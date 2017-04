Gana alumno de piano de la UdeC competencia internacional

*Éste es el segundo premio internacional en lo que va del año 2017 para Saúl Ibarra Ramos, quien es alumno de Anatoly Zatin y Vlada Vassilieva en el IUBA, y actualmente se prepara para participar en importantes concursos y festivales internacionales de música.

Saúl Ulises Ibarra Ramos, alumno de piano del Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA) de la Universidad de Colima, ganó este primero de abril el concurso en línea de Grandes Compositores, en la categoría de jóvenes de entre 14 y 16 años, por la mejor ejecución de una obra de Sergei Rachmaninoff.

Para esta competencia, jóvenes de todas partes del mundo envían un video en el que interpretan obras de diferentes compositores, y un jurado internacional selecciona, de entre todo ese material, a los mejores intérpretes de cada compositor.

En esta edición del concurso mundial fueron seleccionados los ganadores a la mejor interpretación de obras del compositor Sergei Rachmaninoff. Entre participantes de Estados Unidos, Austria, Bulgaria, Singapur, Macedonia, México y Reino Unido, Saúl Ibarra compartió el Primer Premio con el pianista Lucus Fam Yue Teng, de Singapur.

Saúl interpretó el Concierto No. 2 para piano y orquesta de este gran compositor ruso. En entrevista, dijo que las competencias lo motivan a seguir, no importa si gana o pierde. Le sirven para escuchar a los demás participantes, “y me da una idea de dónde estoy y qué es lo que tengo que hacer”.

Éste es el segundo premio internacional en lo que va del año 2017 para Saúl Ibarra Ramos, quien es alumno de Anatoly Zatin y Vlada Vassilieva en el IUBA, y actualmente se prepara para participar en importantes concursos y festivales internacionales de música.