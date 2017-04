LEGISLADOR INCOMODO

Observador Político

Belisario Romero

Por haberle tocado presidir la comisión de responsabilidades en el congreso local al diputado panista Riult Rivera, sus compañeros de partido lo han tildado de traidor, porque lamentablemente esa comisión es de las responsables y facultadas para llamar a cuentas a los funcionarios que cometan alguna irregularidad.

Fue en esta legislatura que por primera vez la preside un panista, anteriormente lo hacían los priistas y a la hora de llamar a cuentas a algún funcionario panista, éstos rápidamente lanzaban gritos culpando a los priistas de una persecución en contra de los azules.

Por ejemplo, una de las funcionarias panistas que fue señalada y castigada, es la ex presidenta de Villa de Alvarez, Brenda Gutiérrez, porque en su administración se dieron varias irregularidades como los moches que les pedía incluso a sus mismos trabajadores de confianza, dinero que supuestamente era para las dietas del partido, pero se descubrió que era para la inversión de una fábrica de veladoras de su propiedad.

Además de los constantes y millonarios viajes al extranjero, incluso ya encarrilada hasta dinero para su campaña al Senado de la república salió del erario, obviamente todo supuestamente disfrazado como saben hacerlo algunos funcionarios para tratar de simular tales irregularidades.

En ese entonces la comisión de responsabilidades que era presidida por un priista, sin temblarle la mano, determinó que era responsable de esas irregularidades y fue sancionada e inhabilitada tanto ella como algunos de sus funcionarios. Este y varios casos más se dieron en las pasadas legislaturas en donde los priistas con energía y sin titubear cortaban cabezas a los panistas, dejando a varios fuera de la jugada política.

Los panistas deben de entender que dentro de sus filas hay de todo, que no todos son peritas en dulce, pero que han llegado a las filas de Acción Nacional por las circunstancias políticas, pero no porque lleven arraigados los principios del partido. Quizás la mayoría ha llegado por hacer negocio, no son visionarios, traen un proyecto político a corto plazo, así como repentinamente llegan, así se van.

En el caso de los ex funcionarios priistas que han desviado recursos y que la sociedad colimense exige al congreso el castigo para los responsables, éste aún no se ha dado y como en el caso del exgobernador Mario Anguiano y algunos de sus funcionarios siguen libres y quizás riéndose de los actuales legisladores.

Pero de acuerdo a una información emitida y oficialmente por el congreso del estado la semana pasada, precisamente la comisión de responsabilidades que preside Riult Rivera, informa que hay avances en el dictamen, mismo que ya se encuentra en manos de la PGJE y de la PGR; ya estas dependencias tienen que proseguir con las investigaciones derivadas y ejecutar las acciones penales que conlleven a las mismas.

“Mencionó que ante ello, como presidente de la Comisión especial giró oficios al Osafig, a fin de que informe ante qué instancias ha presentado algún tipo de denuncias; lo mismo se hizo con la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Delegación en Colima de la Procuraduría General de la República, así como a la Oficialía Mayor el Congreso del Estado, esto para generar el acervo documental como expediente de trabajo de la Comisión.

En ese sentido, expuso que la PGJE remitió un informe nutrido sobre los avances de sus investigaciones, del cual su contenido debe guardar secrecía, pues en caso de ventilarse pudiera generar algún vicio que afecte las indagatorias, aunque la puso a disposición de los integrantes de la Comisión”.

Es así pues, que en este tema sólo hay que esperar que estas dependencias realicen su trabajo de manera profesional, es un asunto muy delicado, pero no imposible, los mismos casos se han dado con los ex gobernadores Duarte, el de Chihuahua y de Veracruz que hay están prófugos de la justicia.

En el caso del legislador panista Riult Rivera tiene la responsabilidad de seguir llamando a cuentas y sancionando a todo funcionario público que durante el ejercicio de sus funciones viole la ley, la misma que protestó hacer cumplir y respetar. Ésta debe de aplicarse pareja, sin distingos de partidos y parece que por fin estamos viendo un ejercicio legislativo diferente, profesional y objetivo, algo diferente de los que los colimenses estábamos acostumbrados.

Esto seguirá de esa forma por lo menos en esta legislatura, aunque para ello al panista Riult Rivera le haya tocado bailar con la más fea y por eso hoy sea el legislador incómodo para algunos, porque le tocó ser el malo de la película al cortar cabezas hasta de los compañeros de su partido. Es cuanto.

***ATENTOS: Aplaudible el trabajo que en estos últimos días está realizando el director del Instituto Colimense de la Discapacidad (INCODIS), Francisco Pérez a favor de las personas con discapacidad. Está recorriendo el estado, para supervisar que no se dejen de atender las obras que benefician a las personas con discapacidad, sobretodo que se incluya la construcción de rampas y banquetas.

La semana pasada estuvo en Manzanillo acompañado del regidor Fernando Morán y la presidenta municipal Gaby Benavides, quienes realizaron recorridos en algunas partes del municipio para verificar estas obras. Felicitaciones también al regidor porteño por no desatender a este importante sector y estar presto a las demandas ciudadanas.

***DESATENTOS: No podemos decir lo mismo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR), que a un año de su vencimiento del contrato, no ha entregado la obra del Parque Metropolitano en el municipio de Tecomán.

Dicha obra no es cualquier cosa, es una inversión de 200 MILLONES DE PESOS, que con alevosía y ventaja la ganó la empresa CURSA, a la que no se le ha exigido cumpla, pero además entregue la obra con los estándares de calidad y sobretodo en el tiempo estimado. A ver cuando se digna la dependencia en informar y agilizar para que sea entregada y los tecomenses disfruten esta magna obra que fue cacaraqueada en su momento como una de las grandes obras del gobierno federal.

***SATISFECHOS: Así salieron los tablajeros de Tecomán de una reunión sostenida la semana pasada con el alcalde de Tecomán, Lupillo García Negrete. Y es que a los tablajeros por fin les cayó el veinte de que deben de vender productos de calidad o de lo contrario otras empresas de afuera se llevarán todas las ganancias y les quitarán mucha clientela. No se habían preocupado por tener unas instalaciones para sacrificio de animales en mejores condiciones.

En dicha reunión acordaron apenas iniciar con un proyecto el cual lo hará el municipio, para cambiarse a otra área de matanza que se encuentra a un costado pero que está como elefante blanco.

Definitivamente se ocupan recursos para operar, pero en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los mismos tablajeros se puede sacar adelante. Por lo pronto ya dieron el primer paso, parece que ya se empezaron a preocupar de que si no le dan seguimiento al tema se van a quedar mirando.

*El autor de esta columna es integrante del #G8- Independientes