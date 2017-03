Nacho antes del naufragio

“Con las bayonetas se pueden hacer muchas cosas, menos sentarse en ellas”

Javier Montes Camarena

Jueves 23 de Marzo 2017

Déjenme decirles que: Hay historias que no tienen final feliz y, en las que casi nadie gana. Por eso, no es raro que los días, semanas y meses la violencia y los asesinatos sigan con toda normalidad ante la pasividad del Gobernador de Colima José Ignacio Peralta Sánchez.

La amplísima cofradía de funcionarios públicos del Gabinete-patito del Gobierno de Colima anda elevando sus plegarias hacia lo más alto, invocando los poderes celestiales y terrenales para que cesen las ejecuciones, el secuestro de mujeres, el asesinato a plena luz del día, del robo a casa habitación, el cobro de piso, el asesinato de jovencitas, tormenta que va haciendo naufragar a un Mandatario inútil, desfasado y locuaz que poco o nada hace por devolverle a Colima la paz y tranquilidad que prometió.

Nacho de Día transita por las calles de nuestro estado con el desenfado del político irresponsable, frívolo, un valemadrista que no respeta, ni por asomo, la vida de los demás. Él, viajando, la semana pasada fue a Nayarit y a Chiapas a los destapes del PRI, que importa, que a Colima se lo lleve la chingada, él, igualito que su Tía La Gobernadora madre, de fiesta, ausente, evadido, perdido, frívolo.

Ignacia de Noche se pelea a través de sus corifeos en los medios a su servicio negando sistemáticamente que la violencia disminuye en el estado, mentira total, la violencia crece, se consolida, se enraíza en Colima y las estadísticas (que no mienten) de sangre aumentan día tras día, eso está documentado en los informes de homicidios, secuestros, robos y extorsión.

Los errores cometidos por Nachito Peralta en los primeros días de Noviembre de 2015, todo el año 2016 y lo que va del 2017 advierten como su administración va de error en error, mostrando falta de sensibilidad social y sobra de pusilanimidad política.

Ignacia Ceviches no cuenta con el dominio de las artes y destrezas que exige cualquier Gobierno y, hasta hoy, la administración (si así se le puede llamar) no ha mostrado capacidad de constituirse en Gobierno, cualquiera que fuera el perfil que pretendiera.

Harta escuchar la cantinela de: nos va mal porque vamos bien. “Ya ahorramos 500 millones de pesos en tan sólo tres días”, < voy a hacer el CEVICHE más grande del mundo >, “Ya compré la casa del narco Nacho Coronel”, “Haré 80 por ciento de política y 20 % de administración”, “< Invertiré mil millones de pesos en mi primer año de Gobierno en seguridad >”. Nachito Peralta ya despilfarró en mentiras y frivolidades el bono de aprendizaje, pronto se acabó su ¿Gobierno?

Vale reiterarlo ¡No hay Gobierno! No hay política interior estable, no hay Estado de Derecho ni Gobierno, Ignacia la Cevichera no quiere entender que no se llega a ningún lugar si se ignora el punto de partida, ya no le funciona el ardid de guardar los esqueletos en el clóset de Casa de Gobierno a fin de espantar a los adversarios.

No entiende José Ignacio que los esqueletos siempre salen del clóset y los fantasmas terminan por desvanecerse. ¿O qué no es una vergüenza que Colima ocupe el Primer lugar en asesinatos, Segundo en robos, Cuarto en lesiones y Sexto lugar en violaciones a mujeres? Chulada de ineficiencia gubernamental.

Son muy malas las credenciales del responsable de la nave “Colima”, las del titular de la política interior no son mejores: ni se le siente ni se le ve. Los demás secretarios de Gabinete que forman la nueva clase política del Estado deshonran al servicio público, unos ladrones, otros también, no tienen clase, ni saben hacer política, saben robar, son tan visibles sus miserias que los colimenses las identifican a simple vista.

Todo mundo sabe que la situación de INSEGURIDAD en Colima es insostenible y, que de parte de Nachito Peralta no hay reacción alguna, es, un bueno para nada, vive literalmente en otro planeta, sus viajes siderales lo hacen olvidarse de la violencia y de la inseguridad, allá los muertos y los ríos de sangre no existen, pero que importa, él, ya se arregló con los capos, que se jodan los colimenses.

NO SE MIDIÓ: Mal se vio el Secretario General de Gobierno Arnoldo Ochoa González al decir bastante molesto que: “NO me gusta este peloteo, yo creo que en materia de SEGURIDAD “vamos por el camino correcto (Sic…)” y así hay que entenderlo”.

Pareciera que habló un pequeño Hitlercito de bolsillo, lamentable su conducta, tendrá que ser más ecuánime y realista, reconocer que muy poco o nada se ha hecho en éste Gobierno por detener la INSEGURIDAD. Ser correcto y amable no le quita nada a Don Arnold.

LOS ROBOS: En el robo de contenedores va quedando claro que la fuga información que favorece a los ladrones se desprende inicialmente desde las oficinas del director de la APIman y del departamento de operaciones de la misma administración portuaria integral, situación que le da vigencia al viejo refrán aquel: “Quieres descifrar un crimen síguele la pista al dinero”.

