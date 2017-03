PAN a 2018, un polvorín

Comm Politics

Alex Berber

Todo está roto al interior del PAN y todo parece indicar que de aquí a 2018 el descuartizamiento de este instituto político será memorable, será un retroceso histórico con respecto a lo que ha sido su participación electoral en 2015, ahora tan añorado para los que se proclaman “panistas de verdad”, ya sea de un bando o de otro.

Y es que en el festín electoral de 2015, los candidatos de todos los grupos que compitieron por alcaldías, diputaciones o posiciones federales, salieron beneficiados de la inercia anti priista generada primordialmente por el desencanto peñanietista, otorgándole al blanquiazul un capital político que, a poco menos de dos años de distancia, han dilapidado por las traiciones internas ya clásicas del panismo colimense.

¿Quiénes son hoy en día los panistas de más presencia social en la entidad? Lupillo García y Rafa Mendoza, cuya trascendencia en el imaginario social se debe a situaciones derivadas de los golpeteos internos en el panismo colimense. Lo peor para el PAN es que cualquiera de estos dos personajes bien pudieran competir y ganar otra posición política en 2018, sin estar ya enfundados en la camiseta blanquiazul.

Para el anecdotario político de esta década queda la demostración de que el PAN no ha sabido ejercer el poder. Y si no sabe ejercerlo, menos ha sabido contener a sus rivales, y por supuesto, menos preservarlo. Demasiados menos en diecisiete palabras.

La figura de Jorge Luis Preciado, a casi dos años de la elección ordinaria, es meramente representativa. Los alcaldes azules que lo apoyaron (recordando que los mismos panistas han ventilado que Gaby Benavides no lo apoyó), ahora están más preocupados por analizar cuál será su futuro político fuera o dentro de este partido, o de manera “independiente”, y ocupados tratando de resolver los problema financieros de esas pesadillas políticas que son ahora las presidencias municipales por toda la entidad.

Con miras a 2018, el escenario nacional también será fundamental para saber las posiciones por las que contenderán los panistas del grupo de Jorge Luis o de Pedro Peralta, o los que salgan en las rupturas que vienen; nunca va a ser lo mismo que el candidato azul por la presidencia sea Anaya, Margarita o Moreno Valle. Cualquier vertiente cambiará las barajas drásticamente, porque en el PAN las divisiones son la degustación diaria.

Dadas las circunstancias, mientras algunos diputados locales quieren ocultar su fracaso en la contención del poder legislativo realizando una pre campaña por la senaduría que no corresponde a su capital político, o se anuncian como precandidatos naturales a diversas alcaldías, muchos panistas no se han dado cuenta que están al borde del precipicio, y no por culpa del PRI, de algún partido satélite o de la izquierda, sino por culpa de ellos mismos.

Pase de salida…

Nuevamente “¿Cómo vamos, Colima?”, la agrupación que califica, de cuando en cuando, los avances del Gobierno, ha puesto en predicamento la posición de más de algún Secretario del Gabinete peraltista. En esta ocasión fue para el anticuado Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González. La información de que ante el CERO de calificación que le otorgó esta agrupación a los avances en tema de seguridad, los cuales caen bajo su ámbito de extensas y demasiado exigentes (para su edad) responsabilidades, el veterano integrante del Gobierno colimense no tuvo una mejor respuesta que renegar y emprender una berrinchuda campaña de contraataque en la que sólo intentó tapar el Sol con un dedo. Sabe bien que en la anterior evaluación de “¿Cómo vamos, Colima?”, una cabeza relativa a la seguridad fue entregada en correspondencia. Esta vez no contaba con que sus apolilladas estrategias iban a chocar nada menos que con las del Gobernador, quien tomó una posición más sensata y moderna: aceptar que los progresos en seguridad aún quedan cortos, instando a su Gabinete a poner más empeño en este rubro. ¿Será que la realidad ya ha alcanzado a Arnoldo?

Pase de salida 2…

Copiar modelos gringos es un gran riesgo para los países del Tercer Mundo. La infraestructura y los recursos humanos, por decir lo esencial, nunca son suficientes. El mejor ejemplo de esto fue el reo que se escapó hace unos días durante el proceso de un juicio oral. La serie que se encuentra en Netflix “The People vs O.J. Simpson” relata el juicio en contra del astro de futbol americano por la sospecha haber asesinado a su ex esposa Nicole Brown y al amigo de ésta, Ron Goldman. Demuestra que la estructura social, judicial y económica que deriva de un sistema de juicios orales es costosa, complicada y extensa. El escape de este reo es apenas el primer caso en nuestro país y es vergonzante. Podría haber muchos más, dado que (sí, oh sorpresa), somos del Tercer Mundo…

