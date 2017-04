Oposición no frenará entrega de becas de transporte a estudiantes cuauhtemenses

* Aldo Martínez Lizardi, Blanca Rocha Cobián e Ivet Solís regidores del PRI y la munícipe perredista Ana Bertha Zamora Prieto, votaron en contra de este beneficio: José Gudiño

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Cuauhtémoc, Col.- Ante el descontento de los regidores del PRI y de la munícipe del PRD, el alcalde Rafael Mendoza Godínez hará entrega de las becas de transporte a cientos de estudiantes del municipio sin distingos partidistas, un programa que se está implementando para beneficiar al sector estudiantil y coadyuvar en la economía familiar.

Lo anterior fue informado por el regidor José Gudiño quien agregó que, los regidores que se opusieron a este estímulo fueron Aldo Martínez Lizardi, Blanca Rocha Cobián e Ivet Solís del PRI y la perredista Ana Bertha Zamora Prieto todos ellos, votaron en contra de este importante beneficio.

Aseveró que antepusieron sus intereses de partido y personales sobre el futuro de los jóvenes a que no consultaron y decidieron un tajante no, así quedó asentando en reciente sesión de cabildo, siendo éste un asunto de carácter público, “merecía ser expuesto para que los pobladores conozcan lo que hacen los regidores priistas y la regidora del PRD”.

“Ahora bien si quieren tener aceptación los invito a que hagan su parte, trabajando y no se dediquen a la pura grilla, tengan presente que a la gente no se le engaña, a la gente hay que demostrarle porque fue uno elegido como regidor y eso se hace con trabajo, los invito a sumar, a trabajar, no a dividir”, precisó.

Del mismo modo, dijo que los regidores del PRI y la regidora del PRD, están haciendo auditoría y solicitando información al Ayuntamiento sobre sus ingresos y para detectar si ha incurrido en desvío de recursos y sobre los apoyos que ha otorgado.

“No pierdan el tiempo en complejidades, mejor ocúpense en darle buenas a su gente como debe ser y a ustedes amigos ciudadanos de Cuauhtémoc, acudan a la presidencia municipal y supervisen que están haciendo sus empleados regidores, se les olvida a los compañeros que los cargos públicos son pasajeros y con lo que uno se queda es con la satisfacción de haber hecho el mejor esfuerzo para servir con dignidad a la población”, enfatizó.

Finalmente, el munícipe José Gudiño señaló que con respecto a la partida que solicitan los munícipes del PRI y la munícipe del PRD, para beneficiar a quienes tienen en sus listas de beneficiarios de becas de transporte, “estaré muy pendiente para informarles con lujo de detalle quienes están en esas listas, tengan la plena seguridad de que revisaremos muy bien toda esa información para juntos tomar las mejores decisiones por nuestro municipio”, concluyó.