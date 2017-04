TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

La cándida Indira fue burlada por los desalmados José Ignacio y Rogelio Humberto que la utilizaron para golpear a Jorge Luis. Logrado su perverso propósito de hacerse de la gubernatura del estado , le dieron a la de buena vista el nombramiento de Secretaría de Desarrollo Social (Sedescol) donde estuvo de atractivo adorno, pues “por presiones de diversos liderazgos priistas”, el errático gobierno nominalmente encabezado por el primero nunca jamás la dejó trabajar imposibilitándole ejercer los recursos de la dependencia para programas sociales, porque los pérfidos siempre la vieron “como una potencial rival del PRI en el próximo proceso electorales”. ¡No pos ‘sí!

“Hace cerca de 400 días recibí la invitación del Gobernador Ignacio Peralta para incorporarme a la Secretaría de Desarrollo Social; las razones que me llevaron a aceptarla fueron muy claras: la convicción de que más allá de los costos políticos que tuviera que pagar, estaba primero mi obligación de servir lo mejor posible a la sociedad colimense”, le hizo saber a la ciudad y al mundo la mujer que es toda ella dechado de pureza política, de sólidos principios morales, de servicio desinteresado a los demás, de sacrificio y entrega incondicionales, de rectitud, algo así como la ex perredista peñanietista conversa Rosario Robles Berlanga.

Hay que reconocer que la morenaza dama de multicolores vestimentas partidistas fue sincera al confesar que “después de varias reflexiones ” se dio cuenta de que su presencia en esta Secretaría no ayuda a Colima; por el contrario, retrasa la posibilidad de que se agilicen programas y se destinen los recursos que requiere para funcionar a favor de los colimenses; no ayuda que siga ahí porque no se me ha dejado de ver como externa y como una contrincante electoral, lo que hace que se le reste impulso a un sector tan importante para Colima como el Desarrollo Social”, por lo que decidió irse con su música al convite del Faro de Alejandría, Estrella de la Mañana, Esperanza de los Afligidos, querido de las mujeres y apreciado de los hombres , el Merecumbé de Macuspana, Andrés Manuel López Obrador.

Alienta saber que el compromiso de la hija del pueblo, la abnegada mujer que “supo amar y sufriendo va” siempre ha estado y seguirá estando del lado de los colimenses y “mi actuar siempre será apegado a lo que más convenga para el bienestar de lo que más amo: mi Estado y nuestras familias.”, pero encabrona que el desalmado José Ignacio niegue que por provenir de un partido diferente al suyo, a Indira se le hayan dificultado los recursos para que funcionaran los programas en favor de los colimenses.

Menos mal que la relación entre ambos personajes de la picaresca política local es sana, cordial, de respeto e incluso de amistad, ¡que si no! Siempre en el limbo, nachito asegura que nunca hubo “algún otro miembro del gabinete que haya hecho algún comentario negativo sobre ella, ni tiene información de alguna discrepancia con ellos”.

“Ya comentamos, la relación en el gabinete fue siempre armoniosa y de respeto (igualita que la tenida con el ex Secretario de Salud Carlos Salazar Silva) , sí hay dificultades financieras, pero esas dificultades las enfrentan todos los secretarios (no nada más Indira, habría que colegir), estamos pasando por un momento complejo en materia de finanzas públicas( no que ya lo había superado) , estamos sometidos a un plan de austeridad y estamos obligados a actuar con inteligencia y creatividad para dar resultados a pesar de que los recursos están muy escasos”, explica el mismo José Ignacio que hace un mes había asegurado que como ya había resuelto el problema de las finanzas estatales le dedicaría el 80% de su semana suiza a la política y sólo el 20% al quehacer administrativo.

Sin miramientos, José Ignacio le deja ir la espada a Indira : “Lo hace por así convenir a sus intereses, ya veremos las razones que ella esgrime, yo lo único que puedo hacer es reconocer que en el año, un mes y fracción que colaboró, lo hizo con el compromiso con la sociedad colimense como parte de un equipo de gobierno y empleándose a su máxima capacidad, yo le agradezco el que haya colaborado, el que haya sido parte de este equipo y que haya dado los resultados que entregó (…) yo creo que no hay que estar pensando en temas electorales”. Y adiós que le vaya bien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa de campaña, le faltó rematar.

EL ACABO

Si Audelino Flores Jurado, dirigente sindical de los trabajadores del Ayuntamiento de Tecomán, responsabiliza al alcalde de ese municipio, Guadalupe García Negrete, del presunto ataque a balazos que el miércoles anterior supuestamente recibió la camioneta de su junior Alejandro, presidente del PRI municipal, y de la cartulina que dejaron en el referido vehículo, donde dizque le advierten a su otro hijo (Omar) que el siguiente era él, Lupillo tiene el mismo derecho de revirarle que todo fue un burdo montaje del sicario sindical líder de la confabulación peraltista en contra de los alcaldes de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez. ¿O no?