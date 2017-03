YA NI LLORAR ES BUENO

PERFILES POLÍTICOS

POR LUIS ANTONIO BARBOSA ZAMORA

Después de un fin de semana algo agitadito, para las autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno (Marina Armada de México, ministerial, policía estatal y policía municipal) encargados de meter al orden a todo tipo de delincuencia que altere el orden público, de nueva cuenta vuelve a fallar las estrategias de inteligencia implementada por las autoridades gubernamentales, sin embargo la delincuencia organizada sigue ganando terreno estadísticamente con cifras aterradoras, que acalambran a la población civil.

Entre discursos, evasivas, justificaciones y errores garrafales, por parte de los encargados de aplicar la justicia, no existe rastro de poder político en el gobierno del estado, las ausencias constantes ( principalmente los fines de semana) del ejecutivo estatal, un secretario de gobierno complaciente, falta de carácter, que por momentos da muestra de incapacidad e impotencia, que no puede meter en cintura a los subalternos para que hagan su trabajo con profesionalismo y de una vez por todas entreguen cuentas positivas a favor de la sociedad, redituándole paz y tranquilidad a la sociedad colimense.

Los hechos lamentables, suscitados el sábado 25 y domingo 26 del presente mes, en el primero a punto estuvo de perder la vida por arma de fuego, el diputado federal y ex presidente municipal de Xicotepec puebla, por fortuna todavía lleva por nombre Carlos Barragán Amador, de extracción Priista pertenece a LXIII legislatura, no le fue del todo bien este fin de semana en Manzanillo, cuentan que el motivo del atentado se debió, el haber mostrado en estado etílico sus dotes de galán al estilo de Mauricio Garcés (las traigo muertas) no contaba que la dama venia custodiada por un Guarura que le salió respondón y bravo, que a punto estuvo de quitarle la vida, el escenario fue a las afueras de un bar muy conocido, del cual se comenta que goza de privilegios e impunidad y de algunas otras cosas más no permitidas por la ley, además se da el lujo de cerrar altas horas de la madrugada, con la autorización de la autoridad municipal, el antro se encuentra ubicado en pleno boulevard MMH, frente a la unidad deportiva 5 de mayo, por cierto concurre muchos jóvenes de todas las clases sociales.

Para rematar el segundo escenario (domingo 26/ febrero/17) ocurrió en la avenida Elías Zamora Verduzco frente una tienda departamental, cayendo la tarde dos agentes ministeriales de la PGJ de Colima, fueron baleados, se dice que por la delincuencia organizada, el caso es que ambos agentes se están jugando la vida en el nosocomio.

Da la casualidad que boulevard MMH y la avenida Elías Zamora V. en varias ocasiones en plena luz del día y de la noche, han sido escenarios de varios tiroteos con arma de fuego por parte de la delincuencia organizada, sin importarles quien se les atraviese. Desafortunadamente cuando se requiere la presencia de las autoridades policiacas, resulta ser que andan en otras comisiones mucho más importantes, como en esta ocasión la mayoría del cuerpo policiaco se encontraba concentrado en el primer “Festival Musical Manzanillo Live 2017”, los días 24, 25 y 26, organizado por la Secretaria de Turismo del gobierno del estado de Colima, la morbosidad me orilla a pensar que el Director de Seguridad Pública Municipal, tuvo que emplear un dispositivo de seguridad bastante certero con un cuerpo policíaco dispuestos a mantener el orden a tanto rijoso y beodo que asistirían al “Concierto” musical y aunado al evento de motociclistas que todos los años nos visitan ya se imaginara usted en las que se las vio la autoridad municipal.

PERFILAZOS

* Cuánta razón tiene aquella frase de Churchill: “Cuando vayas a tomar una decisión importante, mete la cabeza al refrigerador y la tomas al día siguiente”. Una vez más la Secretaria de Turismo del estado de Colima, da muestras de ineptitud e imprudencia, para organizar eventos masivos, vuelve a fallar la planeación y la organización, -cero y van cuatro eventos- (medio Maratón, Champion Boat, Manzanillo se ilumina 2016 y el Festival Manzanillo Live 2017) a que Checharito Castañeda Vázquez del Mercado y su equipo de colaboradores una vez más han dejado mucho que desear (cero a la izquierda), las estrategias implementadas por este funcionario estrella, de plano no fructifican, además Checharito Castañeda hace caso omiso a la ley de transparencia y rendición de cuentas pregunta obligada por curiosidad ¿a cuánto asciende los gastos de los cuatro eventos que lleva realizados ST en lo que va de la administración de JIPS? porque no esa derrama económica desperdiciada no invertirlos en la seguridad de los Manzanillenses?

* En días pasados el Secretario de Turismo de Colima, declaro a los medios impresos que existe la posibilidad de atraer algunos inversionistas de alto calado que desean aterrizar proyectos importantes en el ramo hotelero y el pretexto para atraerlos, es organizando este tipo de eventos deportivos, sociales y culturales, el único prietito del arroz, reconoció Castañeda “que si las condiciones de seguridad en el estado fueran mejores sería sin duda un elemento a presumir” órale Nacho para que te alivianes, con ese tipo de funcionarios, ten la plena seguridad que vas directo al paredón, de por si la delincuencia organizada ya estreno al nuevo procurador de justicia, con los dos acontecimientos del fin de semana.

* Y doña Gaby Benavides que opina al respecto de estos hechos lamentables, que no dejan muy bien parado a Manzanillo en el ramo turístico?