Cabezas humanas, malos augurios y mentiras

Déjenme decirles que: Entre malos augurios rebota el porvenir de esto que han dado en llamar Gobierno de Colima.

Hace algunos días platicando con algunos empresarios y políticos la charla derivó en llamar Burro al mandatario José Ignacio Peralta Sánchez, no estuve de acuerdo.

El Burro sobrelleva la fama de ser un animal tonto con la misma nobleza que ha llevado atajos de leña, ladrillos o arena en sus alforjas. La verdad, el Burro es bastante listo.

Los Burros conocen bien sus atajos y caminos y jamás se pierden, el Burro sabe a dónde ir. Desafortunadamente el Gobernador de Colima Nacho Peralta no tiene oficio político, va sin rumbo y sin bitácora de vuelo.

Así las cosas, el Burro es un animal que si sabe a dónde va. Esa es la diferencia.

Ignacia Ceviches lanzó en su campaña política la preventa del paraíso: ¡Vas a Vivir feliz, Seguro! No midió Nachito que sus promesas las fincó en predios del infierno. José Ignacio prometió la salvación y la seguridad, los colimenses hoy le reclaman ¿Por qué tantas mujeres asesinadas, descuartizadas o desaparecidas, secuestros, levantones, ejecuciones, decapitados, balaceras?

Vale reiterarlo: no hay política confiable y posible sin política interior estable. Sin Estado de Derecho ni gobierno, no hay quién pueda respetar a Ignacia Ceviches. No se llega a ningún lugar si se ignora el punto de partida.

No se ve cómo la administración Peraltista pueda redefinir y enfrentar la amenaza del crimen organizado (ese sí organizado), ni siquiera con la visita de vodevil del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong quien trata de enfrentar a los mafiosos con “Firmas de Convenios”, o perdiendo el tiempo en visitar a la realeza de “La Jaula de las Locas” donde la Gobernadora madre llevó hasta el perro a tomarse la foto con Osorio, vamos, hasta José Ignacio Peralta Sánchez se coló.

Parafraseando a Mario Vargas Llosas diríamos: ¿Cómo Nacho Peralta jodió a Colima? los narcotraficantes han suplantado al Gobierno de Colima: tienen el monopolio de la fuerza y cobran “impuestos”. Esto lo han logrado comprando al Gobierno estatal, aquí es donde la célebre marrana enchinó el apéndice caudal. Primero, por la ingenuidad de Ignacia Ceviches y, después, por la mala lectura del secretario de Seguridad Pública estatal.

Si el narco se ha desarrollado en Colima es porque está infiltrado en el Gobierno estatal, junto con ellos ha abonado a la corrupción, el ejemplo más claro lo tenemos con las tres cabezas humanas que el pasado viernes 31 de Marzo dejaron los malosos en el estacionamiento del súper Soriana en Manzanillo.

La noticia se propagó inmediatamente y se hizo viral en las redes sociales, inclusive, algunos columnistasNachoPeralta@gmail.com certificaron el hallazgo, ¡Cinco horas después Nacho pozoles les ordenó decir que eran cabezas de puerco, igualito que Chapa Bezanilla y la “Paca”!

La estrategia de mentir puede servir para que Nacho Peralta haga “Pozole” con las tres cabezas de puerco partidas a la mitad, sin ninguna gota de sangre y rechinando de limpias como las fotografío la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE)

Sólo falta que Nacho de Día quiera hacer el pozole más grande del mundo, las cabezas de puerco ya las compró, ya las tiene, él las sembró.

Asombra la tranquilidad con que el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez mira la masacre de mujeres, niños, hombres, para él, no pasa nada y pasa todo. Nacho minimiza todos los daños y las fallas de operación van generando un vacío de poder.

La nave Colima hace agua, ya rebaso la línea de flotación. Que ya nos hayamos acostumbrado a la violencia y la matanza nuestras de cada día, y nada nos sorprenda, es otro cantar.

¿Verdad que los Burros son más inteligentes que José Ignacio?

Ahí se ven.

TORO DE ONCE: El Gobernador de Colima José Ignacio Peralta Sánchez es una vacilada, todos lo desafían, se burlan de él, lo tiran a lurias y hasta sus secretarios de gabinete le avientan la chamba sin ni siquiera tomarlo en cuenta. ¡Lo mandan a la chi…!

El exprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez le mandó su renuncia con el chofer, el doctor Carlos Salazar Silva secretario de Salud estatal no sólo lo desafío sino que se burló de él de fea manera.

Hoy, una más, la secretaria de Desarrolla Social Indira Vizcaíno Silva le renunció en las redes sociales, dejándonos la lectura que Ignacia Ceviches no corre a nadie, todos sus funcionarios le renuncian por sus feos modos.

Perdón, corrijo, al único que Nacho Pozoles ha corrido es, a José Manuel Romero Coello, sí, lo echó a patadas de su depa y lo exhibió en red estatal en Radio Levy.

“Papichulo” salió voladito del nidito de Ignacia ubicado en la Ciudad de México.

El tema da para más.

ES PREGUNTA: ¿Qué quiere el Gobernador Nacho Peralta, un gabinete de crisis o un gabinete en crisis? Sin oficio político Ignacia Pozoles no

podrá fincar un acuerdo político, su truncado destino ni siquiera demanda contratar brujos, chamanes, adivinadores, cocineros o muchachitos.

¡Vaya Pues! Las declaraciones estúpidas de los secretarios del gabinete de Nacho Peralta van siendo losas pesadas que lo van sepultando.

La joya de esta semana es del Secretario de Seguridad estatal Francisco Javier Castaño Suárez quien se aventó la marranada de decir: “Qué la inseguridad en Manzanillo no afecta a los turistas”.

¡Vaya pues! que vengan al puerto los paseantes a que los maten, los roben, los secuestren y los descuarticen. Pobre Ignacia Ceviches, con estos bueyes le tocó arar.

