¡Nacho, la lona… “Pollo” pepona!

“A veces me pregunto si las nubes miran para abajo y dicen cosas por ejemplo: “ese tiene forma de Pendejo”.

Patricia Sánchez Espinoza (8 de Febrero 2016)

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Lunes 17 de Abril 2017

Déjenme decirles que: Francisco Bulnes decía: “Cuando un pueblo a las 12 del día dice que es de noche, hay que ir prendiendo las farolas.

¡Nacho! No vivimos, ni felices, ni seguros ¡VETE! Art. 39 Constitucional. El pueblo te lo demanda.

¡Y de pronto el reinado cevichero de Colima enmudeció cuando aparecieron muchas lonas con la leyenda descrita líneas arriba!

José Ignacio Peralta Sánchez, dizque Gobernador del estado recibía así el inicio de su calvario de Semana Santa y, con tan sólo un año cinco meses de no poder en el poder, a Ignacia la Cevichera (así conocen los colimenses a su (des)gobernador) lo clavaron a gatas en la cruz, las lonas afamadas fueron su desgracia, su Tía La Gobernadora madre como “Ponciana la conductora”, enmudeció, su pasquín calladito se quedó.

Las lonas colocadas en puntos estratégicos de la ciudad capital han deshecho a placer por los rincones de Casa de Gobierno, sólo faltó la música de la “Sonora Santanera” para completar el tremendo baile que le puso la sociedad encabronada a quien hoy el libro Guinness ha decidido llamar “Ignacia la Cevichera” por su contribución culinaria al Ceviche más grande del orbe.

“Así bailó Nacho Peralta con los irreverentes loneros”. Desencajado, rabioso, fascista, soberbio y prepotente: Desconozco (él nunca sabe nada) la información de las lonas pero, la Procuraduría General de Justicia Estatal ya investiga.

Nacho ¿Pos dónde está el delito? ¡Vaya ridículo cevichero!

Las lonas habían pegado debajo de la línea de flotación, la radio, pren$a, periodistas$, comunicadore$ y reportero$ enmudecieron, esperaban que les tirarán línea y billete$ ¿A quién echarle la culpa? ¿A quién crucificar? ¿Acaso a Indira Vizcaíno?, el gobierno de Nacho Peralta dejaba ver claroscuros preocupantes, mientras, los loneros abonaban las piras en donde sus malquerientes encienden las pasiones porque quieren que se vaya Nacho.

Y empezó la lloradera y las acusaciones sin fundamento de parte de las plañideras columnistasNachoPeralta@gmail.com, quienes, tardíamente y orquestados por el descerebrado director de comunicación social Fernando (pollo) Cruz empezaron a tirar patadas de ahogado… ¡Fue el G-8 Independiente! Les ordenó el panista Jorge Luís Preciado (a lo que se ve, nomás la de Preciado le acomoda a Ignacia Ceviches) hacer viral lo de las mantas en las redes sociales, Jorge Luís les pagó.

Luego acusaron de poner las lonas a la panista-peraltista, Meyly Pastora Beltrán Rolón gente cercana al primo incómodo Pedro Peralta Rivas quien de paso es quien hace los negocios sucios de su primo el Gobernador Peralta con mafiosos.

Fiel a su costumbre de dar palos de ciego el Gobernador Cevichero de Colima instruyó al imbécil, corrupto y ladrón diputado local priista Federico Rangel Lozano salir a decir qué, quienes pusieron las lonas fueros los “Narcotraficantes”, vaya pleito agarró éste macuarro diputadillo con los barones de la mafia.

Minutos después apareció en escena el oficioso alcohólico y corrupto presidente del PRI estatal rogelio rueda sánchez a decir otra estupidez: “Éste tipo de lonas pudieran tener fines inconcebibles (Sic) contrarios a la seguridad y a la democracia”

¡Vaya que Cerdo-ta-do anda metiéndose cositas baratas por la nariz!

Por desgracia en el mundo del “asco” andan permanentemente algunos trasnochados en busca de justificaciones y aparecen “oficiosos”, es el caso del radiodifusor Dorian Levy Lavalle de Radio Levy quien a través de su merolico en Manzanillo (JLB) lanzó a destiempo en las redes sociales otra acusación a los miembros del G-8 Independiente afirmando que estos son hijos de Óscar Zurroza y de Jorge Luís (otra vez la macana de Jorge Luís Preciado)

El merolico radial sabe que su salario depende de que sirva al Gobierno, así tenga que tragar mierda.

Pero el marrano director de comunicación social del gobierno estatal acudió a otro beneficiario de la beca gubernamental, periodi$mo tres punto cero quien también acusó al G-8 Independiente de ser autores de la colocación de las mantas, pregunto: si así hubiera sido el caso ¿Es un delito?

¿Acaso no fue el empresario Guillermo Brun quien declaró recientemente de Nachito Peralta que están hartos de tanta impunidad y corrupción en su Gobierno?

Decía Disraeli que: “Un hombre sólo es verdaderamente grande cuando actúa desde sus pasiones y, las pasiones del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez no transitan por la transformación de la educación política, la lucha contra la corrupción o la contención de los poderes fácticos del crimen organizado.

A Nachito lo apasionan los asuntos íntimos de Papichulo, de Jorge Luís Preciado, la buena vida, los viajes a París, Francia, la flojera, la corrupción, la frivolidad, el olvido, la ratería, la compra de casas de narcotraficantes, es pues, un rupestre gobernante que no aplica la máxima aquella de que para ser, hay que parecer.

Nacho Ceviches no te engañes, fue el pueblo de Colima quien puso las lonas, sí, el pueblo, que ya quiere que te vayas por inepto, corrupto y bueno para nada. No te quieren. Así de sencillo.

Ahí se ven.

ENLACITOS

IGNACIA GASTALONA: 25 mil dólares le costó al pueblo de Colima el que Nacha Ceviches jugara a las comiditas para hacer el “Ceviche de atún más caro del mundo” es un insulto en tiempos de austeridad e inseguridad ¡No te acabes Colima con esos caprichitos de José Ignacio!… se aceptan apuestas.

SHOW BUSINESS: Mi diccionario Larousse dice que “Traidor” (del latín Traditor, en sentido lato es quien falta a la lealtad que de él se esperaba.

Esto viene al caso por lo escrito por el regidor (ayer azul, hoy verde) Juan Enrique García Pérez quien asegura que: “Se fue al Verde porque quiere regresarle a su nuevo partido la credibilidad que alguna vez tuvo” (Sic)

Por salud política el regidor debe escuchar el tango Cambalache del argentino Enrique Santos Disépolo que dice que: “La vida es difícil, complicada y marrullera y hoy resulta, que es lo mismo, ser derecho que traidor”. Lo dejo de tarea para los tres juyidos.

