Lamentable que Riult sea abogado y no sepa de leyes: Salvador Ochoa

*Hay parcialidad y mala voluntad en sus declaraciones sobre caso de García Negrete

*Es curioso que pongan acelerador en este tema y olviden otros casos

*Quieren sacar a Rafael y a Lupillo del 2018

Tecomán.- El secretario de la comuna tecomense Salvador Ochoa Romero se refirió a las declaraciones del diputado Riult Rivera Gutiérrez en el caso del proceso del Congreso y el alcalde José Guadalupe García Negrete “Es lamentable decir que hay una responsabilidad acreditada del presidente municipal de Tecomán y que hay un delito electoral sin garantizar un principio de legalidad”.

Destacó que es parcial por parte del legislador el adelantar en un juicio en cuanto la responsabilidad del presidente porque se viola el principio de legalidad de ser oído y vencido en juico como lo establecen esos ordenamientos, además, dijo: “sería bueno ilustrarle al diputado que México ha asignado varios tratados internacionales a los cuales está obligado de acuerdo a la convencionalidad -que esperamos que sepa que es la convencionalidad- y decirle que una de las garantías judiciales que se establecen es que toda persona se presume inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

En claro mensaje al diputado, dijo que “nosotros vemos una mala intención y una imparcialidad de parte del diputado Riult, esperamos que se reúna de asesores que conozcan la materia jurídica y que le enseñen los criterios de interpretación constitucional que existen porque no hay un delito electoral como tampoco hay una responsabilidad en la magnitud que él lo está tratando de manifestar, lo invitamos a que desahoguen pruebas, a que se sigan las instancias correspondientes y en su momento se demostrara todo lo contrario pero que de momento no se hagan declaraciones de manera parcial porque eso nos demuestra una mala voluntad y una mala intención de su parte”.

Ochoa Romero recalcó que hay “mala intensión” en el caso que “curiosamente” apresuran los legisladores “Creo que son motivos de tipo político-electoral porque ya viene el 2018, quizás le ven potencial por el trabajo que han realizado y ante ese temor tratan de buscar la manera de inhabilitarlos para sacarlos de esa carrera política”.

Dijo que hay asuntos que tienen más tiempo en el Congreso y que no se han resuelto “está el asunto de la elección extraordinaria con el secretario de desarrollo social de estado y el entonces procurador del estado que habían incurrido en un delito electoral, ojala nos dijera el diputado Riult qué se ha hecho o por qué no se ha hecho nada”.

Cuestionó a Riult Rivera al respecto “por qué razón se pone el acelerador en el asunto de Cuauhtémoc y Tecomán y en otros asuntos que están ahí no se ha hecho mayor empeño en resolverlos?. Destacó el asunto de los anteriores diputados que recibieron un bono de 100,000 y 50,000 pesos indistintamente por horas extras “y se hablaba de que iba a haber una sanción, pero la hubo en lo oscurito con una amonestación muy privada que no paso a mayores, obviamente ellos no tenían futuro electoral”.

Aseveró que votar por la destitución es atacar a las instituciones porque al presidente de Tecomán lo eligieron más de 22 mil votos ciudadanos “los ciudadanos decidieron por Guadalupe Gracia Negrete, entonces los diputados jamás deberían promover la destitución porque irían en contra de la voluntad del pueblo, así lo establece la constitución y la ley electoral si los quieren destituir, que sea el pueblo el que opine, que no sean 15 votos de los diputados que quieran ir en contra de la voluntad que supuestamente representan”.