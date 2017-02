Celebrando la Constitución

Vislumbres

Abelardo Ahumada

Clima tenso.-

Muy en su papel (o al menos de los dientes para afuera), los gobiernos federal y estatal, acaban de festejar el domingo pasado el Centésimo Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, y como era de esperarse pronunciaron sendos discursos enalteciendo la gesta y el desempeño de los diputados constituyentes.

Colateralmente, la Cámara de Representantes de la Ciudad de México y Miguel Mancera, el titular del Poder Ejecutivo allá mismo, promulgaron la primera Constitución que regirá la vida de dicha ciudad ya como entidad de la república y, por supuesto también, pronunciaron mil loas al respecto, mientras que el Arzobispado de México le llamó “Constitución Asesina”, porque entre otras cosas, no sólo descriminaliza sino que alienta el aborto, que no es, desde la perspectiva del clero católico, más que una matazón de inocentes.

Todo esto da pie para recordar el clima tenso que prevalecía en nuestro país hace 160 años, cuando se promulgó la también llamada “Constitución Liberal”, que dio pie, en lo local, a la elevación del Territorio de Colima a la categoría de Estado y, en lo nacional, a una rebelión generalizada que tradujo en una guerra civil que duró tres larguísimos años.

La ley Juárez, “chispa del incendio de la Reforma”.-

En este contexto, me parece oportuno hablar un poco al menos de todos esos interesantes asuntos. Por lo que a partir de esta colaboración iré mencionando y desarrollando algunos de los acontecimientos más importantes que se suscitaron en dichos niveles durante todos esos tres años sangrientos, sin soslayar lo más notable de cuanto está ocurriendo hoy también, para que se vea qué tanto, a veces, la historia de un país parece de algún modo repetirse.

Antes, sin embargo, de comentar tales hechos, me permito presentar a nuestros lectores, algunos párrafos aclaratorios atribuidos a don Benito Juárez; quien los habría anotado en un cuadernillo que tituló “Apuntes para mis hijos”. Texto que habría permanecido inédito hasta principios de 1972, cuando se publicó con motivo del “Año de Juárez”, proclamado por el presidente Luis Echeverría Álvarez, para conmemorar el centenario del natalicio del prócer oaxaqueño.

“[Cuando triunfó la Revolución de Ayutla, ya con don Juan Álvarez como presidente de la República y yo como Ministro de Justicia – habría escrito el presidente Juárez] me ocupé de trabajar la Ley de Administración de Justicia [porque …] era preciso hacer efectivas las promesas reformando las leyes que consagraban los abusos del poder despótico (se refería al dictador Antonio López de Santa Anna y su gabinete) que acababa de desaparecer. [Mismas que] establecían tribunales especiales (Militar para los soldados, Eclesiástico para los curas, etc.) para las clases privilegiadas, haciendo permanente en la sociedad la desigualdad que ofendía a la justicia […] no sólo en este ramo, sino en todos los que formaban la administración pública […] extinguí igualmente todos los demás tribunales especiales, devolviendo a los comunes el conocimiento de los negocios (asuntos, litigios) de que aquéllos estaban encargados.”

“[Aún] imperfecta como era esta ley, se recibió con grande entusiasmo por el partido progresista, fue la chispa que produjo el incendio de la Reforma, que más adelante consumió el carcomido edificio de los abusos [de unos] y las preocupaciones [de la mayoría]; fue, en fin, el cartel de desafío que se arrojó a las clases privilegiadas, y que el general Comonfort (que era su compadre y amigo) y todos los demás, que por falta de convicciones en los principios de la revolución, o por conveniencias personales, querían detener el curso de aquélla [pero] fueron […] arrastrados a su pesar”.

Ignoro si tal manuscrito fue redactado realmente por don Benito Juárez y como he leído muchas de las cartas que aparecen recogidas en su “Epistolario”, tengo algunos motivos para considerar que el estilo de aquéllas no coincide con el de los “Apuntes”, pero independientemente de quién haya escrito éstos últimos, sí me parece correcto afirmar que la promulgación de la Ley Juárez, el 23 de noviembre de 1855, fue uno de los detonantes de la guerra civil que se desató en México desde diciembre del año siguiente, y que tuvo su primera pausa hasta enero de 1861.

Ello junto con la Ley Lerdo, expedida el 25 de junio de 1856 (sobre la Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México), y la Ley Iglesias, que incidía en el cobro y manejo de las obvenciones (cobros) parroquiales, para quitarle también poder económico al clero católico, que desde cientos de años atrás llevaba el registro de los nacimientos, las defunciones, los entierros y los matrimonios.

Leyes todas que inspiraron a los diputados el “espíritu liberal” que inflamó a la Constitución de 1857, y con la que el presidente Comonfort, antiguo jefe militar de la Revolución de Ayutla, creyó que no era posible gobernar a un pueblo eminentemente católico.

Los rebotes de la Constitución en Colima.-

Según informes de aquellos años, el Lic. Antonio Brizuela, diputado federal suplente de Colima (u otro diputado cuyo nombre ignoramos), “el 26 de noviembre de 1856 […] hizo un espléndido alegato de por qué Colima y Tlaxcala debían ser ya estados”.

Derivando de ello que el 9 de diciembre siguiente Colima fuera elevado, de territorio a la categoría de estado, “sin discusión y por unanimidad de 82 votos”.

Cuando la noticia se supo en Colima no hubo mucho gusto por ello, debido a que si bien se les concedió a sus habitantes la autonomía estatal, se les negó la devolución de las tierras que habían sido parte de su jurisdicción como Alcaldía Mayor, y que ahora estaban en manos de Michoacán y Jalisco. Pero eso no fue lo peor, sino lo que siguió; pues, como el encono entre liberales puros y conservadores extremos persistía, al promulgarse la Constitución el 5 de febrero de 1857, los diputados liberales lograron ganar el último gran debate e imponer su propio criterio, decretando que todos los funcionarios y empleados del gobierno federal, de los estados y de los ayuntamientos de la república, deberían jurar el documento en fecha próxima. Advirtiéndoles que si no lo hacían, tendrían que separarse del cargo.

Decisión, puede decirse, infortunada, pues para lo único que realmente sirvió fue para “echarle más leña a la hoguera”, puesto que los católicos mexicanos tenían muy dentro de su convicciones el “no utilizar el nombre de Dios en vano”, y porque jurar la Constitución implicaba, por esa misma razón, un arduo caso para su conciencia.

Las reacciones eclesiásticas no tardaron mucho en manifestarse, y si bien hubo algunos clérigos que no tuvieron ninguna objeción en seguir ejerciendo su ministerio al margen del poder político y económico, hubo otros que sí objetaron la jura de la Constitución, a la que el arzobispo de México, Lázaro declaró en marzo, durante un sermón, “hostil a la Iglesia”. Benito Juárez, por su parte, se apresuró, ya como gobernador de Oaxaca, a promover dicha “jura”, poniendo el ejemplo a otros gobernadores. Mientras en Colima, don Manuel Álvarez Zamora, todavía Jefe Político del Territorio, pero aspirante a convertirse en el primer gobernador del naciente estado, se debatía también entre la idea de jurar él, y hacer jurar a sus empleados la nueva Constitución federal, o renunciar a su cargo.

Pudo más, sin embargo, la segunda de sus opciones, y a principios de abril anunció que sería el día 13 la ceremonia oficial para esos efectos, citando a todos los empleados gubernamentales y al personal del ejército a participar en ella.

Ignacio Rodríguez, un cronista de aquella época, escribió al respecto: “El 12 de abril… se publicó solemnemente en Colima la nueva Constitución […], y al día siguiente, un imponente é inusitado aparato hacía afluir multitud de gentes á uno de los portales de la plaza de armas. Allí estaban todas las autoridades del Estado y se juró con toda solemnidad la Carta Federal […], acontecimiento memorable y nunca visto en esta ciudad”.

El acarreo, pues, estuvo en grande, y las presiones para los empleados fueron muchas, pero cuatro días después, el 17 de abril, el arzobispo de México anunció, mediante Carta Pastoral, a todos los obispos del país, que los católicos que obedecieran aquella orden para él ilícita, quedarían excomulgados ipso facto, y no podrían volver a recibir ninguno de los sacramentos a no ser que “se retractasen públicamente”. Y lo mismo replicó a los pocos días don Pedro Espinosa, Obispo de Guadalajara y Colima. Metiendo en un gran conflicto a la gente que había participado en la jura.

Haciendo eco de esos llamados, varios sacerdotes locales subieron al púlpito para arengar a sus fieles a desdecirse del juramento, y así como había ocurrido en otras partes, donde los empleados del gobierno se negaron a jurar, comenzaron aquí a retractarse.

Francisco de Paula, otro cronista de la época dice: “La mayor parte de los empleados de la República siguió el ejemplo del clero secular y regular, perdiendo por consiguiente, sus empleos y quedando reducidos a la mayor miseria, pues era muy raro el que tenía más recursos que su sueldo, y muchos que había entre ellos contaban treinta y cuarenta años de servicio…”

Y como consecuencia, don Manuel Álvarez ordenó el encarcelamiento y la persecución de algunos sacerdotes, entre los que destacaba el P. Luis Michel, párroco de la Villa de Almoloyan y rector del apenas recién nacido Seminario Conciliar de Colima, quien tuvo que andar “a salto de mata” refugiándose con sus fieles de Comala, Suchitlán y sus alrededores, como lo refirió el padre Florentino Vázquez Lara.

Colofón.-

A reserva de continuar comentando sobre todos esos hechos históricos realmente muy poco conocidos, es bueno traer a cuento otro gran párrafo del prócer oaxaqueño que, aun cuando se cita en casi todas las ceremonias conmemorativas hechas en su honor, no hay político que lo tome en cuenta:

“Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio ni a la disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.

Leyes, sin embargo, las actuales, hechas a modo con el consentimiento y la complicidad de todos los partidos políticos, para que cualquier paisanito ignorante, electo como diputado o presidente municipal (y de ahí para arriba) se haga rico, o siente las bases de su futuro económico con sólo hacerle al menso tres años. He dicho.