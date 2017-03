INHABILITADOS, MAS NO PARA CARGOS FEDERALES

Estación Sufragio

La suspensión provisional concedida a Rafael Mendoza le permitirá seguir despachando en la presidencia municipal de Cuauhtémoc hasta que el juzgado de Distrito que recibió la solicitud de amparo vaya al fondo de la cuestión. Mientras que la controversia constitucional iniciada por el Ayuntamiento que encabeza Mendoza Godínez, podría no resolverse en lo que falta al trienio. Si así ocurriera al finalizar el periodo para el cual fue electo Rafa, no habría materia y el asunto se desecharía.

​

De acuerdo a diversos abogados, es claro el panorama para el alcalde cuya destitución fue aprobada por el Congreso local y se espera sea ratificada, ampliada o corregida en lo que respecta al plazo de la inhabilitación por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado: es muy probable que Rafael Mendoza siga al frente de la administración, aun cuando la sanción por inhabilitación para ejercer cargos de elección popular o de servicio público, en el ámbito local, se mantendría por siete o incluso más años.

​

Y eso es para el caso de un edil como Mendoza Godínez que ni las manos metió en el proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y durante el juicio político. En lo que respecta al otro munícipe, el de Tecomán, que llegó al cargo con los colores del PAN y que también espera se resuelva el procedimiento legislativo iniciado en su contra por similares motivos a los de Rafael Mendoza –presunta parcialidad en la elección extraordinaria de Gobernador–, las cosas pintan menos complicadas porque Lupillo García Negrete ha llevado desde el principio una defensa jurídica más consistente.

​

Podría ser que, aun cuando el Congreso culmine el juicio político, también el alcalde tecomense termine el periodo para el cual fue electo, sin que se vea obligado a separarse del cargo porque lo protegería su propia suspensión provisional.

​

Las sanciones que los juicios políticos a Rafael Mendoza y José Guadalupe García contemplan, nos recuerdan a la situación vivida por otra alcaldesa emanada de Acción Nacional, Martha Sosa Govea.

​

La contadora Sosa fue inhabilitada por varios años al concluir su gestión como presidente municipal de Manzanillo. Pero eso no le impidió contender para una diputación federal ni más tarde postularse al Senado. Cumplido el periodo de castigo para ejercer cargos de responsabilidad pública en el estado de Colima, Sosa Govea fue candidata a Gobernador y ahora es diputada local nuevamente.

​

Siguiendo esa misma secuencia, podría decirse que Rafael Mendoza y Lupillo García no están impedidos de competir y eventualmente ser electos diputados federales, por el primero y el segundo distrito. Aunque sospecho que eso no le gustará al grupo que controla el panismo estatal en estos momentos.

​

Según algunos militantes del blanquiazul, esa nomenclatura del panismo estatal fue la que condujo a estos dos alcaldes a la piedra de los sacrificios, por ser los únicos munícipes que no tenían afiliación al PAN: el de Cuauhtémoc había sido diputado local por el PRD y el de Tecomán, quien acumuló capital político como uno de los líderes del Consejo Limonero, militó toda su vida en el PRI y antes de aceptar la nominación panista, se dice, recibió propuestas para encabezar la planilla del Partido Verde al Ayuntamiento.

​

Ni Rafa ni Lupillo carecen de futuro político. El impacto de la destitución (si se concreta) y de la inhabilitación se vería en una posibilidad que los alcaldes y diputados locales de esta camada tienen, y que no existía en el tiempo en que Martha Leticia Sosa fue inhabilitada: la reelección.

​

SI NO DEJAS DE SER, ¿CÓMO VOLVER A SER?

​

A falta de una ley reglamentaria en la materia, todavía no se sabe cómo se hará efectiva esta posibilidad de ocupar un mismo cargo en forma consecutiva. Y en el debate de dicha ley reglamentaria, los casos de Mendoza y de García Negrete –que se quieren presentar como castigos ejemplares a los munícipes que utilicen el cargo para influir en un proceso electoral– sientan un precedente que podría hacer letra muerta del principio de reelección.

​

Cuando en la elección extraordinaria Rafa Mendoza y Lupillo García participaron con discursos o simplemente asistieron a los actos de campaña del candidato del PAN a la gubernatura, Jorge Luis Preciado, lo hicieron, crédulo uno, de que contaba con una solicitud de licencia aprobada por el Cabildo o que la noción de día inhábil protegía al otro.

​

A promoción del PRI, el Tribunal Electoral Federal, en su sala regional para el caso del edil cuautemense y, en su sala especializada, para el caso del alcalde de Tecomán, determinó que ellos nunca dejaron de estar en funciones y en consecuencia los encontró responsables de delitos electorales.

​

Nos queda claro, pues, que los alcaldes no podrán reelegirse porque, aun cuando no lleguen a dejar el cargo, la inhabilitación les impediría volver a presentarse a la alcaldía, a menos que la justicia federal los ampare contra esta sanción, ciertamente desproporcionada, aprobada por el Congreso y ratificada por el Supremo Tribunal.

​

Sin embargo, no pesa ese impedimento sobre sus compañeros del Cabildo, ni sobre el resto de los alcaldes en funciones. En ese sentido, ¿cómo podría un edil (alcalde, síndico o regidor) solicitar licencia para postularse de nueva cuenta a una posición en el siguiente ayuntamiento, si ya el TEPJF decidió que no operan las licencias para separarse del cargo, es decir, si a criterio de los magistrados electorales Mendoza y García Negrete seguían siendo munícipes cuando asistieron a los actos de campaña?

​

Las sanciones a los alcaldes de Cuauhtémoc y Tecomán sientan un precedente que tiene confundidos a los munícipes que sueñan con la reelección. Si no valen las licencias para separarse del cargo y poder hacer campaña para reelegirse, se preguntan, entonces ¿cómo se haría efectivo el principio de reelección?

​

Y si, a la postre, los ediles podrán hacer campaña para una segunda oportunidad en el ayuntamiento, como antes pedían licencia para buscar una diputación local, una curul federal o escaño en el Senado y hasta la gubernatura, ¿con base en qué principio señaló el TEPJF como delincuentes electorales a Rafael Mendoza y a Lupillo García?

​

Estas potenciales contradicciones de tesis derivan del absurdo de un sistema electoral que ya permite la reelección, pero sigue persiguiendo el uso del cargo, los recursos públicos y hasta de la sola investidura en un proceso electoral.

​

Sociedades democráticas son aquellas que tienen perfectamente reguladas las funciones públicas, de tal suerte que un gobernante o representante popular pueda buscar la reelección sin dejar el cargo, con la garantía de que eso no representa una inequidad o supone ventaja alguna en la competencia electoral.

​

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna se puede leer también en: www.aacb2.com.