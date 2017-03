PRESUNTO INOCENTE

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Lo primero que hicieron sus compañeritos de partido al enterarse de que el ex Oficial Mayor y ex Secretario del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, ex dirigente municipal priista, ex funcionario estatal y en ese entonces Delegado del Instituto Nacional de la Economía Social en Colima (Inaes), Rogelio Salazar Borjas, había sido detenido la madrugada del viernes 28 de octubre de 2016 en el municipio de Cuauhtémoc, casi el su límite con el vecino jalisciense de Tonila, por presunto tráfico de cocaína, fue apresurarse a deslindar a José Ignacio Peralta de él.

Apanicados por los acontecimientos, el presidente del CDE, Rogelio Humberto Rueda Sánchez; y el Delegado en la entidad de la Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Cruz Mendosa, procedieron más rápido que inmediatamente a desmarcarse, sin mucha credibilidad que se diga, de su camarada Rogelio Salazar Borjas, dando por hecha su culpabilidad adelantándose al veredicto del Juez que a casi cinco meses del presunto hecho delictivo todavía no ha emitido.

Hay que recordar que el primero sentenció lapidario que “Ser delegado federal da el privilegio de representar al Gobierno de la República, da el privilegio de servir, de ser útil a la gente, de ninguna manera otorga impunidad”. Muy echado pa ’delante, presumió que “el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, había sentenciado que en su partido “no tienen cabida los corruptos. Y que el PRI es el primero que debe combatir la impunidad”. Para dejar a su jefe José Ignacio Peralta libre de la ignominia, Rogelio Humberto llegó al extremo de evidenciar su nula influencia en el nombramiento de Salazar Borjas ni de “ningún delegado federal, ya que esa es una cuestión que corresponde exclusivamente al gobierno central”.

Por su parte, el modelo de funcionario público que toda su vida pública ha sido el honestísimo Carlos Cruz Mendosa informó que una vez que se confirmó la presunta participación de Rogelio Salazar Borjas en el delito de tráfico de drogas, el titular de la Sedesol a nivel nacional, Luis Enrique Miranda, ordenó su fulminante destitución, que esperarían a que concluyera la investigación y que colaborarían en todo lo que fuera posible y requiriera la PGR.

El periódico peraltista número uno también echó su cuarto de espadas ubicando mañosamente a Salazar Borjas en el equipo de campaña del ex candidato panista a la gubernatura del estado, Jorge Luís Preciado Rodríguez, y no en el bando peraltista como realmente fue. El “argumento” utilizado fue el del parentesco político existente entre Rogelio y su suegro Héctor Mier, dirigente municipal del PAN en Villa de Álvarez

A fines de octubre de 2016 se dijo que el Ministerio Público Federal tenía tres meses para realizar la investigación complementaria para determinar la posible responsabilidad en la comisión de delito contra la salud en la modalidad posesión de cocaína con fines de comercio, de Rogelio Salazar Borjas, quien estaría en prisión preventiva hasta el día 6 de febrero de 2017, fecha después de la cual la autoridad ministerial “deberá presentar la acusación e iniciar o un juicio o desistirse de la acción penal”, pero tanto Rogelio Humberto Rueda Sánchez como Carlos Cruz Mendosa y el editor se pasaron por el arco del triunfo el derecho de Rogelio Salazar Borjas a la presunción de inocencia adelantándose a los tiempos jurídicos.

Desde entonces no se había sabido nada del sonado caso de la detención de Rogelio Salazar Borjas hasta ahora que su abogado Carlos César Farías Ramos decidió litigarlo en los medios de comunicación locales, con los riegos que ello implica, al publicar un primer desplegado con el título “Revelación de Verdad” dirigido a “Opinión pública, familia, amigos, compañeros”, en el que da su versión de los hechos. Más que las opiniones periodísticas, familiares, de amigos y compañeros del indiciado, será el Juez que de la causa quien determinara la inocencia o culpabilidad de RSB. En tanto, debe presumirse que es inocente.

EL ACABO

Si al final del día, Rogelio Salazar Borjas es declarado inocente, ¿lo reivindicarán sus compañeritos de partido regresándole la chamba que tenía al momento de su detención? Es pregunta, no se enojen.