Ética, honestidad y trabajo, caracteriza al Doctor Jorge Arnulfo Andalón Díaz

*Agradecido con la presidenta de CAVA, Virginia Ríos e integrantes, por ponerle su nombre al grupo colegiado y asume esenciales compromisos

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Villa de Álvarez, Col.- Con la finalidad de conocer su impresión, en torno al homenaje que le hicieron al ponerle su nombre al Colegio de Abogados de Villa de Álvarez (CAVA) que preside Virginia Ríos Contreras, se entrevistó al Doctor Jorge Arnulfo Andalón Díaz quien no ocultó su satisfacción y dijo estar dispuesto a aportar su capacidad y experiencia para fortalecer al mencionado grupo colegiado.

¿Se siente halagado por tan merecida distinción?.

“Desde que recibí la noticia de que CAVA llevaría mi nombre, me sentí muy orgulloso y dichoso, no esperaba éste honor que se me ha concedido, en mi carrera profesional, he tratado de conducirme con honestidad, soy catedrático desde hace muchos años, es cuestión de ir sembrando y algún día se tiene que cosechar lo bueno que se hace”.

¿Qué pasó de inmediato por su mente al recibir éste distintivo?

“A decir verdad, cuando me comentaron eso, sentí una emoción inmensa por ese honor, estoy muy orgulloso, trataré de hacer las cosas lo mejor que se pueda y tratar ser mejor cada día y mejor que ayer”.

¿Qué nos puede comentar de Virginia Ríos Contreras, presidenta de CAVA?

“He seguido parte de su trayectoria, la aprecio mucho, la mayoría de los que integran CAVA, las conozco desde hace mucho tiempo y ha sido parte de éste camino jurídico tan apasionante”.

¿A qué exhorta los integrantes de CAVA?.

“Exhortó a los integrantes del grupo colegiado a que siempre den lo mejor de sí así como, a las actuales y futuras generaciones de la abogacía; es esencial que no servir tan sólo a los agremiados sino a la sociedad, esa debe ser la misión primordial del Colegio de Abogados de Villa de Álvarez”.

¿Cuál es el sello que caracteriza a Jorge Arnulfo Andalón Díaz?

“He tratado siempre de conducirme con honestidad, humildad y respeto hacia todas las personas, a mis colegas abogados, como jurista, he trato de manejarme siempre lo más apegado a la ética”.

¿A qué llama a las actuales y futuras generaciones de la abogacía?.

“A que vean la abogacía como operadores del sistema jurídico, como una herramienta para que se haga justicia, el problema que tenemos en la actualidad es que se tuerce el derecho, se debe utilizar la herramienta del derecho para contribuir al establecimiento de la paz que tanta falta nos hace actualmente”.

¿Dispuesto a aportar su capacidad y experiencia?.

“Es un honor para mí, espero no defraudarlos nunca, respaldaré todas las actividades que haga CAVA obviamente, sé que van encaminadas a un buen fin, fortalecer a los protagonistas que lo integran, servir a la comunidad, tenemos el privilegio de tener una profesión y vamos a ayudar a la gente siempre trabajando con respeto y honestidad”.

¿Por qué aceptó la propuesta presentada por la presidenta de CAVA, Virginia Ríos Contreras?.

“Acepté porque el grupo colegiado lo conforman gente que quiere trascender, ayudar a los demás, me pareció bueno el proyecto, se me hizo adecuada, cada quien desde nuestra respectiva trinchera, debemos aportar nuestro ladrillo para construir un edificio sólido, apoyarnos entre los agremiados y ayudar a la sociedad”.