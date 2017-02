NI LAS AUDITORÍAS FORMALES

Observador Político

Belisario Romero

Parece que en pañales se encuentra hasta el momento el tema de la transparencia en los órganos gubernamentales, que ya por ley deben de hacer público todos los movimientos, licitaciones, sueldos y demás.

Dicha ley que fue aprobada por legisladores federales el pasado 4 de mayo de 2015 en que se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),a cargo de la colimense Ximena Puente de la Mora, se encarga de vigilar para que sea la Secretaría de la Función Pública la responsable de señalar y sancionar y castigar a las dependencias o funcionarios que la violen.

Posiblemente la dependencia no le está dando la difusión necesaria a los actos que pudiese encontrar con irregularidades o que incumplan algún artículo y, que sepa la ciudadanía que están haciendo su trabajo.

Por ejemplo: por ley todos los organismos deben de contar con una página web en donde se publique con pesos y centavos el presupuesto, en qué se gasta éste, los sueldos, número de trabajadores, a qué áreas están asignados, a quién se les asignaron las obras, licitaciones públicas, servicios, etc, etc.

Todos sin excepción, todo organismo que maneje recursos públicos tiene la obligación de mantener informado y brindar la información al ciudadano cuando éste la requiera. En el caso de Colima varios órganos de gobierno y municipios incumplen, están reprobados porque la información no está completa, hay números disfrazados que confunden a la ciudadanía.

Aunque también hay que decirlo, la ley apenas está en pañales, queda mucho por hacer, se han dado casos en donde se han detectado irregularidades y se han señalado, el problema es que no se sabe el final, si se sancionó al responsable o quedó en una simple amonestación pública. Dando un mal ejemplo para que otros también hagan lo mismo.

En el caso de Colima por ejemplo, en el caso del ex gobernador Mario Anguiano, no fue suficiente la información que pudiese haber aportado el INAI, en el caso de los recursos de la federación, también se contó con el trabajo del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) y al inicio de la administración del gobernador Nacho Peralta también contrató una consultora de nombre PricewaterhouseCoopers (PwC) a quien se le pagó un millón 690 mil pesos para auditar y revisar peso por peso las finanzas del ex gobernador. Y para colmo de males, a este clamor se unió también la ya desprestigiada Asociación Civil ¿Cómo vamos? Colima, que al final enseñaron el cobre porque pidieron casi diez millones de pesos por año para hacer “su trabajo” de auditores.

Al final, se le encontraron irregularidades al ex gobernador Mario Anguiano, hubo desvíos de recursos por más de dos mil millones de pesos de las arcas estatales (y aún hay más), sin embargo, por ser un tema del ámbito estatal le corresponde al Congreso local el castigo, situación que no se ha dado hasta el momento y mejor se ha olvidado el tema.

Si llegase el día que ruede la cabeza de algún pez gordo político, entonces la ciudadanía regresará la confianza a sus representantes populares. Por lo pronto están siendo vigilados en su actuar y en el 2018 pueden darles debut y despedida. Aún están tiempo de que las leyes que ellos mismos hacen, las apliquen caiga quien caiga. Colima y México lo merecen.

***El alcalde de Minatitlán, Horacio Mancilla que ganó por las siglas del Partido Verde, ha sorprendido últimamente con las declaraciones que ha dado, en donde deja entrever que ha pintado su raya con el gobernador Nacho Peralta. La primera declaración fue en pleno informe de gobierno, en donde le pidió de frente no ignorar al municipio, señalándoles carencias en varios sectores. El otro fregadazo lo aventó la síndico Yoana Rosalía Ortiz Figueroa, quien acusó al gobierno estatal a través de la secretaria de SEDESCOL, la morenista Indira Vizcaíno y al PRI municipal de partidizar los apoyos. Este rompimiento tendrá un feliz final a favor del edil. Al tiempo.

*** Se dice que son quinientos policías militares son los que llegaron a resguardar el orden al municipio de Tecomán, son más elementos que los que se tienen en la dirección de seguridad pública. Eran 240 policías municipales que se dividen en tres turnos de 8 horas, dando un total de 80 por turno para cuidar 92 colonias, en 18 patrullas. De esos 80 se dice que la mitad reprobó el examen de control y confianza, otra parte resguarda edificios públicos. ¡Imagínense en manos de quién estaba el pueblo!. Con razón se decía que cuando se llamaba a algún servicio de emergencia jamás llegaba alguna patrulla o tardaba en hacerlo. Por eso la llegada de las fuerzas federales a Tecomán, ha venido a dar tranquilidad a quienes no tienen nada que ver con la delincuencia organizada. Excelente gestión del alcalde Lupillo García Negrete que se ocupó en atender este problema. Es cuánto.