LAS LOCAS DE LA JAULA

Observador Político

Belisario Romero

El bunker golpista, el periódico sicario de Colima, mejor conocido por la jaula de las locas o palacio del Chayote– como tooodo Colima lo conoce- ahora ha emprendido un ataque contra las administraciones panistas- casualmente estas administraciones para estas locas y sus “amiguis” son “las peores”-. Esto ha llegado al grado de no bajarle el nivel de golpes mediáticos, por ejemplo al alcalde de Colima, Hector Insúa García que lo ataca un día sí y el otro también, éste alcalde lleva de víctima de la jauría de las locas lo que va de su administración.

Anteriormente cuando no existían el poder de las redes sociales, cuando tener acceso a internet era costoso y en ocasiones difícil, estos medios impresos eran los que hacían y deshacían con la información, era lo único que los lectores tenían acceso, incluso controlaban masas porque aún tenían algo de credibilidad y por ende, ponían a temblar a ciertos políticos y funcionarios, que con un periodicazo terminaban cediendo convenios publicitarios millonarios y espacios en la función pública, así como una que otra candidatura para amigos del “club gay” que dirige el palacio del chayote.

El Diario de Colima del que hoy hacemos alusión, por años se manejó de esa forma, es así como salió lo que hoy se le conoce como el Palacio del Chayote, la casa de la gobernadora Madre; la llamada residencia estilo barco que se ubica cerca del Parque Royal, un chayote depositado a través de una cuenta bancaria para darse sus gustos y disfrutar sus diversos amoríos, así como otras propiedades y autos lujosos que posee, pero también no debe de faltar el chantaje para acomodar a sus amigos en la nómina del gobierno estatal que hoy despacha su sobrino Ignacio Peralta– por cierto cuando éste era Secretario de Fomento Económico en el periodo del ex gobernador Silverio Cavazos(q.e.p.d) la gobernadora madre le negó el apellido de Sánchez, por vergüenza-.

En fin, los compromisos económicos al que el Diario de Colima quedó acostumbrado recibir son millonarios, ahora gracias al poder de las redes sociales y los medios impresos éste ya perdió poder, por eso andan desesperados atacando a las administraciones panistas, ya que por lealtad al sobrino del editor no puede pegarle al gobierno estatal como si lo hizo con el ex gobernador Silverio Cavazos y después con Mario Anguiano– hasta que se arreglaron $$-.

Al único que agarró de piñata, es al secretario de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas, desde luego por las instrucciones que se dan desde la secretaría general de Gobierno, pleito que se ha dado por obtener el control de cientos de plazas y el dineral que se maneja desde la SEP y que no se tiene en la Secretaría General de Gobierno, pero ese es otro tema que merece un análisis especial.

En fin, las locas de la jaula, ahora agarraron al alcalde de Tecomán, Lupillo García Negrete dedicándole espacios gratis en notas aparecidas la semana pasada, estas notas obedecen a que al palacio del Chayote le dejaron de entregar un jugoso cheque y tras varias negativas de parte del alcalde tecomense, las locas y amiguis de la gobernadora terminaron por golpearlo para tratar de doblegarlo- modus vivendi de la gobernadora madre, insisto-.

Hace algunos años precisamente gobernaba Tecomán un alcalde panista, le llegó al edil en turno un enviado de la gobernadora madre a negociar un convenio millonario, cuando el alcalde lo recibió el emisario de la gobernadora entre algunas cosas trató de convencerlo diciéndole, “El medio lo vale porque además es el periódico más vendido”, el alcalde entendiendo muy bien la frase, le respondió, “si ya me estoy dando cuenta”. El tarugo emisario de la gobernadora madre no supo decirle que era el periódico- en ese entonces- de mayor circulación.

Por eso, hoy los lectores que ya despertaron y que ya tienen otras opciones para estar informados han dejado de comprar y malgastar su dinero en adquirirlo porque ya no tiene credibilidad, a ese medio ya no le queda mucho tiempo en que desaparezca como impreso, al igual que otros que ya no tardan en dejar de salir impresos, tienen que emigrar a la tecnología y estar al nivel de la exigencia de los lectores que ya prefieren un medio practico y con credibilidad que aparezca a través de internet. Si no al tiempo.

Bien por los alcaldes panistas que hasta el momento no han cedido a los chantajes del equipo de las Locas de la Jaula, que obedecen a los intereses de la gobernadora madre y su club de “amiguis”. Les están dedicando espacios totalmente gratuitos, lo que no los mata los fortalece, ya no recibe el dineral al que estaba acostumbrado y andan como locas. A la gobernadora madre se le está acercando su final, su pasquín que me disculpe pero ya perdió toda credibilidad. No sirve ni para limpiarse. Es cuanto.

***RAPIDA RESPUESTA: La que dio el alcalde de Coquimatlán Orlando Lino ante el problema del desabasto de agua que se presentó debido a la falla de un pozo profundo que abastece la zona centro en la cabecera municipal.

El presidente municipal para salir de las dudas y saber con exactitud la problemática acudió el pasado viernes al terreno de los hechos y junto con especialistas dictaminaron que éste ha llegado a su vida útil y se requiere de una nueva perforación.

Sin embargo a decir del propio alcalde, para ello se hará una inversión de aproximadamente un millón de pesos.

Dinero que se gestionará ante el propio gobernador, CONAGUA, diputados federales y senadores. Al lograrse con éxito la gestión, será una importante obra que no se tenía contemplada, pero que vendrá a beneficiar a cientos de familias que por varios años más seguirán contando con el servicio de agua potable en esa zona.

***CUÁL TEMOR? Es la pregunta que le hacemos a la secretaria de Movilidad Gisela Méndez, que después de solicitarle hace aproximadamente dos meses una entrevista para tratar importantes temas relacionados a su función la cual según dijeron que tiene su agenda muy “apretada” no se ha podido ni se pudo concretar.

Pero son varios temas que andan sueltos y que aunque no tardan en salir a la luz pública pero por el momento le están pegando y le están creciendo. No tardan en tronarle, son asuntos que sólo dicha secretaría tiene la facultad de resolver- espero y también la capacidad-, de todos modos saldrán publicados para bien o para mal. Al tiempo.

***ENCUENTROS CIUDADANOS: es el programa que espera con ansias un tecomense con discapacidad de nombre Julián, vive frente a la escuela primaria Niños Héroes en Tecomán, por la calle 16 de septiembre. Su esposa también está enferma y además ya es de la tercera edad, para sobrevivir vende frutas de temporada que algunas amistades le dan a bajo costo para que se ayude o a veces se la donan.

Pero algo más peor, tiene dos hijos el cual uno tiene graves problemas de adicciones, el otro apenas le anda luchando y batallando para comer.

Julián está feliz de enterarse que el gobernador no tarda en llegar a Tecomán con el programa de Encuentros Ciudadanos, en donde asegura, éste lo apoyará económicamente que es su principal problema, además el mismo gobernador ya está enterado de su existencia y de sus necesidades, por eso feliz espera el momento para estar presente y le cumpla algunas promesas que en campaña le prometió.

Ya en una ocasión le mandó un recadito al gobernador con un líder sindical, pero no tuvo respuesta, le volvió a mandar por segunda vez y le llegó una, aunque no sabe si fue del gober, pero no le fue suficiente esa respuesta ante su necesidad, asegura.

Ahí está el primer necesitado de estos programas de gobierno, desde luego estaremos muy al pendiente de cómo le fue a Julián con la respuesta del gobernador, esperemos que tenga éxito, así como él ya hay varios anotados. Es cuanto.

*El autor de esta columna es integrante del grupo de columnistas independientes #G8- Independientes