Belisario Romero

Observador Político

No fue una sorpresa, ni un favor, mucho menos una acción de gobierno lo que hizo el gobernador Ignacio Peralta este viernes en Comala en un programa que le dio arranque y que es denominado “Encuentro Ciudadano”. Lo que si fue, un plagio a los ya tradicionales programas que por años vienen implementando los gobierno panistas llamado “Miércoles Ciudadanos”. Y les digo que no fue nada de lo anteriormente señalado porque fue una brigada, pero con la ventaja que éste se llevó a todo el aparato gubernamental para atender a 191 personas.

Sin embargo, hay de brigadas a BRIGADAS: llevar una megabrigada a cualquier municipio no es cosa sencilla por lo que económicamente representa, y no sólo porque les acerques a los funcionarios, sino porque ante la crisis económica que atraviesan miles de familias, la presencia de sus gobierno es más que nada para pedirles ayuda económica, para renta, luz y comer, el resto es descuentos en predial y agua, otras peticiones- quizás la mayoría- para solicitar trabajo y otras para reclamar la falta de compromiso y atención de parte de sus autoridades.

Para llevar una MEGA BRIGADA no sólo se requiere de acercar a todo el aparato de gobierno, se requiere llevar constante y sonante un costal de dinero para repartir en ese momento, y eso quienes por años han llevado brigadas lo saben, los panistas lo saben, los periodistas lo saben, incluso el diputado federal Kike Rojas que constantemente realiza brigadas lo sabe, sabe que mínimo desembolsa hasta lo una quincena de su sueldo, a aporte de los programas que acerca, sabe que es costosa, pero no le pesa a quien le nace ayudar y servir a los demás, pero si a quienes no gastan ni en agua, y sólo usan esas brigadas para hacerse notar entre el pueblo pueblo.

Según dijeron que estas brigadas se implementarán durante un año, y en un boletín que enviaron desde comunicación plasmaron las supuestas bondades que tuvo esta primera brigada, y las demandas que les hicieron, obviamente no se habló o se plasmó que también hubo reclamos hasta de los de su misma casa. Por eso al final he caído en la conclusión de que si estas brigadas de la noche a la mañana se implementaron más que nada para medir una calificación directa de la gente hacia el gobernador del Estado, para ser la primera brigada a Nacho Peralta no le fue nada bien. Se dijo además que causó muchas molestias que para poder llegar a él, era más fácil llegar con Dios, pues Nacho tenía muchos filtros y si lograban ingresar todo estaba bajo control. !Así quién no?¡

Sólo esperemos que aguanten todas las brigadas programadas, porque más vale bolsa saca que bolsa seca, por cierto, cuando vayan a Tecomán deben ir preparados con todo lo necesario porque ahí si hay mucho abandono por parte del gobierno. Aunque o eso no debe ser problema, en caso de que el gobernador reciba peticiones de dinero y no cuente con ello-frase célebre de este gobierno-, también pueden echar mano de ex funcionarios priistas que no tienen cargo actualmente pero que con lo que ganaron tienen para rascarse lo…que quieran y pasársela cachetonamente durante el resto de sus vida.

***El diputadazo local Riult Rivera ya es candidato, pero para irse al Verde en donde a gritos lo aclaman. Hay que recordar que el Partido Verde se llenó de pura finísima persona que su estancia en los partidos políticos ha sido de divisiones y traiciones. Después de dejar a los partidos todos tronados huyen al Verde a reencontrase con los burros para rascarse.

Tras la exhibidota que se dio con la sanción al presidente de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godinez, el diputadazo aparte de ganarse el lugar de títere, se ha ganado la candidatura al partido del Tucán que lo espera con las plumas abiertas. Otra finísima persona que se integrará.

***Con 65 elementos de seguridad son con los que cuenta el municipio de Coquimatlán el mismo que a nivel estado ha sido el más tranquilo. Así lo informó para el Observatorio Noticias el propio director de seguridad pública del lugar, Marco Antonio Espíritu. Ejemplo que debieran de tomar sus homólogos para regresar la tranquilidad en sus municipios. A excepción de Tecomán, en donde Lupillo García Negrete se ha ocupado en la seguridad del municipio y se han dado resultados positivos.

Primero los índices delictivos o delincuencia organizada se estacionó en Tecomán, muchos detractores aplaudían que fuera a Lupillo-por ser administración panista- a quien le pegara, pero ahora la sonrisa se les borró porque la muerte ya se fue para Manzanillo y Armería en donde ahí el gobernador del estado ha invertido millones y millones en seguridad porque sus alcaldes son aliados desde la campaña. Sin embargo, no los veo ni los oigo a esos detractores también aplaudir las altas tasas de homicidio en esos municipios.

***Pedrito(Peralta) y Cia. La quieren seguir haciendo cansada, ya habló el di-puta-dazo Riultcito Rivera que como en México no les hicieron caso o no les dieron por su lado en el tema de la impugnación al triunfo de Enrique Michel para tumbarlo, si lo harán en el Tribunal Electoral del Estado. Obviamente lo dijo porque pensó con el hígado y no con el cerebro, sabe que ese órgano por estar en el estado, manda y reina un colimense que se debe alinear a su jefe. Curiosamente en ese organismo todas las ha perdido el PAN. Los más recientes pero frecuentes casos son las diputaciones pluris que ahí las ganan los priistas, pero en el Federal las pierden.

Así es que una rayita más al tigre sería otra que pierdan, al cabo que el di-puta-dazo para eso se pinta solo. Una exhibida más que le caerá.