Y AHORA… PRI vs VERDE

Observador Político

Belisario Romero

El diputado federal priista Enrique Rojas Orozco, en buena hora fue nombrado hace unos meses delegado del tricolor en Manzanillo, pensando atinadamente en lo que se enfrentará el tricolor para el 2018, pues el trabajo no será nada fácil para vencer a quien hoy se ostenta como el nuevo dueño de la plaza política en Manzanillo, el también diputado federal, Virgilio Mendoza Amezcua y delegado nacional del Partido del tucancito

Mendoza desde la campaña sigue haciendo la jaladera de personas del PAN al partido Verde para poco a poco ir haciendo su séquito de simpatizantes y tener con qué negociar candidaturas con el PRI en las próximas elecciones, obviamente venderá la idea de que –de dientes para afuera- irán solos en las boletas electorales, hasta no llegar a un buen arreglo con el tricolor- si es que se diera-

Antes de la llegada de Kike Rojas a Manzanillo como delegado del tricolor, a los priistas les dieron atole con el dedo, quedando demostrado con la pasada alianza PRI- Verde en donde las mejores tajadas del pastel se las llevó Virgilio, pasando los priistas a ser platos de segunda mesa, incluso lo poquito que había ganado en el cabildo, desapareció al aliarse la presidenta municipal Gaby Benavides con el partido Verde.

Es decir, desapareció la oposición en el cabildo ya todos votan y aprueban todo lo que la alcaldesa les pida sin que nadie chille ni haga gestos, actualmente en el cabildo porteño ya no quedan ni panistas, pues Virgilio se acaba de llevar a tres integrantes que no eran panistas pero se colaron en la planilla que ganó con las siglas del PAN a través de Gaby Benavides, si es que quedara algún panista no tarda en irse, sobre todo los que simpatizan con el grupo político del ex panista Pedro Peralta

¿Pero por qué nombrar a Kike Rojas como delegado en el Puerto? En que ayudará para regresarle la “dignidad” e identidad priista a los porteños. ¿Que podrá hacer él para que el PRI retome su rumbo? Cabe mencionar que el diputado federal Kike Rojas es el único personaje del PRI que trae carrera política, que ha ganado todas las contiendas electorales, es el personaje que con pies de plomo que se para dar pasos seguros, no se calienta ni se pelea con nadie, es más, incluso en la cámara de diputados comparte tribuna con Virgilio Mendoza y llevan excelente relación.

Antes de la llegada de Kike al Puerto los priistas cada quien andaban por su lado, incluso ni los propios regidores participaban en los eventos del PRI, habían dejado solo todos los liderazgos al recién nombrado dirigente municipal, el empresario Rubén Álamo Navarro.

Ahora éste cuenta con el respaldo de todos los líderes, pues en el 2018 el PRI tiene que ir fortalecido para vencer el efecto Virgilio y puedan nuevamente dar batalla electoral con nuevos cuadros. Hoy en el PRI ya tan siquiera se ve publicidad en los camiones urbanos de caras nuevas del tricolor, antes ni eso se veía. Hoy se ve un PRI que trabaja en posicionar cuadros competitivos de cara al 2018, porque los porteños tienen derecho a mejores cuadros, rostros nuevos y no los mismos que no quieren salir del edificio municipal.

El trabajo de líneas arribas mencionado, son solo un poco de los resultados que Kike Rojas está dando de cara al próximo proceso electoral, es un viejo lobo del mar en operaciones políticas; vienen las elecciones en donde nadie debe estar durmiendo en sus laureles porque les comen el mandado, por cierto ya están a la vuelta de la esquina. En cuanto a los otros municipios, que también se pongan a trabajar cada quien en lo suyo. Es cuanto.

BAJO LA LUPA

***NULA PROMOCIÓN: En la columna anterior hice señalamientos sobre la nula promoción turística que la secretaría de Turismo a través de su súper secretario, Cesar Castañeda le ha dado a Colima. Agregando que es todo lo contrario, que desde la nómina de los NachoPagineros@gmail.com y los NachoColumnistas@gmail.com sale el dineral para darle promoción negativamente, esto debido a que andan tras los muertitos para publicar y han posicionado en un primerísimo lugar a Colima como el más violento del país y no se hizo- ni creo que se hará- nada para contrarrestar los efectos negativos.

Me quedé un poco corto, parece que no hubo ni coordinación con los municipios, en donde a algunos alcaldes no les alcanzó si quiera para echarle tierra a los mega baches que recibieron a los turistas en las carreteras con destino a las playas. Uno de esos alcalde fue precisamente el de Armería, donde parece que Ernesto Márquez en vez de estar coordinando los trabajos con su personal, se fue de vacaciones. Estos hicieron su agosto y dieron a los prestadores de servicio un pésimo trato. Ojalá y que una vez más me equivoque y demuestren a este servidor que si se pusieron todos las pilas.

*** No le quisieron creer al Padre Solalinde de que el ex gobernador corrupto de Veracruz, Javier Duarte se escondía en el estado de Chiapas. Ahora el presidente Enrique Peña Nieto y el mismo gobernador de Chiapas, Manuel Velasco deben demostrar que no lo estuvieron protegiendo. Su detención se da en plenas campañas electorales y la sociedad considera que sirvió para tratar de ayudarle un poco a los candidatos del PRI, que no levantan en ninguno de los estados en disputa electoral.

*El autor de esta columna es integrante del grupo #G8- Independientes