LOS ERRORES DEL TLATOANI COLIMENSE

PERFILES POLÍTICOS

POR LUIS ANTONIO BARBOSA ZAMORA

Después de tanto alboroto que se armó en las entrañas de palacio de Gobierno del estado, entre el titular del ejecutivo José Ignacio Peralta Sánchez y el Secretario de salud y Bienestar Social Carlos Salazar Silva, se dice que hubo de todo, desde dimes y diretes hasta palabras altisonantes, inclusive se ventiló en algunos medios de comunicación que existió una renuncia anticipada de carácter irrevocable, por parte de Salazar Silva.

Los motivos y diferencias entre Nacho y Carlos traen tintes de todos colores, principalmente en el interior de la Secretaría de Salud, la manzana de la discordia, fue nada menos el nombramiento de un administrador de las confianzas de JIPS, buscando como objetivo primordial de cuidar los intere$e$ de la Secretaría de Salud.

Conociendo a Carlitos que es de mecha corta (carácter Explosivo) se sintió aludido y ofendido por la actitud tomada de parte de la jauría (asesores) con el visto bueno del ejecutivo estatal.

La actitud emprendida por Salazar Silva, no es de extrañarse, su paso por la rectoría de la máxima casa de estudios, la Universidad de Colima, dejó constancia que para la práctica de la autocracia se pinta solo, no existe ser humano que lo rebase estando el poder en sus manos, si existe alguna duda pida referencias al personal, maestros y funcionarios de la Universidad de Colima, tenga usted la plena seguridad que no fue una perita en dulce, era más cabrón que bonito.

Don Carlos Salazar Silva Goza de cabal salud como buen galeno que es, sin la menor duda, como empresario merece respeto, pero… algunos ciudadanos no comulgan y mucho menos coinciden con los cambios de personalidad que presentó en su momento CSS al frente de la SSBS, en política hay que saber diferenciar una cosa de otra, no es lo mismo manejar la población estudiantil y un sindicato postrado y manipulado en su momento a su libre albedrio, que dirigir una burocracia y un sindicato plagado de grillos, dispuestos a no dejarse manipular por un funcionario autoritario, arrogante, prepotente y dueño de la razón. Como funcionario está acostumbrado a que le rindan pleitesía, ay de aquel subalterno que se brinque las trancas sin su consentimiento, en su salud lo hallará.

El caso es que Carlitos Salazar Silva después de tormenta que vivió en días pasados en torno a su salida del sector salud, resulta que Nachito no le quedó de otra más que aceptar la renuncia irrevocable (motivos personales) de CSS al frente de la Secretaría de Salud.

Pregunta obligada para la jauría peraltista ¿conociendo el peso específico de FMP en las cúpulas de priismo, creen que Moreno Peña se quedará de brazos cruzados? Por supuesto que no! Tenga usted la plena seguridad que habrá choque de trenes y la maquina mejor aceitada sobre los rieles según Pitágoras, es la de FMP, otra pregunta para los expertos en política ¿qué estrategias se estarán planeando en el interior de un diario matutino propiedad de un familiar muy cercano a JIPS, para tratar de contrarrestar lo que dice la clase política y la sociedad colimense, sobre la serie de atrocidades (corrupción, frivolidad, patrañas, malversación de recursos federales y estatales, tráfico de influencias etc.) que vienen cometiendo funcionarios de primer nivel incrustados en la administración gubernamental de JIPS? y eso que apenas va un año, imagínese que nos espera a los colimotes los cinco años que restan, si es que no sucede otra cosa, en política no hay nada escrito, simplemente ¡que dios nos agarre confesados!

PERFILAZOS

• Como se ve el panorama político en Colima, se dice que JIPS se encuentra en una crisis seria y de consideración, que pone en tela de juicio el manejo de la política al interior del gabinete Peraltista, la falta de liderazgo y la ausencia constante de Nacho fuera del estado de Colima, presenta fracturas serias que vienen debilitando al poder ejecutivo, los funcionarios más cercanos al gobernador no cumple con la tarea encomendada, existe rebeldía, abuso y ausencia de poder, que mejor reflejo lo sucedido al interior de la Secretaria de Salud, mañana qué otra Secretaría sacará las uñas para mostrar inconformidad?.

* La situación en colima en materia de política no está nada fácil, Nacho sigue atrapado en la burbuja del poder, tal vez sin darse cuenta que su partido político (PRI) gracias a la plataforma de gobernadores priistas corruptos que se encargaron de engordarle el caldo a EPN para la campaña a la presidencia de la república ofertándole carretilladas de dinero a cuestas del erario público, propiciando desfalcos en las Secretarias de finanza de los gobiernos estatales, por lo menos en seis estados.

José Ignacio Peralta Sánchez, deberá poner las barbas a remojar, como se vislumbra la política para el 2018, el (PRI) tiende a desaparecer del primer plano como fuerza política, así que Nacho a embalar el gabinete y cambiar funcionarios que no han cumplido con la responsabilidad encomendada.