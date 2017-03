MEJOR CORRIÓ

Observador Político

Belisario Romero

Ante la falta de cumplimiento de los compromisos en la clase política, su insensibilidad y nulos resultados en el ejercicio del poder, en los últimos años, el sector empresarial le ha dado por participar en la política con el fin de mejorar las cosas.

Han considerado que es mejor participar en ella, y no sólo opinar desde las redes sociales o de afuera que estar adentro, sin embargo, cuando buscan algún partido político para ahorrarse años de crecimiento político porque usan las estructuras que ya tienen los partidos, se han dado cuenta que llegaron a la casa del jabonero y a una olla de grillos, pero además tienen que empezar por aceptar imposiciones de los militantes dinosaurios que se creen asesores y ganadores de contiendas electorales, pero no son más que vividores de la política. Al final terminan por contaminarse.

Les voy a dar un ejemplo: el “nuevo” (y aún más “nuevo”) PRI, el PRI de Nacho Peralta y Cia, en cuanto éste tomó protesta como gobernador, estaba pendiente la renovación de los diez comités municipales del PRI, para ello, había una larga lista de personas que desde el periodo del ex gobernador Silverio Cavazos q.e.p.d les habían prometido alguna de dirigencia, luego en el periodo de Mario Anguiano la lista creció, pero a todos los mandaron a inflar burros por el pivote- como dijera mi amigo El Bigotón Santana– a los verdaderos líderes cuando Nacho llegó al poder.

A Nacho se le ocurrió- porque no hubo consensos- nombrar a puros de la alta alcurnia, con algún título, pero además, personas que tuvieran carrera en el ámbito administrativa y empresarial para evitar que la gente los siguiera señalando de vividores e ignorantes o más de lo mismo.

Pero realmente lo que se pretendía hacer, era meter personas que le invirtieran tiempo, dinero y esfuerzo para hacerle frente a tantísimas necesidades que tiene la gente, que acuden a diario no sólo a los comités, si no que buscan a sus políticos para hacerles diversas peticiones de apoyos, que en su mayoría son económicos. Tal y como estos políticos (actuales y viejos)acostumbraron a esta gente ahora que se aguanten y le topen, si no que no chillen.

Parece que a algunos de estos dirigentes les cayó el veinte y terminaron por darse a la fuga, como el reciente caso de Luis Javier Siordia Alcaraz, un joven empresario que tiene una cadena de funerarias en el estado, que va en crecimiento. Éste optó por correr debido a que tenía que estar de tiempo completo en las funciones del PRI municipal y esto lo estaba alejando de su empresa que le ha dado para mucho, pero además ya no aguantaba lo duro, seguido le llegaban montones de solicitudes del mismo gobierno del estado, pidiéndole apoyos de servicios funerarios al grado de que lo estaban llevando a la ruina. Además el negocio de funerarias en Colima es próspero debido a tantos muertitos que salen a diario.

Como les decía al principio, éste empresario aventó la toalla porque creyó que ejercer la política era como irles a vender cajones de muertos, al llegar a un partido se dio cuenta que como dijeran, es el arte de tragar cagada sin hacerle gestitos. El ayudar y servir a los demás desinteresadamente se da de manera natural, hay líderes que se han forjado a base de conocimientos y sencillez, que no llegan a un partido, el partido llega a ellos, éstos tienen buen futuro, no necesariamente tienen que tener un título o ser empresarios, con sólo hecho de servir y ayudar a los demás desinteresadamente están en la antesala de iniciar una importante y halagadora carrera política.

Obviamente que también al elegir el camino de la política sabe de todo lo que conlleva tanto en tiempo como en recursos, por eso al llegar ya no lo asusta el chillido de una mosca. A Isordia no se le dieron las cosas porque no era lo suyo, zapatero a sus zapatos, es un buen muchacho con futuro empresarial que no quiso contaminarse porque allí no había otra opción. Ojalá que al dirigente del PRI en Manzanillo, Rubén Alamo Navarro, joven empresario, no le pase lo mismo y le tope a los fregadazos habidos y por haber sin hacer gestos. Flojito y cooperando. Es cuanto

***CALIFICACIÓN CERO: Y luego qué le pasó al equipazo de trabajo, de asesores, de cerebritos y cerebrotes llamados a colaborar, trabajar y cobrar en el gabinete de seguridad de Nacho. Esos que se rasgaban las vestiduras aventando culpas que los muertitos eran azules y no rojos, que eran de allá y no de acá, que esto y que el otro. Ah ya sé, estaban en examen que fueron reprobados con una calificación de CERO. Ni modo, sigan estudiando, puede que cuando acaben el siguiente examen ya vayan para fuera y ya saquen aunque sea el CINCO. Colima no seguiría soportando más de lo mismo. Ahí llévensela haciendo como que trabajan. Es cuánto.

***ANONIMATOS: las críticas que surgen en el desempeño de sus funcionarios de cualquier servidor público. Por ejemplo en Tecomán, han sido más las constructivas que recibe la administración pública y que se toman en cuenta cuando éstas vienen de personas que dan la cara, más no de aquellas que detrás de un anonimato se esconden para aventar la piedra. Éstas tiran con la izquierda y cobran con la derecha por eso se esconden para según no sean descubiertos, lo importante es que los funcionarios no se enfrascan en atender estos ladridos porque el camino aún es largo como para voltear a verlos. Si los perros ladran señal de que vamos cabalgando, frase célebre de Sancho Panza.

Para muestra un botón: cuando la ciudadanía hace algún reporte oficial sobre la falla de algún servicio se atiende en un término de 24 horas, pero ya si se trata de otro tema, en su caso de presunta corrupción, también se le puede dar trámite y ese funcionario puede ser cesado y castigado. Una vez ya con el papelito en mano, entonces ya se puede denunciar públicamente, mientras no pase eso, es puro chisme. Para hablar hay que tener los pelos de la burra en mano. Si dieran la cara y evidenciaran con documentos-juzgados y sentenciados por un juez, los actos de supuesta corrupción, otro gallo nos cantara.

*El autor de esta columna es integrante del grupo de columnistas #G8 – Independiente