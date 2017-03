Se solidariza “Lupillo”con Gaby Benavides por los hechos delictivos

*Se retiró la Policía Militar de Tecomán, pero quedó de relevo el 88 batallón, que también realizan las mismas funciones, señala

Belisario Romero / El Observatorio

Tecomán Col.- El presidente municipal de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, se solidarizó con su homóloga de Manzanillo, Gabriela Benavides ante los recientes hechos delictivos registrados el día de ayer, en donde el crimen organizado dejó una cabeza humana en el edificio de la presidencia municipal.

El alcalde tecomense, dijo no poder dar un dato especifico, ya que es un tema que lo está viendo La Marina, El Ejercito y El estado, por supuesto la coordinación que hay en el municipio, pero son datos que competen a la parte federal.

“Lo que si te puedo decir es que nosotros nos solidarizamos con el tema de Manzanillo, con la presidenta municipal Gabriela Benavides, nos unimos al respaldo con ella, y por supuesto se están llevando medidas de seguridad en el municipio”.

Reconoció que aquí en el municipio de Tecomán si ha bajado el índice delictivo, se están tomando cartas en el asunto y se espera que no pase nada de esa naturaleza aquí en el municipio, esperemos que las cosas cambien, que efectivamente han bajado el índice, pero queremos más, no queremos actos delictivos de esa naturaleza aquí en el municipio, enfatizó.

Abundó que como alcalde es preocupante, no estamos de acuerdo en ese tema, reconozco que está haciendo su labor el ejército, La Marina, están haciendo un trabajo de inteligencia junto con el estado, y nosotros desde nuestra trinchera en la parte municipal, trabajando en los temas que nos competen. Es lamentable el tema, pero no soy yo la persona idónea para dar datos de lo que está sucediendo en Manzanillo”, aseveró.

Asimismo mencionó que la Policía Militar se retiró de Tecomán, pero hubo un relevo, se siguen llevando a cabo actividades como cuando estaba la policía Militar, están haciendo trabajo igual, pero en ningún momento se ha retirado el ejército, al fin y al cabo los que se quedaron también están militarizados, en ningún momento se ha quedado solo el municipio.

Respecto al cambio en su gabinete, informó que fue un enroque que sirvió para dar una mejor atención a la ciudadanía, en ningún momento se despidió a nadie

Dijo que en el caso de Efraín Gudiño, ex oficial Mayor, se le ofreció otra dirección pero por cuestiones personales de él ya que tiene una empresa, además sus niños, ya no podía atender ambas cosas.

“Se le ofrecía un lugar con el fin de que estuviera más tranquilo y que pudiera llevar a cabo sus actividades personales, pero sacó cuentas y al final no le daban los tiempos para seguir dentro de la administración, soy muy respetuoso, no le daba el tiempo para seguir cumpliéndole a la ciudadanía y a lo laboral, y nosotros aquí somos muy exigentes con los funcionarios, aquí son funcionarios de 24 horas y a Efraín no podía atender el tema laboral”.