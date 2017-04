¡PA’ QUÉ LO INVITAN!

TAREA POLÍTICA (G8 INDEPENDIENTE)

José Luís Santana Ochoa

Aunque más que sabido es que paga pa’que lo alquilen, si ya lo conocen en el CEN del PRI, ¿ pa’ qué lo invitaron a que los represente en Chihuahua donde los priistas del estado grande no tardan en correrlo como lo hicieron sus camaradas de Guanajuato donde en su primera incursión lo acusaron de haberse convertido en “promotor en la venta de candidaturas a favor del mejor postor”? En la norteña entidad por rijoso compulsivo ya armó la tremolina. Vale más que su jefe Enrique “Clavillazo” Ochoa Reza empiece a buscarle cuanto antes reubicación geográfica.

A pesar de que según el senador priista Miguel Ángel Chico Herrera, Fernando Moreno Peña tuvo “un desempeño no apto cuando hubo las elecciones en el 2015, el PRI gobernaba un buen número de municipios en Guanajuato y él tuvo la responsabilidad como Secretario General y además su hijo político, su pupilo Sergio Marcelino Bravo Sandoval fue el delegado del comité nacional del partido y además están cuestionados”, su líder nacional, Enrique “Clavillazo” Ochoa Reza, lo nombró a finales de noviembre de 2016 de nueva cuenta delegado en la misma entidad.

Ante el rechazo generalizado del priismo guanajuatense por su insensata segunda nominación, temeroso de que con Moreno Peña, “de cuestionado perfil e historial”, de nuevo como delegado del CEN del PRI “sufriría daños irreversibles”, a Ochoa Reza no le quedó de otra que llevárselo hace mes y medio a Chihuahua a otro baile con la misión de contender dizque “la persecución política que emprendió el Gobierno de Chihuahua contra priistas” como el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez y su gavilla de funcionarios ladrones.

En el desayuno de la Fundación Colosio habido apenas el sábado 1 de marzo de 2017 en el restaurante Copper Canyon de Chihuahua se les alboroto el gallinero tricolor al presidente del CDE del PRI , notario público Guillermo Dowell Delgado; y al representante del CEN en la entidad norteña, Fernando Moreno Peña, par de aretes que por defender lo indefendible, al corruptazo ex gobernador Duarte Jáquez y a sus malandrines, provocaron que, por ejemplo, Antonio Valdivia, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, les espetara que “lo que se ve no se pregunta”.

“No somos jueces para juzgarlos (a los ‘duartistas’), no somos ministerio público para acusarlos”, esgrimieron arrinconados los Dwell Delgado, Moreno Peña y fauna de acompañamiento, pero en el mismo tenor les reviró contundente Leonel “Coco” Reyes Castro: “Tampoco somos la defensoría pública para defenderlos”, dejando pal’ arrastre a quienes dizque no “permitirán de ninguna forma que se lleven a cabo actos de venganza por motivos políticos” y defenderán como perros el prestigio y labor profesional de Guillermo Dowell Delgado cada día más cerca del fresco bote.

Reportan desde donde tuvo lugar el zafarrancho matutino tricolor, que el incisivo Reyes Castro se les fue a las yugulares a Duarte Jáquez, Moreno Peña y al frustrado diputado federal suplente Antonio Tarín García al que en la Cámara Baja del Congreso de la Unión dejaron como las novias de rancho por sus antecedentes penales cuando pretendió rendir protesta tras la muerte accidental del propietario Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.

“Yo no iba a hablar pero me siento obligado a responder ( ) Usted vino a agredir al partido ( ) Usted está molesto porque este señor (apuntando a Dowell), le quitó los 35 mil pesos mensuales que le daba el PRI de sueldo”, soltó fiel a su estilo el pajarraco de las tempestades político-electorales Fernando Moreno Peña, quien no tuvo que esperar mucho por la contundente respuesta, clara, directa y a la cabeza, de Reyes Castro:“Yo no vine a insultar al partido, a él sí (apuntando a Dowell también)”.

El mismo personaje de la picaresca priista nacional que en Colima ha traído como perico a toallazos a las gavillas de presuntos ladrones silveristas y anguianistas a quienes quiere ver enjaulados de por vida, es el defensor de oficio de los duartistas chihuahuenses de la misma calaña. Para que no siga haciendo desfiguros fuera de Colima, José Ignacio Peralta debiera de una buena vez integrarlo formalmente a su gabinetazo pa’ que de una vez se reviente el barzón.

EL ACABO

El presidente del CDM del PRI Tecomán, Alejandro Flores López, ¿le sabrá algo a sus compañeritos de partido José Ignacio Peralta y Santiago Chávez, o los descalifica a tanteo? Es pregunta, no se enojen.