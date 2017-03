Temas pendientes para la mujer en pleno siglo XXI

«En el Día Internacional de la Mujer, debemos comprometernos a hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer».— António Guterres, Secretario General de la ONU.

Como cada año, este 8 de marzo a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en esta ocasión con el tema: «Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030».

El contexto y las causas por las que se sustenta esta temática en esta ocasión es, como lo argumenta la ONU, la siguiente:

“El mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las mujeres. Por un lado, la globalización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres.

El 8 de marzo la observancia de las Naciones Unidas reflexionará sobre cómo acelerar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible para impulsar la aplicación efectiva de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, se centrará en nuevos compromisos de los gobiernos bajo la iniciativa «Demos el paso» de ONU Mujeres y otros compromisos existentes en materia de igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres.”

Por ello es que parte importante de esta agenda hacía el 2030 se centra en lineamientos tan importantes como diversos, como lo es la educación, la niñez y su atención integral, el combate a la discriminación, violencia y explotación sexual, así como la prácticas nocivas como matrimonio infantil, forzado y mutilación genital femenina.

Por increíble que parezca, estas metas trazadas para resolver problemáticas hacia el 2030, todavía acontecen recurrentemente en pleno siglo XXI. De manera puntual se pretende:

• Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

• Velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

Solamente con la participación convencida y decidida de todos es que podremos contar con las condiciones indispensables para que las mujeres se desarrollen plenamente en un marco de inclusión e igualdad de circunstancias. Todavía es notoria la falta de espacios de participación en el sector público y en el privado, aunque hay que resaltar el hecho de sus notables y copiosos liderazgos en el ámbito social.

Aprovecho este espacio para expresar mi reconocimiento, admiración y respeto para las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. No somos promotores de ocasión, creo firmemente que es indispensable el empoderamiento femenino. Siempre lo he dicho en público y privado: si este mundo fuera liderado por mujeres, las cosas serían distintas para bien de las mayorías. Convencido de su capacidad, talento y sensibilidad, hago votos porque puedan encontrar un desarrollo pleno, respeto irrestricto a sus derechos e igualdad de oportunidades. No dudo que las mujeres, por sí, puedan seguir progresando intensamente , como ya lo han hecho en la conquista de los derechos que históricamente les han sido regateados. Mi apoyo incondicional, HOY Y SIEMPRE.

*El autor es Licenciado en Derecho por la UNAM, Diplomado en Prevención del Delito por la Universidad de Chile; y Presidente de la Asociación Civil “Estrategia 20-21”.