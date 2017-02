PACTANDO HASTA CON EL DIABLO

Observador Político

Belisario Romero

Primero decían los nachocolumnistas@gmail.com que el ex gobernador Mario Anguiano Moreno había pactado con el senador panista Jorge Luis Preciado en la campaña electoral del 2015 y así evitar que el hoy gobernador Nacho Peralta llegara al palacio, por esa razón se llevó como su asesor de campaña a Oscar Zurrosa, que el mismo que Mario Anguiano tenía en su gabinete e hizo equipo con priistas como Jesús Orozco Alfaro, Rafael Gutiérrez Villalobos, la misma diputada federal Eloísa Chavarrias, todos integrantes del gabinete anguianista.

Decían que el ex candidato del PAN a la gubernatura Jorge Luis Preciado representaba lo mismo de ese priismo errático y decepcionante por los motivos antes señalados, que al llegar éste a la gubernatura, Mario Anguiano y sus secuaces a quienes les comprobaron el desfalco millonario que hicieron en ese sexenio, no serían tocado ni con el pétalo de una flor. Eso decían los nachocolumnistas@gmail.com, juraban y perjuraban que eso sucedería.

El 6 de junio del 2015, en las urnas el PAN estaba ganando la mayoría del congreso seis de diez alcaldías y estuvo a punto de ganar la gubernatura del estado por un margen de 500 votos. Ya en el congreso del estado, en ese entonces el PAN tenía la mayoría y los nachocolumnistas@gmail.com seguían con la misma línea-como dijeran en mi pueblo, chingando la borrega- , seguían presionando para que se enjuiciara al ex gobernador de Colima, a la vez lanzaban buscapiés de que no sería así porque el ex gobernador había pactado con los panistas y por instrucciones de Jorge Luis Preciado no le iban a hacer nada.

En ese entonces el único diputado que aún era panista, Nicolás Contreras inició con el proceso de investigación e interpuso una denuncia penal ante la PGJE para que Anguiano sea investigado y enjuiciado por los desvíos de recursos de las arcas estatales, pero todo quedó ahí. Por el momento Mario Anguiano se está carcajeando de todos.

Actualmente el PRI tiene la mayoría y sigue el mismo ambiente legislativo en ese tema, nos damos cuenta que los nachocolumnistas@gmail.com una vez más estuvieron equivocados, el que Mario Anguiano Moreno y Jorge Luis Preciado supuestamente hayan pactado, fue una estrategia de ambos, la misma que hizo el actual gobernador Nacho Peralta con el entonces su amigo y compañero de partido Luis Videgaray, para que Nacho fuera ungido como candidato y dejar fuera al profesor Federico Rangel, o como pactaron con el ex panista Virgilio Mendoza Amezcua, todo es estrategia y el mismo PRI lo sabe y más sus asesores y operadores. Que en el 2015 haya sido al revés –del PAN al PRI es lo que no se esperaban, pero pactos o alianzas de esa naturaleza o peores están por venir. Al tiempo.

***Una familia pudiente de Tecomán, empresaria del ramo llantero y limonero anda inquieta por figurar en la política, esta vez pretende lanzar a una de sus hijas y a su yerno –también proveniente de familia política- para buscar espacios en el 2018, si generan las condiciones ella buscaría por el PAN y el esposo por el PRI. Actualmente ella es directora en la administración de Lupillo García Negrete. La familia ya dio el sí al apoyo que requiera ella y nada lo detendrá. Veremos con qué seriedad toman ese proyecto,aunque se percibe que irán con todo.

***Se le está dejando libre el camino a la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, quitándole de encima a las aspiraciones futuras de su compañera de partido, la diputada federal panista Gretel Culín, mejor conocida como la diputada “sonrisas” o #LadyMoches.

Por cierto, debido a tanta critica de la que ha sido objeto en los últimos días, la diputada federal amenazó con ponerse a trabajar y bajar recursos para Manzanillo

Se quejó de que le envió a Benavides un supuesto segundo oficio solicitando a la edil porteña que enviara sus proyectos en materia de turismo para apoyarlos desde la cámara de diputados, en donde por cierto ella es parte de esa comisión. Si cumple su amenaza, Gaby Benavides la lleva de ganar porque con tanta exhibida que se le ha dado a Culín-Le hace honor a su apellido- de sus moches o tranzas que hace con los recursos, si tiene o le queda algo de dignidad no le pedirá ningún centavo para poder bajar y aplicar esos recursos que en materia de turismo siguen haciendo mucha falta al Puerto de Manzanillo. Es cuanto