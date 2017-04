PUBLICIDAD NEGATIVA

Observador Político

Belisario Romero

Hoy lunes arranca oficialmente la Semana Santa 2017 y se espera que miles de visitantes elijan a nuestras playas como destino turístico importante. Aunque hay que ser muy realista, nuestras autoridades saben que Colima a nivel nacional durante todo el 2016 se ganó espacios en los medios de comunicación como un estado con el mayor índice de violencia ocupando (aun) los primeros lugares.

La violencia desatada ya desde hace cuatro sexenios en Colima y que arreció en estos últimos 8 años, ha sido imparable, y peor aún, en incremento y fuera de control, que los únicos que han hecho su gran negocio son los propios nachocolumnistas@gmail.com , si, los mismos amigos de Nacho Peralta, concretamente las plumas y medios pagados por el mismo gobernador que andan tras los muertitos para hacer de la violencia su mejor época comercial y hasta “pelearse “por tratar de ganar la nota policiaca y publicarla como primicia, sin antes investigar la veracidad de la misma.

Y no tanto se pretende que no se publique este tipo de información porque estaríamos autocensurándonos, pero precisamente al haber hermetismo en las autoridades y por pretender tapar el sol con un dedo, estos medios han hecho su agosto, avientan la información y ya después que aclaren las autoridades, como lo recién sucedido en Manzanillo, en donde circuló inmediatamente una información de que habían dejado tres hieleras con cabezas humanas en el estacionamiento de una tienda departamental. Después de que la información se le dio vuelo en todos los medios, salieron a aclarar que eran cabezas de puercos.

Pero en este caso sólo menciono un hecho de cientos que se han presentado y que de tanta información sobre hechos violentos publicados, la gente misma de Colima anda asustada, no quiere salir de sus casa porque temen que al dejar sus viviendas se les metan a robar sus pertenencias, o peor aún, que al estar vacacionando suceda un hecho violento. Si la gente de Colima anda escamada, cuantimás quienes vienen de otras partes del país o del extranjero que ya no quieren venir a Colima por toda esa publicidad negativa que se le ha dado durante todo el año y lo que va de este 2017.

Pero no tiene la culpa el indio, si no que el que hasta paga por esa publicidad negativa y también el que no ha aplicado una estrategia publicitaria positiva para contrarrestar los efectos negativos de estos estragos que ha dejado la violencia en Colima.

Es poca o nula la promoción turística que ha habido, que yo recuerde se han realizado muy pocos eventos en Manzanillo, que no han funcionado pero si les han salido costosos a los colimenses, porque para la mayoría son elitistas, participan sólo la gente pudiente, esa que precisamente cuando se trata de vacacionar no elige a Colima, prefiere irse a Cancún, Puerto Vallarta u otro destino turístico de más ´categoría´.

Recuerdo que en el periodo de Mario Anguiano Moreno, fue secretario de Turismo por aproximadamente dos años, el hoy regidor porteño Fernando Morán, y para él estos días no eran de descanso, sino todo lo contrario. Como era responsable del turismo, en los días santos, a primera hora convocaba a representantes de los medios de comunicación y juntos recorrían los sitios turísticos más concurridos en todo el estado para supervisar que todo estuviera en orden y sin contratiempos.

Desde las primeras horas del arranque de la semana mayor ya tenía de primera mano toda la información de cómo se estaba comportando la temporada. Ya sabía con exactitud hasta en dónde hacía falta un tornillo, no esperaba a que se lo informaran, sin embargo, lamentablemente por dar resultados en ese sector, fue removido a otra secretaría para tratar de que no figurara como funcionario.

Actualmente el secretario de Turismo, Cesar Castañeda no sólo no ha hecho nada para promocionar serio y profesionalmente al estado, si no que no hace acto de presencia a los importantes destinos turísticos desde el más humilde rincón hasta el más prestigiado. No los visita para ver qué puede aportar para que el turismo en Colima regrese a lo que era hace varios años: un destino turístico al nivel de Cancún u otro en donde si le invierten en publicidad positiva.

En Colima, en la semana mayor los destinos turísticos se saturaban y había mucha derrama económica para todos, actualmente destaca pero negativamente gracias a la publicidad que se paga desde la nómina de los nachocolumistas@gmail.com. Es cuanto

>> DOS DE COQUI

** PRIMERA: Orlando Lino, alcalde de Coquimatlán llamó la atención dejando buen sabor de boca, al atender de manera pronta el problema de desabasto de agua que había en la zona centro del municipio. Debido al daño del pozo que abastece a esa área, el agua no les alcanzaba a subir a sus tinacos por falta de presión. Acudió personalmente a ver el problema, resultando que el pozo había llegado a su vida útil y que se requiere de una nueva perforación pero tiene un costo de casi dos millones de pesos.

Sin embargo, el edil atento a la problemática y para no esperar a esa nueva perforación, misma que arrancará una vez que gestione el recurso, echó mano de 500 mil pesos de la CAPACO para resolver el problema. Ese recurso obviamente, dijo el alcalde, es dinero que los usuarios han acudido a pagar en estos primeros meses. Y con esto se garantiza abasto de agua por lo menos dos años más. Pero lo mejor es que no le dejará la responsabilidad al que sigue, antes de concluir posiblemente estará entregando un pozo nuevo que garantizará abasto de agua por los próximos 60 años. Esa si es una buena noticia.

** SEGUNDA: El pésimo papel que está desempeñando una de las integrantes de su cabildo, y aquí cabe hacer un llamado a todos para que jalen parejo a favor de Coquimatlán y no se la pasen haciendo grilla, como si para eso los eligieron y les pagaran.

Precisamente una de ellas es la regidora María Negrete– por cierto también panista- que hasta lo que no se come le hace daño.

Su participación en las sesiones es solamente para ponerse en evidencia que pasó por la escuela de noche, no sabe de lo que habla, incoherente y desinformada. Incluso según es maestra, si es así ¡imagínense a sus alumnos! En fin, ojalá y si le queda algo de inteligencia a esta regidora la aplique para abonarle a desarrollar un mejor papel como política y dejar bien parada al sector femenino. Seguiremos informando sobre el tema porque da para un poco más.

***BUENA RESPUESTA: el regidor tecomense, Martín Cazares, debido a que preside la comisión de Juventud y Deporte en el cabildo, intervino en el tema de la sepultura que una obra le hizo a la ciclovía Tecomán – Pascuales. Nos informó que conoce el proyecto y que ésta se recorrerá y se mejorará, pero esto se hará una vez que se concluya la obra de ampliación de la carretera a la playa Pascuales, misma que ha ocasionado que se sepulte una parte de la ciclovía y con ello se ponga en riesgo la integridad de quienes circulan por ahí. Tuvo que ser el regidor que como siempre ha enfrentado todos los problemas relacionados a su comisión, mientras que los verdaderos responsables por andar haciendo negocios con el dinero para las obras, rehúyen para no ser evidenciados. Es cuanto.

***BUEN TRABAJO: Felicitaciones a la PGR por la captura de uno del presunto operador del Cartel de Jalisco Nueva Generación Iván Margarito “N”, jefe de la plaza de Colima y parte de Michoacán, mismo que fue capturado en la ciudad de Colima sin realizar ningún disparo. La estrategia de seguridad e inteligencia dio otro resultado. Que bien que se sigan dando esos logros y que las fuerzas federales sigan apoyando a Colima para regresar la tranquilidad a las familias colimenses.

*El autor de esta columna es integrante del grupo de columnistas #G8-Independientes