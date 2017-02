AL PUEBLO CIRCO, MAROMA Y TEATRO

PERFILES POLÍTICOS

POR LUIS ANTONIO BARBOSA ZAMORA

Manzanillo una vez más fue escenario de un evento recreativo y carnavalesco, que sirvió como distracción a una ciudad carente de servicios prioritarios e indispensables para el crecimiento económico de un puerto de altura, que presenta dos aspectos el ramo portuario por el manejo de la ( importación, exportación y canotaje) y el ramo turístico en donde todavía estamos en pañales, por la falta de infraestructura hotelera y restaurantera, no podemos compararnos con otros puertos del pacifico y el Atlántico (Acapulco, Pto. Vallarta, Mazatlán y Veracruz) por el simple hecho de que no tenemos que ofertarle al turista nacional e internacional.

Para nadie es desconocido que los tres niveles gobierno (Guerrero, Jalisco, Sinaloa y Veracruz) han apostado en tiempo, esfuerzo y dinero, invitando a inversionistas (extranjeros y nacionales) los cuales se han encargado de promocionar estratégicamente esos lugares de esparcimiento y recreación, especialmente en temporada alta, desafortunadamente Manzanillo adolece de un buen liderazgo gubernamental ya que se carece de proyecto y pericias para promocionar a Manzanillo, hacia el interior del país y no se diga en el extranjero.

Quien debe de poner orden para que Manzanillo cambie de formato y pueda despegar turísticamente, le corresponde al presidente de la asociación de hoteles y moteles del estado de Colima Carlos Arellano Páez, hombre respetado por su experiencia en el ramo hotelero y restaurantero, la asociación, la secretaria de turismo del gobierno del estado y la dirección municipal de turismo, deben afinar detalles para analizar que tipo de estrategias se deben implementar durante el año para poder atraer al turismo nacional.

Como se ve el panorama, me da la impresión que no habrá disponibilidad de ninguno de los tres actores principales (Arellano, Castañeda y Granados) por la sencilla razón, cada dependencia cuida sus propios intereses. Mientras vuelan las peinetas y el amasiato no se consolide todo seguirá como hasta el día de hoy. En lo que compete al evento del carnaval Manzanillo 2017, tuvo de todo, empezando con el comité organizador de los festejos el (IFEEEM) que mostró incapacidad para organizar este tipo de eventos, no respetó acuerdos pactados con los prestadores de servicios y tiendas de conveniencia, la derrama económica tuvo otro giro favoreciendo el Ayuntamiento de Manzanillo con permisos al ambulantaje con (puestos de venta de cerveza y botanas) que hicieron su agosto en plena vía pública, los tres días de carnavalito.

Comentan algunos asistentes al Carnavalito Manzanillo 2017, que el evento recreativo y carnavalesco organizado por Instituto de Ferias, exposiciones, y eventos especiales dependiente del H. Ayuntamiento de Manzanillo, mostró muchas carencias principalmente en la planeación, organización y dirección, por principios de cuentas parte del boulevard MMH y el paseo de las gaviotas del valle de las garzas no están en condiciones propicias para un evento de esta magnitud, resultado final un estrangulamiento vial y una lluvia de mentadas de madre para la dirección de tránsito municipal y el comité organizador.

Algunos ciudadanos que asistieron al Carnavalito (verbena popular) se llevaron un chasco con aroma a desilusión, la escasa participación de carros alegóricos, comparsas y público en general, (mucho ruido y pocas nueces) esperaban algo diferente que años anteriores, las artistas de televisión invitadas como madrinas del evento por el comité organizador, Liz Vega y Leni de la Rosa, esta última resulto ser un fiasco.

Lo más sobresaliente de esta verbena popular fueron la presentación de las bandas musicales y el grupo musical Merenglas, lo criticable fue para el comité organizador (IFEEEM) por la pésima organización y la derrama económica que hicieron las autoridades municipales para traer a las madrinas y los grupos musicales, en momentos críticos en que hay que cerrar filas. Pregunta obligada para la edil porteña ¿quién sufrago los gastos del carnavalito Manzanillo 2017?.

Pero lo peor de todo fue el trato humillante que le hicieron la presidenta Gaby Benavides, regidores y el diputado federal del Verde, Virgilio Mendoza, al pueblo de Manzanillo que asistió a presenciar las bandas que estuvieron el día viernes, dividieron la explanada en dos partes: una área para el pueblo pueblo, y otra que le designaron zona VIP frente al escenario en donde estuvieron los antes mencionados, disfrutando de vinos carísimos, escuchando a las bandas muy cerca, obviamente pagadas por el pueblo, mientras que ellos saludando con sombrero ajeno. El porteño que los veía poniéndose pedos, les recordaba toda su descendencia.

PERFILAZOS

• Los Manzanillenses están inquietos, han transcurrido diez meses, quieren saber por qué Ruth Alejandra López S, responsable del Instituto de Ferias, Exposiciones y eventos especiales, no ha rendido cuentas claras a la población, si hubo saldo a favor o en contra en la pasadas Fiestas de Mayo Manzanillo 2016, esperemos que no se haga como mi amigo Margaro, cuando fue tesorero de las fiestas de Mayo, fue practico para las cuentas “todo lo que entro salió”.

En esta ocasión con motivo del carnavalito Manzanillo 2017, esperemos que la responsable del IFEEEM notifique en tiempo y forma un balance final del evento, con resultados claros y concisos, si valió la pena organizar otro Carnavalito, aclaro jamás le vamos a llegar a Mazatlán y Veracruz.

• La situación económica por la que atraviesa el municipio de Manzanillo es crítica, la falta de obra pública en algunas colonias es notable, no se diga en las comunidades ejidales donde se carece de algunos servicios y obra pública, la edil porteña le ha dado más prioridad a la fiesta carnavalesca, pagando bandas musicales caras y trayendo madrinas que cobran un buen dinero, solo por prestar su imagen y escultural cuerpo, en Colima Gaby Benavides hay mujeres muy guapas y de cuerpo atractivo para que traer estrellitas de televisión apretadas y asustonas.