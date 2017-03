Priistas, cómplices de MAM al no pedir su expulsión del partido: Luis Ladino

*Cuando fuimos mayoría en el Congreso actuamos siempre apegados a la Ley

Las declaraciones que ha vertido el actual dirigente estatal del PRI en el Estado Rogelio Rueda, rayan en lo ridículo, no quiere aceptar que es su partido y el Gobernador quienes no han movido un dedo y han retrasado la sanción en contra de los actos de Mario Anguiano, “El mismo acepta que a pesar de que se han demostrado por medio de las auditorías del OSAFIG y el Libro Blanco la comisión de desvíos, nadie de su Partido ha pedido que el ex gobernador sea expulsado de ese instituto político, al aceptar que ningún miembro los ha solicitado, esto los convierte en cómplices tácitos, o será que no quieren que salgan más nombres inmiscuidos en los desfalcos” puntualizó Luis Ladino, líder de la bancada del PAN en el Congreso.

Mientras tuvimos la mayoría en el Congreso actuamos de forma enérgica y puntual, siempre apegados a derecho, tan es así que presentamos, junto con la OSAFIG, denuncia penal ante la PGJE por diversos delitos, misma que aún se encuentra sin respuesta en la Procuraduría, asimismo hay que recordar que buscando dilatar el proceso el ex mandatario también interpuso un amparo lo que detuvo y tiene detenido el procedimiento en tanto esta suspensión no sea resuelta.

Los integrantes del PAN en el Congreso hemos instado en más de una ocasión para que el Ejecutivo Estatal gire las instrucciones correspondientes para que la denuncia ante la PGJE sea atendida de forma diligente y con la celeridad que el caso amerita, sin embargo no hemos obtenido respuesta por parte del Gobernador ni del Procurador.

Retamos a Rogelio y a la dirigencia del PRI para que inicie el procedimiento de expulsión de ese instituto político a su exjefe Mario Anguiano, tal y como ha sucedido con el caso de los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo por mencionar algunos, asimismo exhortamos una vez más al Gobernador Ignacio Peralta para que gire instrucciones al Procurador del Estado y agilice las investigaciones respecto de las denuncias que tanto el OSAFIG como el Congreso presentamos, solo así podrán demostrar con hechos que no están encubriendo al ex Gobernador Mario Anguiano ni a los implicados en el desfalco de las arcas estatales, puntualizó el Diputado Luis Ladino