Arrancan programa “EcoJoven” en el municipio de Tecomán

Tecomán.- El director del Instituto de la Juventud del municipio Salvador Hernández Solórzano anunció el arranque del programa es EcoJoven, a través del cual una treintena de jóvenes se dedicarán a promover la limpieza de los espacios públicos de Tecomán.

El funcionario explicó que los jóvenes quieren servir al municipio en cuestión ecológica a través de brigadas de limpieza en parques y jardines, al igual que en los accesos de Tecomán para embellecerlas y que se vean mejores y más atractivas para el turismo.

Hernández Solórzano destacó que también se tienen contempladas las playas de El Real, Boca de Pascuales y Tecuanillo “estamos viendo la manera de llegar a ellas porque queremos hacer brigadas de limpieza que vayan acompañadas de reforestación”

En el tema de la limpieza, dijo que empezarán con ellas este domingo y estaría participando un grupo de jóvenes de parte del instituto municipal de la juventud en conjunto con personal de servicios públicos “estamos gestionando pintura y otras cosas para que podamos llevar este trabajo a cabo con alrededor de 30 a 40 jóvenes”.

Reconoció que a nivel general en el país, se ha descuidado la parte de la ecología, “a lo mejor no tanto en la juventud porque la juventud hoy en día ya lleva es aparte de cultura en donde ya no puedes dejar tu basura en la calle si no que en un cesto pero aun hay personas que no lo han entendido aun”.

Destacó que se necesita hacer conciencia para que las personas se eduquen en torno al tema y así cuidar el medio ambiente “porque nos lo hemos estado acabando poco a poco”.

Cabe mencionar que esta actividad se arranca apenas este año con los chavos de jóvenes talento que se suman “ellos hicieron unas brigadas de reforestación durante el lapso que duró el concurso de jóvenes talento pero también se integran más grupos que tiene el instituto municipal de la juventud entonces vamos iniciando con estos 30 jóvenes pero estamos queriendo invitar a mas jóvenes a que sumen a estas buenas causas para nuestro municipio que es limpiarlo, reforestarlo y que quede excelente para las futuras generaciones” concluyó.