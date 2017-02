PAN FAMILIAR

Pedro Castellanos

Los jefes de las sacrosantas familias que mandan y gobiernan al interior del Partido Acción Nacional en Colima, los mismos que se dan golpes de pecho con sus valores y principios, son los primeros en entrarle con fe a la rebatiña de las posiciones que los provean a sus parientes de recursos económicos para vivir holgadamente de las prerrogativas provenientes de los impuestos que pagan los cautivos causantes que ya no sienten lo duro sino lo tupido por tener que mantener a tantos zánganos. Eso sí, muy doctrinarios ellos, repiten como pericos que “Aquí nadie viene a ganar ni a obtener, por lo que un sólo propósito es el que ha de guiarnos: acertar de lo que más conviene a México”, Colima incluido, hay que apuntar para no dejar al estado fuera.

“Bien común es trabajar por la construcción de una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”, rezan de memoria los Antero Valle, Becerra Rodríguez, Torres Herrera, Preciado Rodríguez, Fuentes Martínez, Sosa Govea, González Saldaña, Culin Jaime y demás vividores de la política partidista con cargo al erario público, pero como ellos son parte de los beneficiarios del bien común panista, y tienen el control de las alcabalas a repartir, pues parten y reparten quedándose siempre con la mayor y mejor parte.

Comadres, compadres, ahijados, ahijadas, hermanos, hermanas, hijos, hijas, yernos, nueras, amantes, ‘amantas’, entenados y entenadas de Fernando, Salvador, Jorge Luís, Jesús, Víctor, Martha Leticia, Raymundo, Gretel y otras malas yerbas se reparten a discreción cargos partidistas más que bien remunerados, jugosas chambas en el Congreso del Estado, regidurías y otros cargos en los ayuntamientos donde son gobierno, sin importarles perfiles ni méritos. El único criterio es el del número de militantes que cada “jefe” panista asegura controlar como si fueran borregos tricolores. Ahora sí que hacen exactamente lo que tanto le criticaron a su odiado enemigo el Partido Revolucionario Institucional.

Como ejemplos frescos, recientes, del nepotismo de los jefes de las benditas familias del PAN-Colima están los nombramientos de Alejandra Becerra Sáenz e Irma Zulema Cobián Chávez como integrantes de primer nivel en el nuevo Comité Directivo Estatal del PAN que encabeza Enrique Michel Ruiz. La primera es hija de Salvador Becerra Rodríguez y la segunda comadre de Martha Leticia Sosa Govea. Por su parte, el vividor de los cargos plurinominales que es Víctor Torres Herrera quiere seguir cobrando como Secretario del H. Ayuntamiento panista de Cuauhtémoc al mismo tiempo que dobletea con el de Secretario General del CDE del PAN, para lograr lo cual está presionando a Michel Ruiz para que el nombre como Secretario General Adjunto del mismo a Raymundo “Kid” Saldaña González, par de bribones que pertenecen al harem de Fernando “El Rey de los Moches” Antero Valle.

En el colmo de la orientación patrimonialista, centavera, gandalla, que evidencia la calidad moral de los panistas viejos como son los jefes de las buenas familias panistas mencionadas en el segundo párrafo de este análisis, el expresidente pelele del CDE del PAN, Jesús Fuentes Martínez, se auto-pagó unos 400 mil pesos como indemnización por haberle servido de pantalla a su titiritero Jorge Luís Preciado Rodríguez, auténtico poder tras el trono azul en los últimos tres años. El abuso cometido por el ferretero comalteco que contó con la actitud complaciente, permisiva, alcahueta, de sus carranclanes compañeros y compañeras de partido, hay que denunciarlo a los cuatro vientos para que la autoridad electoral fiscalizadora lo sancione por abusivo y a sus secuaces por encubridores.

Los 400 mil pesos que se ha embolsado el mediocre ex dirigente formal del panismo colimense no es ningún chiste, él y Enrique Michel Ruiz deben enmendar a la voz de ya el entuerto. Es lo menos que puede exigírseles. Este columnista no quitará su dedo acusador así como así. Luego que no se quejen ni lloriqueen.

Mención aparte merece la diputado federal plurinominal panista Gretel #LadyMoches Culin Jaime que tiene a uno de sus dos hermanos en la nómina del Senado de la República y al otro en la de la Cámara de Diputados, y empecinada está en imponer como presidente del CDE del PAN- Manzanillo a su padre Evelio, mientras que ella anda ya en campaña por todo el estado en busca de la senaduría en equipo con su compañero de fórmula Luis Humberto “La guajolota menonita” Ladino Ochoa. Por cierto, el fin de semana anterior ambos malandrines de placearon en Tecomán. ¡Hasta la próxima!