Alcuzahue para levantar la imagen de Tecomán

Comm Politics

Alex Berber

El Torneo Nacional de voleibol Alcuzahue, que vivirá su edición número 32 en este 2017, representa una gran vía de escape para el alcalde tecomense, Lupillo García Negrete, que podrá aprovechar este torneo para cambiar la imagen negativa que se ha dado en contra de su municipio, después de ser uno de los epicentros del año más violento en la historia de nuestra entidad.

Las bondades de ponderar eventos deportivos para reafirmar en sentido positivo la actuación de cualquier nivel de gobierno es una estrategia antigua, cuya muestra ejemplar en el siglo XX fue el aprovechamiento de los Juegos Olímpicos y el Mundial de futbol en estados fascistas, como Italia, o el estado Nazi, como la Alemania de Hitler, y en este siglo XXI, con la presunción brasileña de que su economía no pertenecía más a la del Tercer Mundo, con la organización de estos dos mismos eventos, con separación de apenas un par de años entre cada uno de ellos, y pese al vendaval de críticas.

Durante la presentación de este evento, que realizó el H. Ayuntamiento de Tecomán en conjunto con el Instituto Colimense del Deporte (INCODE), el edil tecomense aseguró que está trabajando de manera integral con el Gobierno estatal para lograr la edición mejor organizada y más vistosa de este tradicional torneo que se caracteriza por tener juegos de voleibol de alto nivel competitivo, en canchas al aire libre. Además, afirmó que ha estrechado más que nunca los lazos con el Gobierno de la República para garantizar la seguridad de los visitantes a este distintivo torneo.

El trabajo coordinado, en especial del Gobierno estatal y del municipio, que garantice el éxito del Torneo Alcuzahue no es solamente muestra de madurez política, sino una señal bien recibida de que no importan los colores (ni las circunstancias político-electorales) para lograr un evento que permee entre la sociedad colimense asidua a cualquier deporte. Al Gobierno del Estado le conviene tanto como a la alcaldía tecomense que este evento sea memorable

Basta recordar que Alcuzahue es un torneo que sirve como motor económico, porque resulta accesible para aquellas familias que no tienen los ingresos suficientes para hacer viajes ostentosos en la semana mayor, además de que genera una derrama económica importante, pues los equipos nacionales que acuden año con año, regularmente vienen acompañados de familia y amigos.

Alcuzahue es un evento cuyo prestigio es el pretexto perfecto para exigir que la entidad estatal y la municipal trabajen de la mano para sacarlo adelante de la mejor manera posible. Ya en anteriores ediciones de este torneo de voleibol, hemos visto cómo administraciones de distintos colores se han “boicoteado” (por decir lo menos), generando fallas organizacionales que han jugado en contra del prestigio de este distintivo evento colimense.

De paso, la administración estatal bien pudiera aprovechar el vuelo de uno de los funcionarios del Gabinete ampliado que mejor tacto tiene con los sectores vulnerables (algunos le llamarían “feeling social”), precisamente Fernando Mendoza, quien aún con un precario presupuesto ha logrado que los apoyos gubernamentales sigan llegando a deportistas y atletas.

Pase de salida…

Si el PAN de Enrique Michel y Jorge Luis va a enfrentar el contraataque del panismo de Pedro Peralta con la misma astucia que les ha hecho perder el control del Congreso, su futuro es menos que promisorio. Y lo que es peor, les aseguro que en diciembre, en plena disputa interna, no contaban con que en marzo los panistas mejor reconocidos en la entidad iban a ser un ex perredista, Rafa Mendoza, y un ex priista, Lupillo García.

Pase de salida 2…

La primera audiencia pública del Gobernador Ignacio Peralta se extendió hasta la medianoche por una sencilla razón: ninguno de los asistentes quería tratar sus temas con los secretarios o directores que integran el Gabinete… Y resulta lógico, la gente quería hablar con el dueño del circo, no con los animales…

Pase de salida 3…

Fuego amigo del Secretario de Administración, Kristian Meiners, al referir que la gente pierde su tiempo al acudir a las audiencias públicas a pedir empleo, porque “ya no hay plazas”. El tirito (tal vez sin querer) fue para el titular de SEFOME, Carlos Domínguez Ahedo, quien tiene muchas cuentas pendientes en ese tema… Otra reflexión para cuando Domínguez vaya a jugar golf, un deporte que para nada se parece al que se venera en Alcuzahue…

aacb2