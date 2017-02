La tarea del PAN de Michel

Comm Politics

Alex Berber

Enrique Michel Ruíz asumió la dirigencia del PAN, en sustitución de Jesús Fuentes, tras la violentada elección interna blanquiazul de finales de 2016. Hay varios pendientes que Michel tiene tras su designación como presidente de las filas panistas en la entidad, centrándose en el hecho de que debe cerrar filas, a sabiendas de que tras los comicios extraordinarios de 2016, sólo el PAN y MORENA son vistos como verdadera oposición al partido oficial y sus aliados satélite, aunque los del “Peje” apenas y figuren en Colima.

Regresar la unidad panista no será una labor sencilla, pues hay grandes resentimientos en lo interno de este partido después de las rupturas previas, durante, y después de las elecciones ordinaria y extraordinaria, con gran cantidad de traiciones que se gestaron apenas el día que Ignacio Peralta asumió la gubernatura de Colima. El Congreso del Estado es el mejor ejemplo de ello.

Una vez que depuren la lista de militantes, es imperativo que los blanquiazules empiecen a preparar las elecciones de 2018, a mediano plazo; con un ojo puesto en 2021, a largo plazo. El desgaste del gobierno peraltista lleva un adelanto de al menos cuatro años; es decir, lleva un año en el poder, pero la gente lo alucina como si le quedara un año en el cargo. Esa es el arma que los panistas deben aprovechar de aquí a la siguiente elección.

Es claro que la coalición Palacio de Gobierno- Diputados PRI-independientes tiene la mira puesta en recuperar varios de los ayuntamientos que estrepitosamente perdieron en 2015, en especial los más poblados, como Colima, Tecomán y Villa de Álvarez. Desde linchamientos por el tamaño de las banquetas en la capital (además los bloqueos legislativos en el tema del predial); la denostación en los boletines oficiales por la petición de ayuda en temas de seguridad por parte del edil tecomense, hasta una conspiración político “feminazi” por el cambio de nomenclatura de una parte del Libramiento “Griselda Álvarez” por Libramiento “Petatera” en La Villa… Todo esto demuestra que, al menos, desde dos de los Tres Poderes harán todo lo posible por recuperar los municipios ya mencionados, considerando que el manejo de Manzanillo ya está del lado “oficialista”.

Así que el contraataque de los panistas de cepa que quedan aún en el partido debe ser sin miramientos. El panorama nacional para el PRI en 2018 es estrepitoso, pero en el PAN tampoco es halagüeño; el hecho de que López Obrador se haya convertido en la agenda de Ricardo Anaya y Margarita Zavala demuestra que le tienen un pánico tremendo.

Muy aparte de la agenda nacional, los movimientos pre-electorales del blanquiazul en Colima deben ser estudiados con gran detenimiento; es hora de que jueguen al ajedrez. Para 2018, y eso es seguro, habrá más de algún priista que llegará fortalecido por alguna ruptura previa con el grupo de Nacho Peralta. Así como van las cosas, ser del “otro PRI” en 2018 (no del grupo de Nacho) será un bonus, y los panistas deberán ir previendo la estrategia.

Pase de salida…

Al titular de la Secretaría de Educación en Colima, Oscar Javier Hernández Rosas, no lo van a dejar de golpear hasta que se vaya, lo despidan, o de plano el Gobernador deje en claro que se queda, que es lo menos factible. Como lo escribió Adalberto Carvajal en su columna “Estación Sufragio”, suena que Arnoldo Ochoa se va de la Secretaría General de Gobierno, y que la petición del grupo político que representa es que se le envíe, no al retiro como sería lo más adecuado, sino a la Secretaría de Educación. Por este motivo, todos los dardos envenenados de dos rotativos locales (Diario y Ecos, donde vaya que quieren a Arnoldo), están enfocados en sacar a relucir los “pecados” del aún titular de Educación, por cierto, muy cercano al ex amigo del Gobernador, José Manuel Romero Coello. Ciertamente, el tema educativo es un polvorín, especialmente tras la Reforma Educativa, pero como bien dicen algunos docentes: “mal nos iría con un Secretario como Arnoldo”.