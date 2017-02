REGRESAR LA TRANQUILIDAD

Observador Político

Belisario Romero

Ese es el gran compromiso que el gobierno tiene que cumplir, sobretodo en el municipio de Tecomán en donde tras los atinados cambios que se han dado en los mandos policiacos ya se respira un poco de tranquilidad. Desde luego que fue acertado el que haya llegado a la dirección de seguridad pública municipal de nombre Martín Gerardo Varriga Vicarte, un capitán que estuvo asignado en labores de inteligencia en el estado de Veracruz, entidad que se destacaba por los altos índices de delincuencia por ser una zona estratégica por ser Puerto y por el movimiento de personas y dinero, caldo de cultivo para el grupo delictivo de los Zetas.

Quizás a algunos no les haya agradado el que alguien de afuera venga a Tecomán a poner orden y tomar las riendas de la dirección de seguridad pública, sin embargo, también hay que reconocer que nadie a como estaba de caliente la zona, se quería aventar la responsabilidad y parece ser que los que estuvieron antes, sólo simulaban combatir con energía la delincuencia organizada. Y ahora no sólo hay que poner orden y limpiar afuera, sino dentro de la misma casa, puede haber elementos que no desempeñen bien su función quizás por falta de motivación o por lo que sea, pero también desde ahí se debe de empezar para hacer equipo todos, incluso con la sociedad a través de la denuncia anónima.

Una ocasión que tuve la oportunidad de saludar al ex director de seguridad José Vargas Romero, lo noté nervioso, cambiaba de número de teléfono a cada rato, no contestaba ya llamadas ni de sus conocidos, andaba bien custodiado y con chalecos antibalas, a ese grado de temor tuvo que llegar, siendo que era uno de los que más confianza debía de inspirar por ser el responsable de brindarle seguridad a las familias tecomenses.

Por eso es sano y atinado el que haya llegado alguien de afuera para que el crimen organizado no haga lo que comúnmente les ha funcionado o corren el riesgo los directores nativos de la zona, por ser conocidos a veces los tratan de amenazar, intimidar y sobornar y terminan por aceptar con tal de no poner en riesgo su vida y la de sus familias. Aunque también hay que decirlo, que en este combate frontal para regresar la tranquilidad a los tecomenses quizás hasta se pisen callos y no falta quien vaya a querer brincar porque ya se le piso, cuando eso pase, es una muestra de que las cosas van en serio y que no se bajará la guardia para devolverle esa tranquilidad a los tecomenses que tanto se ha anhelado.

En este mismo contexto, cabe agregar que parte de estos movimientos y estrategias está la llegada de la Policía Militar al municipio, ahora ellos han tomado el control de las calles, realizan revisiones y hasta el momento no se han presentado quejas por alguna violación a los derechos humanos, lo hacen sólo para detectar armas o drogas, pero a las personas que no tienen nada que ver con la delincuencia son revisados y tratados con respeto.

La presencia de las fuerzas federales fue a petición del alcalde Lupillo García Negrete ante el gobernador del estado, petición que fue escuchada y a casi un mes de los operativos han disminuido los índices delictivos. Se nota porque antes de ello, hasta cinco ejecutados por día se venían registrando, actualmente ya no se dan estos hechos, o ya muy pocos, hasta los medios de comunicación lo han resentido al no publicar ya estas malas noticias.

Ahora falta que se invierta más en seguridad, como patrullas, capacitación y elementos, pero sobretodo la motivación al policía con un sueldo más decoroso para que así defienda con fuerza la seguridad de las familias. Desde luego esto debe ser parte de ese compromiso del gobierno en esta lucha enérgica que inició hace apenas un mes. No le queda de otra, tiene que entrarle a como dé lugar y cueste lo que cueste, la seguridad de las y los colimenses es ya una prioridad. Por lo pronto felicitaciones por estar dando ya los primeros resultados en materia de seguridad en el Valle de Tecomán. Es cuánto.

***Dice una regidora del municipio de Colima, Lucero Reynoso, que las críticas que se le han estado haciendo a su ex patrón, el diputado Fernando Antero Valle, son para que en campaña no tengan nada que sacarle o decirle, pues ya se le ha estado diciendo todo.

Esta regidora joven por cierto, debería de tomar más cursos de ética y política porque le hacen falta y no exhibir su ignorancia. Si se refiere a las campañas del 2018, dudo mucho que el diputado aparezca en alguna boleta, por supuesto como plurinominal- porque el PAN no querrá arriesgarse a seguir apadrinando a un vividorazo de la política, que ha llegado a los cargos de la manera más cómoda, a cambio regresa con la gente con dotes de empresario ferretero, vendiéndoles- porque no les regala- material para construcción a “bajo costo”. Esa política “pirruñera” es la que ejerce este flamantísimo legislador federal panista.

***Carlos Salazar Silva fue despedido de la SSA en Colima y los trabajadores hasta las golondrinas le cantaron, brincando de contentos por tal atinada decisión. Dijeron que era déspota, mamón y les daba un trato humillante. Habrá que ver hasta donde es cierto. Lo que si es que en otras dependencias deberían de estar poniendo sus barbas a remojar porque cuando el rio suena es que agua lleva y en ese sentido, el que está en la lista y apuntándole con el dedo, es el secretario de educación, Oscar Javier Hernández Rosas, aunque aún no le hayan dicho oficialmente, para muchos ya está corrido. El origen de su non grata estancia en la SEP, son los aviadores y las carretadas de dinero que salen de ahí para realizar campaña a su favor, además del millonario presupuesto que se maneja en esa dependencia. Eso no tarda en tronar, al tiempo.