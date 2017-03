Reconoce alcalde Orlando Lino la trayectoria de las mujeres coquimatlenses

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente Municipal, Orlando Lino Castellanos entregó reconocimientos a siete Mujeres de Coquimatlán por su destacada trayectoria y labor en el municipio, reconociendo a cada una de ellas en su categoría.

Las personas que obtuvieron reconocimiento Mujer Coquimátlense 2017 fueron, en el ámbito Profesional:

La Lic. Martha Sara Castillo Montaño, en Deportes Reynalda Castañeda Amador, en Desarrollo Social la Mtra. Silvia Ernestina Ramírez Ramos, en Servicio Publico C. Ma. Concepción Espinoza Higareda de Pueblo Juárez, en Educación la Mtra. Elma Luxiola Jiménez Zamora, en Desarrollo Social Rural C. Ma. Luisa Maciel Galindo de Agua Zarca y en Cultura Gastronómica C. Ignacia Rosales Jiménez.

En el presídium acompañaron al Presidente Municipal Orlando Lino, la Presidenta del DIF Coquimatlán Alicia Lino Peregrina, la Oficial Mayor Mayra Citlalli Pizano Pérez, la Secretaria del Ayuntamiento Arq. Ma. De los Ángeles Barbosa, la Sindico Teresa Guerrero Padilla, los Regidores Ma. Félix Aguilar, María Negrete Gaitán, Lidia Alejandra López Trujillo, Jesús Mojica, Juan Decena, la Lic. Alejandra Michel Presidenta del Instituto de la Mujer de Coquimatlán, la Directora y Consultora de INCADEP Lic. Ma. Guadalupe Hinojosa, así como funcionarios del H. Ayuntamiento de Coquimatlán.