¡VA DE NUEZ!

TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Audelino Flores Jurado vuelve a la carga en contra del H. Ayuntamiento de Tecomán con las mismas exigencias millonarias de siempre. A él le importa una pura y dos con sal que el pueblo de Tecomán se debata en la penuria económica y que las finanzas municipales no soporten la impagable sarta de prestaciones por él “conquistadas” en más de tres décadas que lleva ya medrando de los tecomenses que no siente lo duro sino lo tupido de sus exigencias monetarias impagables.

El doblemente pensionado cacique sindical ha presentado querella ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón reclamándole al patrón, José Guadalupe García Negrete, presidente municipal de Tecomán, nada más ni nada menos que por el pago 100 millones de pesos, de los cuales según él 40 le fueron heredados de la admiración anterior encabezada por el priista Héctor Raúl Vázquez Montes. Aceptando sin conceder que tales montos sean ciertos, representarían las onerosas prestaciones que no pueden cubrirse con los ingresos propios del H. Ayuntamiento ni vía el endeudamiento que empeoraría la de por sí deteriorada salud de sus finanzas.

Manipulador como siempre ha sido, sabe que el dinero que reclama nunca ha existido; por lo tanto, mucho menos ha sido desviado a “gasto corriente y pago de trabajadores de confianza”, tal como con claridad y conducencia le reviró el alcalde García Negregare: “no, para nada, decirle a la población que no existe tal desvío de recursos, que por el contrario, esta administración se ha preocupado por la clase trabajadora. MI administración es la que mejor ha atendido al sindicato, puntualmente se cumple con el primer compromiso laboral que son las quincenas”. Más claro ni el agua de COMAPAT.

Por supuesto que las balandronadas del sicario sindical en contra del alcalde de Tecomán en turno no son nuevas, lleva más de tres años asustando con el petate de querellas, paros, huelgas y demás yerbas, y siempre termina por recibir de lo perdido lo que aparezca, pero esta vez ha topado con pared: el alcalde José Guadalupe García Negrete a quien no ha logrado ni logrará apaniicar. “ésta es una de las administraciones que podemos presumir que más ha atendido al sindicato, hay que ver que desde el día que empezó la administración hasta el día de hoy, no se ha dejado de pagar puntualmente sus quincenas, además, se hace un esfuerzo extraordinario por pagar bonos”, afirma seguro y convencido quien sabe que se debe a los tecomenses que lo eligieron y no al cacique sindical que fue rechazado hasta por sus propios compañeros de partido cuando aspiró a un cargo de elección popular.

“Nos debe quedar claro que si en otros años se podían pagar tantas prestaciones, no son los mismos tiempos, la economía está muy lastimada, en pocas palabras, son tiempos de vacas flacas, y tenemos que aprender a distribuir lo poco que hay, en ese sentido es que con lo poco que tenemos damos los servicios que la población necesita y hacemos el pago de quincenas”, le responde el alcalde García Negrete a quien, como Gabino Barrera, no entiende razones tratándose de embolsarse el dinero del noble y trabajador pueblo tecomense que no se merece tal castigo.

Aunque García Negrete reconoce la existencia de un adeudo laboral, también precisa que no le ajusta el gusto pa’ los pesares, pues con recursos siempre escasos debe también atender las necesidades de la gente, “desde la recolección de basura, alumbrado, mantenimiento de espacios públicos y por supuesto el pago a los trabajadores. El estado que guardan las finanzas no es el mejor en estos momentos para liquidar la totalidad, pero seguimos trabajando y buscando recursos extraordinarios para cubrir todos esos bonos que se tienen y que sabemos que son derechos conquistados por los trabajadores”.

EL ACABO

• Al alcalde de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, no le asusta ni le espanta la demanda que contra él ha presentado Fraudelino, “pues es algo que atenderemos dentro de la civilidad y en las instancias que corresponda, es ahí donde tenemos que probar lo que estamos diciendo, en los hechos”.

• “Si acude a instancias legales iremos a desahogar las instancias, pero nosotros no queremos confrontar sino atender a la población y escuchar a la clase trabajadora, y aquí seguiremos trabajando siempre por Tecomán”, aclara paradas García Negrete para luego ratificar su respeto a la clase trabajadora, “y a los ciudadanos tecomenses y seguiremos trabajando por Tecomán, porque creemos que un mejor Tecomán sí es posible”.