MAYORES Y (MEJORES) RESULTADOS

Observador Político

Belisario Romero

Son los que deben dar los actuales servidores públicos que por algún motivo ganaron un espacio en la función pública, ya sea vía electoral a través de las urnas o por azares del destino fueron afortunados en ser jalados a algún proyecto político, pero que por errores políticos puede ser truncada sus carrera política por defender a capa un partido contaminado.

Si hablamos del ámbito estatal, les quedan cuatro años y meses para culminar su periodo- si es que no son despedidos antes-, en el caso municipal y otros cargos políticos, será el próximo año cuando se elija alcaldías, diputaciones federales, locales y senadores, ya están a la vuelta de la esquina las elecciones y aquí, ya algunos se han adelantado y han estado haciendo política diariamente, vayan o no vayan a ser candidateados.

Pero obviamente a esos personajes les debe preocupar los errores políticos que cometen quienes están el poder, supuestamente representando al pueblo y obviamente a un partido, casos tenemos muchos, pero sólo pondremos como ejemplos algunos de los más sonados:

Por ejemplo, si vamos al tema nacional, el dirigente de MORENA, Andrés Manuel “El Peje” López Obrador ha estado subiendo en las encuestas tras los yerros cometidos por parte de los partidos tradicionales como el PRI, PAN y PRD- éste último también terminó contaminándose- como el gasolinazo, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la corrupción en varios estados, la inseguridad, los saqueos a las arcas, etc, etc, pero lo peor; la descalabrada economía de las familias mexicanas que debido a una mala política económica sus bolsillos e ingreso familiar está siendo severamente afectado.

Tras dos intentos por buscar la presidencia de México, “El Peje”, ante los casos antes señalados ha dicho esta boca es mía, y actualmente las encuestas lo favorecen, arriba de los panistas Ricardo Anaya y Margarita Zavala, sus dos fuertes contrincantes porque quien haya votado por una opción diferente al PRI-por repuntar la fama de corruptos- optó por votar por el PAN, sin embargo en los hechos los panistas oportunistas dieron la espalda al pueblo, haciendo lo que tanto le criticaron al PRI.

Por eso, todos los yerros de aquí en adelante cometidos por el PRI y el PAN favorecerán al “Peje”, aunque el gobernador panista de Veracruz, Miguel Angel Yunes se haya subido al ring con él, dudo mucho que lo baje de las encuestas si no le comprueba fehacientemente las denuncias, aunque ya le lanzó el reto de un debate de la presentación de pruebas de una posible corrupción del Peje con el gobierno de Javier Duarte, el líder de MORENA rehuyó para no ser evidenciado, posiblemente porque es cierto, pero obviamente no quiere ser exhibido.

En el caso de Colima hay muchos errores que se han estado cometiendo, por ejemplo en el PAN, el partido quien le han dado la oportunidad de gobernar en los últimos diez años al nivel del PRI que es la primera fuerza política en la entidad, y que pese a que algunos de sus personajes políticos han llegado por portar la marca de Acción Nacional a los cargos de elección popular; traicionan los principios y al pueblo, cometiendo los mismos actos que tanto le criticaron al PRI y terminan como ellos, desaprobados y aislados, aunque con carretadas de dinero, pero sin dignidad tanto política como personal.

Casos como los muy claros ejemplos de los diputados locales Riult Rivera, Julia Jiménez y Crispín Guerra, que se alinearon a favor del ex panista Pedro Peralta, primo hermano del gobernador priista Nacho Peralta, y que votan bajo consigna, han servido para que en el 2018 el blanquiazul se limpie desde la casa y envíe a personajes que actúen con los principios del partido.

Obviamente desde que el PAN es actualmente la primera fuerza- porque el pueblo de Colima les dio seis alcaldías y una mayoría en el congreso- ha sufrido traiciones de sus funcionarios y personajes políticos, casos puedo mencionar muchos, pero son aquellos vulnerables al dinero, que finalmente terminan fracasados y reprobados, pero que pueden seguir siempre y cuando continúen traicionando y jugando sucio a favor de quien les den lo que pidan en las campañas políticas.

Todo esto molesta al electorado, pero no pierde las esperanzas de que en las próximas elecciones las cosas sean diferentes e identifica quiénes son los traidores, aunque después los llegue a traicionar.

Me llama por ejemplo la atención del caso del diputado Riult Rivera, cuando votó para quitar como alcalde a su compañero Rafael Mendoza de la alcaldía de Cuauhtémoc, justificándose que se “aplica la ley”, cuando todos sabemos que es pura simulación. Éste fue duramente criticado en las redes, hubo seguidores que le recriminaron la traición, diciéndole que votaron por él porque pensaron que era panista, mejor lo hubieran hecho por Hilda Ceballos del PRI, les hubiera ido mejor.

En fin, en política en el pecado ya se lleva la penitencia. Sin embargo, los tiempos políticos siguen y se acercan, hay ya personajes ya trabajando por un proyecto y los obliga a dar mejores resultados, trabajar y responder doblemente a las exigencias de los ciudadanos que serán los que en Junio del 2018 los llevarán al poder o a donde no debieron de haber salido.

***Buena noticia es la que acaba de dar el alcalde de Tecomán, Lupillo García Negrete al anunciar una inversión de 10 millones de pesos para seguridad en el municipio. Esto tras gestionar mediante una reunión que se llevó a cabo su última visita a la ciudad de México, en donde estuvo con el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública Álvaro Vizcaíno Zamora, ahí solicitó recursos para el tema de fortalecimiento en donde llegarán a Tecomán más de 10 millones de pesos para más equipamiento, y el municipio aportará 2 millones más. Esta es buena noticia, pues si los demás gobiernos no se preocupan por la seguridad, es obligación del alcalde hacerlo y en ese sentido sigue ocupado en combatir los índices de inseguridad.

***El diputado federal Kike Rojas Orozco estuvo el fin de semana en la comunidad de Jala, en donde llevó a los habitantes diversos programas que viene a ayudar directamente a las familias. El legislador priista llama la atención y además es de reconocerse el trabajo político y cercano a la gente. Es de lo mejor con lo que cuenta el PRI porque acude como legislador priista, siendo de los pocos políticos sensibles y cercanos a la gente que quedan. Obvio sus detractores al no tener más que achacarle, siempre le tirarán, pero no los veo atendiendo y apoyando las necesidades de la gente sin escatimar recursos ni esfuerzos. Es cuanto…