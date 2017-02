Ganan alumnos del IUBA premios en concurso internacional de Canadá

*Saúl Ibarra y María Hanneman obtuvieron los primeros lugares en el Concurso y Festival Internacional de Música Rusa, que se realizó en Vancouver.

Saúl Ulises Ibarra Ramos, de 16 años de edad, y María Hanneman Vera, de 10, ambos alumnos del “Curso de Perfeccionamiento en Piano” que imparten los maetros Anatoly Zatin y Vlada Vassilieva en el Instituo Universitario de Bellas Artes (IUBA) de la Universidad de Colima, obtuvieron los primeros premios en sus respectivas categorías en el Concurso y Festival Internacional de Música Rusa que se celebró en Vancouver, Canadá, del 11 al 19 de febrero del año en curso.

Ambos compitieron contra más de 40 jóvenes pianistas provenientes de China, Canadá y Estados Unidos. María Hanneman obtuvo el primer premio en la categoría de 10 años de edad, y participó en la Gala de Ganadores el domingo 19 en el Tom Lee Music Hall interpretando piezas de los compositores Sergei Slonimsky e Isaak Berkovich.

Saúl Ibarra fue doblemente premiado al ganar en dos categorías: la de solista y la de concierto con obras para piano de Scriabin, Rachmaninov, Prokofiev y Alexander Tchaikovsky, además del Concierto No. 2 en do menor de Sergei Rachmaninov. En la Gala de Ganadores interpretó la Sonata No. 3 de Sergei Prokofiev.

De igual manera, los catedráticos del IUBA, Anatoly Zatin y Vlada Vassilieva, quienes conforman el Dúo Petrof, ensamble con residencia en la Universidad de Colima, fungieron como artistas invitados en este evento. Ellos ofrecieron tres presentaciones en el marco del festival, compartiendo escenario con reconocidos músicos de talla internacional como Guillaume Tardif (violín, Canadá) y Boris Konovalov (piano, Rusia-Canadá).