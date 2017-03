RESUCITAR MUERTOS

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Un grupo de priistas no identificados plenamente ni en cantidad ni en calidad del municipio de Manzanillo donde el Partido Revolucionario Institucional registra una pesada historia de 20 años de derrotas electorales y de promiscuidad política con quienes lo han vencido, ha puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de tener como su candidato a la presidencia municipal al diputado federal verde ecologista Virgilio Mendosa Amezcua. “El PRI de Manzanillo es de los priistas porteños, no de Virgilio”, gritan llenos de santa indignación los defensores del castillo de la pureza tricolor sabedores de que en las elecciones municipales de 2018 condenados están a ser mera fauna de acompañamiento del partido por el que Mendosa Amezcua decida buscar por tercera ocasión la alcaldía porteña,

Los insurgentes priistas porteños han acudido en busca de liderazgo al joven empresario de la construcción y presidente del CDM del PRI en Manzanillo, Rubén Álamo Navarro, quien se sabe aceptó encabezar el movimiento libertario, independentista, del alicaído priismo porteño. La primera reunión que con él tuvieron les sirvió de terapia para darle rienda suelta a sus fracasos y frustraciones, a su sentidas y resentidas quejas por el ninguneo del que, por agachones, han sido víctimas por parte de quienes los convirtieron en platos de segunda mesa, primero, como arrimados del ex alcalde Nabor Ochoa López; luego, de Virgilio Mendosa Amezcua; después, de Gabriela Benavides Cobos.

“Ningún vividor de la política me va a impresionar ni con poses ni con amenazas ni con guerritas de lodo, me gusta tener retos y me gusta tener contrincantes; me gusta ganar y lo se hacer muy bien”, expresó con claridad y contundencia Álamo Navarro, palabras que fueron interpretadas por sus seguidores como claro indicador de que su joven líder va en serio y a fondo por la alcaldía porteña 2018-2021, de que le va a entrar con fe y decisión al bailazo.

Sin emportarle“peso, tamaño o cantidad de contrincantes”, RAN jura y perjura que no se raja ni rehuirá ningún combate, pero si quiere ganar el que ya libra debe encontrar, para empezar, la fórmula para que todos los priistas recuperen la dignidad, el honor y el orgullo perdidos por tanta farsa política y electoral que lo han hecho representar .

La empresa que se ha echado a cuestas no es nada fácil, son muchos años los vividos por los priistas porteños como arrimados del poder municipal. Además, es muy probable que algunos de los vividores que lo invitaron a su guerra santa a las primeras de cambio huyan en estampida buscando acogida y abrigo hacia el grupo político que lidera Mendosa Amezcua si ven en él mejores y mayores probabilidades de resultar beneficiados.

Para ganar la batalla por la reivindicación del priismo porteño lo primero que deben definir sus representantes es si de verdad son oposición en el municipio y no mera comparsa. Nadie duda que Rubén Jr. sepa pelear y no se raje, pero está en chino que logre resucitar a un PRI que en Manzanillo no sólo está muerto sino que desde hace tiempo apesta, a pesar de lo cual José Ignacio y Rogelio Humberto se niegan a darle cristiana sepultura. Sin embargo, a lo mejor Rubén hace similar milagro al de la resurrección de Lázaro.

EL ACABO

• ¿Quiénes son los vividores de la política que quieren impresionar a Rubén Álamo Navarro con poses, amenazas y guerritas de lodo?

• A propósito de enchilados, el sábado anterior el primer priista del estado, José Ignacio Peralta, estuvo en la ciudad y puerto de Manzanillo donde desayunó en el restaurante del Hotel Colonial teniendo de ilustres acompañantes al presidente del CDM del PRI-Manzanillo, Rubén Álamo Navarro; el presidente del CDE del PRI, Rogelio Humberto Rueda Sánchez; y el Delegado de este órgano directivo en Manzanillo, diputado federal Enrique Rojas Orozco. Que cada quien saque sus conclusiones.