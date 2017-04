Eeeeeeeeeeeee… ¡Nacho!

“Tiene más futuro una videocasetera VHS que Ignacia Ceviches”

Javier Montes Camarena – Locutor y Periodista

Jueves 06 de Abril 2017

Déjenme decirles que: Nunca ha sido buena la relación entre la verdad y la política, dijo Hannah Arendt.

Desde el comienzo de la historia del sigilo, el engaño, la mentira se han usado para lograr fines político, así pues, La Mentira es el ingrediente favorito del Gobernador de Colima José Ignacio Peralta Sánchez.

Ser y actuar como un mentiroso le ha dado a Ignacia Ceviches una ventaja sobre los demás. Cocina (a ella que tanto le gusta hacer ceviches y pozoles) su interpretación de Colima, de tal manera, que llena huecos, une líneas, ofrece detalles y oculta datos para imprimir verosimilitud ante el descrédito de su palabra.

Nacho Peralta va, lastimosamente dejando un legado financiero y político que coloca a nuestro estado en una precariedad que él mismo ofreció superarla, no ha sido así, la debacle de su administración (qué no Gobierno) se viene arrastrando desde que llegó a Casa de Gobierno, el resultado hasta ahora es, desastroso.

A Ignacia de Día le importa más, en estos momentos, conservar clientelas políticas que reducir déficits, las consecuencias están ahora y aquí y son, calamitosas. A Ignacia de Noche le importa más financiar la corrupción que cerrarle la lleve, los efectos le van resultando explosivos: ejemplo, la renuncia de su secretaria de Desarrollo Social Indira Vizcaíno Silva, misma, que le ha dado a Nachito una soberana encuerada política.

La austeridad selectiva dictada por Ignacia Pozoles ha perjudicado con fuertes recortes a Desarrollo Social, Salud, Justicia, inversión pública, cero combate a la corrupción, y programas de prevención de la violencia, pero qué importa, Nacho Peralta gasta 282 mil pesos diarios en su persona, viajes en aviones privados, fugas millonarias aplicadas al 80 % para hacer política viajando a varios estados de la República que tienen elecciones, compra de casas a narcotraficantes y terrenos en “oferta”. El apretón del cinturón no es para Nachito.

El Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ha generado una total desconfianza en los ciudadanos de Colima, REPROBADO en lo que lleva del no poder en el poder dinamitó el optimismo creado por sus mentiras de campaña ¡Vas a vivir feliz, Seguro! con sus omisiones le ha llegado un total déficit de credibilidad.

Las mentiras y las estupideces del Mandatario colimense lo van castigando de manera severa, ya no tiene margen de maniobra política, las pendejadas cobran y, muy caro, los equívocos.

El escritor Moisés Naím llama: “Discapacidades de aprendizaje políticamente inducidas” a aquellas que José Ignacio Peralta Sánchez no logró aprender en las universidades en que dicen, estudió.

Eso que Ignacia Ceviches y los suyos no hicieron al principio, no es recomendable seguir echando culpas de todo lo que los peraltistas no han podido hacer y, mucho menos, personalizar y continuar responsabilizando “al que se fue” (Léase Mario Anguiano Moreno), la curva de aprendizaje ya se venció y como decía mi abuela doña Maricoles: “El que es pendejo es pendejo”.

Pienso que esto que dicen que es ¿Gobierno? está, en muchos aspectos, rebasado, ninguneado, desprestigiado y, ante su indolencia, incapacidad, ineficiencia, corrupción y valemadrismo generalizado, los colimenses, poco a poco ha ido descalificándolo, ya no es el interlocutor válido con la sociedad, los ciudadanos se han convertido en sustitutos del Gobierno porque en Colima ni hay Gobierno y mucho menos, un Gobernador que saque a Colima del marasmo donde lo van sepultando.

Es tal la abdicación del remedo de Gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez que los colimenses salen a las calles bajo su propio riesgo.

Y aunque todavía nos quedan un poquito más de cuatro años de éste fugaz sexenio, no tarda Ignacia Ceviches en cambiar radicalmente su frase de campaña: Sin nada, José Ignacio, sin nada.

Triste es el dedazo del Presidente Peña Nieto que perjudicó a Colima. Mucho más triste dónde vino a parar nuestro estado.

Ahí se ven.

ENLACITOS

APROVECHADA: La Gobernadora madre (léase: “La puti-ta de la fiesta”) siempre ha sido y será una corrupta extorsionadora del periodismo, su pleito con el hampón secretario de Educación Pública estatal es porque Óscar Javier Hernández Rosas no quiso meter a la nómina magisterial a dos sirvientas de su mansión del Palacio del Chayote para que cobrarán como maestras. ¡Vaya la tía remolona y cirujeada de “La jaula de las Locas”!

¡Vaya familia!

CRISIS DE GABINETE: No cabe duda, Ignacia Ceviches quien dice gobernar Colima anda peor que las avestruces: “Con la cabeza enterrada en la arena y con la cola apuntando al satélite Morelos por aquello de que: “Aquí se exigirán resultados y quienes no puedan dar resultados que se dediquen a otra cosa”.

Es Pregunta: ¿Gobernador Nacho Peralta Sánchez, cuándo nos das la noticias que dejas el Gobierno por inepto y bueno para nada ya que no tienes ni liderazgo ni oficio político, no tienes resultados y tu gabinete te tira a lurias, digo, por aquello de qué quien es buen juez por su casa empieza? ¿Por qué no te dedicas a otras cosas?

