NO HUBO LUNA DE MIEL

Observador Político

Belisario Romero

La presidenta municipal de Manzanillo, la que “trabaja por Manzanillo”, Gabriela Benavides Cobos, andaba muy volada porque tenía como aliado al mejor gobernador del país, egresado del ITAM y poseedor de muchos títulos académicos como el mejor estudiante y ser humano, etc, etc., es decir, tenía como su gran esperanza a Nachito Peralta, y éste cada que iba a Manzanillo no dejaba de visitar a la edil, siempre trataba de acompañarla a los eventos públicos en donde se requería la presencia de ambos o hasta en donde no.

Gaby Benavides muy contenta por tener trato preferencial con Nachito Peralta se jactaba de que serían los tres mejores años de la historia de Manzanillo, gracias a esa relación y amistad que le tenía al gobernador al que también le ayudó a ganar la gubernatura. En ese entonces se veía como ambos se paseaban por Manzanillo agarraditos de la mano, como recién casados en plena luna de miel, todo parecía felicidad, incluso, se veía tanto el amor que despertó muchas envidias en sus compañeros de partido de ambos.

Por ejemplo los panistas pintaron su raya con la presidenta municipal por haber traicionado los principios de Acción Nacional y pactar con el PRI- VERDE, mientras que los del PRI se sentían celosos por el trato preferencial que el gobernador a quien también ayudaron a llegar al palacio, le estaba dando a una panista sólo por el hecho de ser aliada también de Virgilio Mendoza, hoy delegado nacional del Partido Verde. Empezando a cobrarle la factura los priistas priistas al primer mandatario emanado del tricolor- tema que merece una colaboración especial-

Obviamente que debido a tanta presión política, a Gaby poco a poco la fueron dejando sola en sus problemas, incluso, mientras en Tecomán se desataban las ejecuciones, la violencia estaba a todo lo que daba, el mandatario estatal y la alcaldesa, presumían de tener un municipio tranquilo, y entre líneas dejaba ver que eso se debía precisamente al trato preferencial de Nachito hacia Manzanillo. Pero poco le duró el gusto, por andar presumiendo de lo que se carece, esa sonrisa se les borró cuando el crimen organizado-que no se anda por las ramas o bromeando- se fue a Manzanillo a darle a todo lo que da. Poniendo hoy en día a ese municipio como el más inseguro y violento a nivel estado. Por andar hablando y burlándose del dolor ajeno, ahora que se atenga a las consecuencias.

Entonces aquí surgen varias dudas, ¿Ese nuevo amor que conquistó el corazoncito de la edil manzanillense, sólo era de dientes para afuera?. No los veo ahora presumir de ser una de las mejores administraciones. Cuando se enfrentaron a la realidad parece que corrieron. No los veo, no los oigo. De repente aparecen pero ya no se les nota esa felicidad.

Siempre lo he dicho, en las administraciones de los tres órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, la fiesta dura muy poco.

Por ejemplo, el primer año de una administración municipal es de luna de miel, a puro llorar y echarles la culpa a otros, el segundo año, apenas están agarrando el hilo, y el último es el “año de Hidalgo”. Pero en la administración municipal de Manzanillo parece que empezaron al revés. Poco les duró el gusto, ojalá y que el último jalón que dé la presidenta es hablarle claro al mandatario y le solicite de la manera más urgente apoyos para su municipio.

Por ejemplo he visitado varias ocasiones el municipio y tiene sus calles hechas pedazos, no tienen ni principio ni fin, no sabes cómo salir y entrar. Parece que es la carta de presentación de esa administración, así como están sus calles, así está la administración. Y digo que le solicite diversos apoyos para ver si este columnista estaba equivocado de que su nuevo amor no la ha abandonado, esperemos que la apoye y no la deje sola en todo ese cochinero de administración que trae Gaby Benavides. Manzanillo requiere de ese trabajo en equipo, estén o no divorciados políticamente, la gente no tiene la culpa de sus calenturas. Es cuanto.

*** Posiblemente lo que le ha sucedido últimamente al Cachorro Alamo, dirigente del PRI en Manzanillo, es que algunos lambiscones se le han acercado a hablarle al oído y para quedar bien con él, le dicen sarta de tonterías al grado de perder la cordura y exhibirse públicamente. Como lo recién sucedido en donde a través de su cuenta de facebook despotricó en contra de unos supuestos “vividores de la política”. Lamentable que Ruben Alamo se enganche y le haga caso a esos lambiscones que se han aprovechado de ser novato en la política y a veces se higadea. Ruben Alamo tiene la capacidad de cambiar la forma de hacer política, él por ser empresario y ahora como político tiene doble compromiso de hacer las cosas mejores. Sólo que si es importante seleccionar sus amistades, a todos que les diga que sí, pero que no les diga cuándo. Que deseche lo que no le sirve.

*** Excelente trabajo de resultados que se siguen dando en el municipio de Coquimatlán, sobretodo en el ámbito de seguridad, pese a que esta administración por ser panista le llegan los recursos a cuenta gotas – no como las emanadas del PRI- Verde que reciben costales de dinero hasta para derrochar- Aun así se redoblan esfuerzos, gracias al trabajo del director de seguridad pública Marco Antonio Espíritu que ha hecho mucho con poco. Por ejemplo, en esta semana que concluyó en ese municipio se registraron cero incidentes delictivos, mientras que en Manzanillo, ejecutados y cuerpos localizados en gran cantidad. También se debe reconocer cuando las cosas se están haciendo bien, no sólo criticar por consigna como algunos lo hacen. Coquimatlán sigue siendo uno de los municipios más seguro en el estado.