.

Lamentable que nuestros corresponsales “nacionales” no hayan informado absolutamente nada sobre la colocación de las lonas en diferentes puntos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y Manzanillo. Ni en Televisa ni en Tv Azteca ni en Panorama Informativo dieron a conocer la noticia, hay que informar sin tapujos. El único que informó a nivel nacional sobre éste suceso fue el Colega Pedro Zamora Briseño en la Revista Proceso.

Ojalá que Javier Alatorre Siordia (Tv Azteca); Denise Maerker Salmón (Televisa); Alejandro Villalvazo (Panorama Informativo), pongan a trabajar como es debido a sus reporteros en Colima, pues están dejando correr el agua muy feo o, de plano no quieren trabajar porque temen que los regañen en Casa de Gobierno.

Ya medio Colima sabe que José Ignacio Peralta Sánchez está más preocupado por sus busisness en la Ciudad de México que por dar buenos resultados como gobernador, aquí tan sólo se le observa en eventos en los que sabe que se verá plagado de elogios, saludos y aplausos, eso es a la único que está acostumbrado, jamás a la crítica.

Con tanto homicidio doloso, cabezas humanas pal pozole, feminicidios, niño muertos por fuegos cruzados, por tanto ceviche, por tanto corresponsal que no informa como es debido, con tanta desbandada en el gabinete, como bien dice la canción de Los Caminantes de San Francisco del Rincón Guanajuato, “el negro no puede, el negro no puede” y Nachito Peralta tampoco puede. ¡Pásela bien¡.